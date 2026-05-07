【軽井沢プリンスホテル ウエスト】物価高・原油高でもレジャーをお得に楽しめる！ガソリン給油に使えるチケット付き「旅の日」プランを4日間限定販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド最大8名さまで宿泊できるコテージも対象

軽井沢プリンスホテル ウエスト（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町 総支配人：影山裕子）では、ゴールデンウイークの旅行需要が落ち着いた直後のひと時を、よりお得にお過ごしいただける「旅の日」プランを2026年5月14日(木)～17日(日)のご宿泊限定で販売いたします。

昨今の物価高・原油高を背景に、旅行や外食の費用負担が増し、今年のゴールデンウイークは旅行を控えたり、プランを変更したりとレジャー費用を抑える傾向にありました。5月16日の「旅の日」にちなんだ本プランは、ゴールデンウイーク後の旅行オフピークを活用しながらお得に旅行していただきたいという思いから企画いたしました。「旅の日」を含む4日間の対象日の宿泊限定で、ガソリンの給油にも利用できる「エンジョイチケット」2枚（\2,000相当）と、ホテルレストランの夕食20％割引が含まれています。

ホテル最寄りの給油所で使えるエンジョイチケット付き

ガソリン代を含むご旅行の金銭的負担を和らげる「エンジョイチケット」と、ホテルレストランでのディナー割引の組み合わせにより、旅行コストを抑えながらも、上質な滞在体験をご提案してまいります。

Web予約限定 「旅の日」プラン概要

宿泊期間：2026年5月14日(木)～17日(日)

料金：4名用コテージ 1名さま\9,875より(4名さま1室ご利用時)

ツインルーム 1名さま\17,750より(2名さま1室ご利用時)

プラン内容：1泊室料、エンジョイチケット2枚(\2,000相当)、レストランディナー割引券

対象部屋タイプ：軽井沢プリンスホテル ウエスト コテージ(4名、6名、8名用)、ツインルーム

指定給油所：軽井沢給油所(72ゴルフ軽井沢SS)

割引対象レストラン：軽井沢プリンスホテル ウエスト「ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose」

「中国料理 桃李」「日本料理 からまつ」

予約方法：Web予約限定

※エンジョイチケットはチェックイン時にお渡しします。現金との交換・お釣りの払い戻しはできません。

※エンジョイチケットは「72ゴルフ軽井沢SS」以外の給油所でのご利用はできません。

※レストランディナー割引券は前日までに事前予約のうえご利用ください。一部割引対象外のメニューもございます。

※その他の割引・優待との併用はできません。

プラン詳細 :https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/plan/tabinohi-plan/

エンジョイチケットとは：指定給油所でのガソリン給油、ホテルレストランでのお食事、ホテル敷地内のアクティビティ、提携の軽井沢町内外観光施設などで施設利用券や1枚\1,000相当の金券としてご利用いただけます。

◎エンジョイチケット詳細はこちらより

https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/files/enjoy-map_2026spring.pdf