ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026」に賛同

大切な“誰か”に感謝を伝えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンの

スペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026」に賛同

パークの人気者がデザインされたオリジナル「サンクス・ラブ・カード」を

エディオンの一部店舗で、10,000名に先着配布

実施期間：2026年5月8日（金）～6月14日（日）





株式会社エディオンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーとして、同パークのスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」に賛同しています。2026年5月8日（金）から6月14日（日）の期間中、全国の指定店舗にてパークの人気者がデザインされたオリジナルの「サンクス・ラブ・カード」を配布いたします。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「母の日」（5月第2日曜日）や「父の日」（6月第3日曜日）がある2026年 5月8日（金）から 6月21日（日）の期間限定で、ライフスタイルや家族の形、感謝の伝え方が多様化する今の時代に寄り添い、周りのあらゆる多様性を理解し受け入れるとともに、大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026」を開催しています。

エディオンは、「お客様の豊かな暮らしを永続的に支える企業」でありたいという考えから、本プログラムのコンセプトに共感し、賛同しております。「サンクス・ラブ・カード」の配布を通じて、一人でも多くのお客様が大切な誰かに『ありがとう』を伝えることで、心が豊かになる機会をご提供できればと願っています。

大切な“誰か”に感謝を伝える「サンクス・ラブ・カード」を10,000名へ配布

日頃の感謝や賞賛の気持ちを、友人や家族など身近で大切な人へ届けるきっかけづくりとして、感謝の気持ちを手書きで記入できるサンクス・ラブ・カードを当社指定店舗にて配布いたします。

サンクス・ラブ・カードは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気者をあしらった特別デザインとなっており、「サンクス・ラブ・マンス 2026」に賛同する企業限定で制作・配布されているものです。ぜひメッセージを添えて、ご活用ください。

＜「サンクス・ラブ・カード」配布実施概要＞

・配布期間：2026年5月8日（金）～ 6月14日（日）

・配布枚数：各店2,000枚（計10,000枚） ※各店配布枚数の上限に達し次第終了となります。

・配布店舗：

エディオン一部店舗

エディオン広島本店（広島）

エディオン蔦屋家電（広島）

エディオンなんば本店（大阪）

エディオン京都河原町本店（京都）

エディオン横浜西口本店（神奈川）

・受取方法：対象店舗にて配布 ※詳細は各店舗にお問い合わせください。

・URL：https://my.edion.jp/r/50323fcdf3

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