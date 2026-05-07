第322回ふくぎん“ビルの谷間のコンサート”開催のご案内

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社福岡銀行（取締役頭取 五島 久）は、下記のとおり「ふくぎん“ビルの谷間のコンサート”」を開催いたします。本コンサートは、地域の皆さまにお昼のひとときを楽しんでいただくことを目的に、1987年（昭和62年）から本店広場にて開催しているものです。

322回目のコンサートは、福岡第一高等学校クラシック演奏部の皆さんにご出演いただきます。音楽科を持つ福岡第一高等学校のクラシック演奏部は、ピアノ、声楽、ヴァイオリン、 チェロを専攻する生徒たちが、個人のスキルアップだけではなく地域でのボランティア演奏会やイベント演奏などを企画構成し、アンサンブル演奏にも力を入れています。

美しい演奏と歌をお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29076/table/384_1_e15ca8c68f983e89a5f3ad9515179de8.jpg?v=202605070351 ]

※天候やその他の事情により、変更になる場合がございます。

一般財団法人ふくおかフィナンシャルグループ文化芸術財団とは

ＦＦＧグループの一員として、地域の文化芸術及び地域振興に資する事業を行っている一般財団法人です。ＦＦＧのサステナビリティ方針に基づき、ＳＤＧｓ重点項目である「ゆたかな地域社会の実現」を目指し、活動しています。