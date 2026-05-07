人事図書館で毎月実施の「採用担当者交流会」が1周年。採用担当者のリアルな悩みを話せる場に延べ128名が参加。

株式会社Trustyyle

人事のためのコミュニティ「人事図書館」を運営する株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区、代表取締役：吉田洋介）は、2025年5月より毎月開催している「採用担当者交流会」が2026年5月に1周年を迎えました。採用に関わるさまざまな立場の方がオンラインで集まり、「匿名ルール」のもと本音で情報交換できる場として、12回・延べ128名が参加しています。いま採用実務で困っていることについて他社事例を得られる、人事担当者の拠り所として成長してまいりました。

採用担当者交流会1周年

開催の背景

2026.1.29実施の採用担当者交流会グラフィックレコーディング採用担当者が抱える「孤独」という課題

採用担当者、特にひとり人事・ひとり採用担当の方は、社内に同じ立場の相談相手がいないケースが多くあります。エージェントや媒体担当者には聞きにくい本音の悩みも多く、「今この瞬間に困っていること」を気軽に話せる場が不足しているという実態がありました。

人事図書館では、こうした採用担当者の「孤独」を解消するため、2025年5月よりオンラインで「採用担当者交流会」を毎月開催しています。2026年からは毎月第4木曜日の夜8時からの開催を定例としています。

交流会の概要

「匿名ルール」で本音が話せる場

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/368_1_b73bc96f597697fabad8485d44462667.jpg?v=202605070751 ]

人事図書館は、人事担当者が安心して学び合い、繋がれる空間を確保するため、名刺交換・実名・社名の公開を禁止する「匿名・フラット」な環境を徹底しています。これにより、「ひとりの採用担当者」として参加することができ、普段は言いにくい失敗談や本音の悩みも安心して共有できる場になっています。

実際の参加者は、採用担当専任の方、現場のハイアリングマネージャー、採用系SaaSのベンダーの方、エージェントの方など多様な立場の方が集まっており、業界や企業規模もさまざまです。採用・人事に関わる方であればどなたでもご参加いただけます。

1周年で見えてきた成果と参加者の声

1年間で取り上げられたテーマは、採用・労務・オンボーディング・エンゲージメントなど多岐にわたります。参加者からは以下のような声が寄せられています。

- 「ぼやきたいことがあるのは自分だけじゃないと分かって、明日からもがんばれそう」- 「他社の具体的な事例が聞けて、即実践したい」

また、交流会で得た情報を実務に取り入れ、業務に変化をもたらしている参加者も複数名おり、採用現場への実践的な貢献が生まれています。

過去に取り上げられたテーマ例

メインテーマは採用ですが、参加者の悩みに応じて労務・オンボーディング・エンゲージメントなど人事全般のテーマに派生することも多く、採用担当者が抱えるリアルな課題を幅広くカバーしています。

ファシリテーター紹介

- リファラル採用の活性化（告知・報奨金設計・ターゲティングの工夫）- 「ブリリアント・ジャーク」を見抜く面接手法- 年収の壁を乗り越える候補者へのアトラクト術- 適性検査の廃止と選考移行率の関係- 離職・定着に影響する帰属意識とオンボーディングの設計

人事図書館 コミュニティマネージャー Mαi

人事歴13年。プロのミュージカル俳優から転身し、Webサービス企業、人事コンサルを経て、DX支援ベンチャーの人事マネージャーを約3年間務める。同社では一人目の採用担当として、6年半で120名を採用。人事図書館では、採用担当者のためのオアシス「採用図書館」を立ち上げ、現在はコミュニティマネージャーとしてメンバーの実務支援に奔走中。

次回開催のご案内

次回開催：2026年5月22日（木）20:00～ オンライン（Zoom）

「採用の悩みを話せる場がほしい」「他社の事例を聞いてみたい」という方は、人事図書館への入会をご検討ください。採用担当者以外に、人事全般・人事領域に関心のある方も大歓迎です。

採用図書館について

交流会でのやりとりを通じて生まれた実務ツール集「採用図書館」は、2026年2月にリリース。人事図書館のメンバーであれば誰でも無料で利用でき、コピーしてそのまま利用可能な採用実務の資料・マニュアル・ノウハウ集を活用できます。

▼採用図書館の詳細はこちら

https://hr-library.notion.site/31453f0b674980cc9cebe6c3f6ba557d

▼【採用図書館】30分無料お試し会はこちら

https://timerex.net/s/may31.hempdress_867a/10f4da20/

人事図書館のメンバーになるには

人事図書館では、随時新規メンバーを募集しています！

■フルアクセスメンバー

一般の方、法人契約でご利用したい方／お一人あたり月額3,480円（税別）

■オンラインメンバー

一都三県（東京・埼玉・神奈川・千葉）以外にお住まいの方／お一人あたり月額1,500円（税別）



＜詳細・お申込み・無料説明会＞

「メンバーになる」詳細ページ(https://hr-library.jp/#price)

オンラインメンバー詳細ページ(https://hr-library-online.studio.site/)

人事図書館について

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。約3,000冊の人事に関する書籍と800名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立： 2024年4月1日

公式ホームページ： https://hr-library.jp/

公式X： https://x.com/hr_library0401/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/hr-library/