Renxa、「外国人向け賃貸市場の最新トレンドとデジタルノマド需要から見る新たな可能性」をテーマにセミナーを共催

Renxa株式会社

Renxa株式会社（読み方：レンサ、東京都豊島区 代表取締役：坂本幸司、以下「当社」）は、外国人向け賃貸市場の最新動向やデジタルノマド需要の広がりを背景に、DID-GLOBAL株式会社主催のセミナーを2026年5月26日に東京都品川区にて開催いたします。

本セミナーでは、外国人向け生活支援や賃貸DXといった実務領域と関連市場の動向を踏まえ、長期滞在型インバウンドやデジタルノマド、コリビング（共同居住）などをテーマに、不動産・宿泊・インフラ関連事業者に向けて、市場の捉え方やビジネス機会、実務に活かせるポイントをご紹介します。

昨今、リモートワークの普及や働き方の多様化を背景に、外国人による長期滞在ニーズが広がりを見せています。従来の短期観光に加え、滞在スタイルの多様化が進んでいます。特に、場所に縛られない働き方を実現するデジタルノマドは、数週間から数ヶ月にわたって滞在する新たな顧客層として注目されています。

こうした動きを受け、従来の賃貸市場や宿泊市場に加え、「泊まる・住む・働く」が融合した新たな市場も広がりつつあります。本セミナーでは、このような変化を踏まえ、今後の展開に向けたヒントや実務に活かせるポイントをご紹介します。

■開催概要

テーマ：「外国人向け賃貸市場の最新トレンドとデジタルノマド需要から見る新たな可能性」

日時：2026年5月26日 13:30～15：35

会場：東京都品川区上大崎（JR山手線「目黒駅」 徒歩2分）

参加費：無料（定員1社2名まで）

主催：DID-GLOBAL株式会社

共催：株式会社遊行/Renxa株式会社/アイ・シンクレント株式会社

▼詳細及びお申込みはこちら

https://did-global.co.jp/seminer526-26/

主なプログラム

当日は、デジタルノマド領域の第一人者のひとりである株式会社遊行 代表取締役CEO 大瀬良亮氏を特別講師として迎え、以下の内容を予定しています。

大瀬良 亮 氏

株式会社遊行 代表取締役CEO

金沢大学先端観光科学研究所特任准教授

一般社団法人日本デジタルノマド協会理事

旅のサブスク「HafH（ハフ）」共同創業者

2015～2017年内閣官房にて

首相官邸ソーシャルメディアディレクターを担当

- 長期滞在型インバウンドとデジタルノマドの最新動向- コリビングなど新しい住居形態の可能性- 外国人向け生活支援・契約サポートの実務- 外国人向け賃貸DXプラットフォーム「Apartment Japan(R)」の具体的活用方法等

また、当社より取締役 川合貴裕が講師として登壇し、外国人入居者向けの多言語生活支援サービスや、電気・ガス・通信回線等の契約サポートについて実務的な取り組み事例を交えながらご紹介いたします。

本セミナーでは、長期滞在型インバウンドやデジタルノマドといった新たな顧客層の動向に加え、コリビングなどの新しい居住形態、そして生活支援を含めた収益モデルの可能性について理解を深めていただけます。

なお当社では、増加する外国人入居者のニーズに対応するため、2024年より外国人向け多言語生活支援サービス「Lifestyle Advisor Global」を提供しており日本での生活立ち上げに必要となる電気・ガス・水道・インターネット回線等のライフライン手続きを、母国語でサポートしています。現在は14言語に対応し、言語のみならず文化的背景にも配慮した寄り添い型の支援を行うことで、外国人入居者の受け入れ体制の強化や満足度向上にもつながっています。

■ このような方におすすめ

１. 不動産会社（賃貸仲介・管理）

・空室対策に悩んでいる

・外国人対応に不安がある

・新たな収益源を探している

※外国人やデジタルノマドは今後の有望顧客層であり、早期に取り組むことで競争優位につながる可能性があります。

２. オーナー・投資家

・入居率を向上させたい

・家賃を維持・向上したい

・他物件との差別化を図りたい

※コリビングや外国人対応を取り入れることで、収益性向上が期待されます。

３. 宿泊・民泊・ホテル事業者

・稼働率の波を安定させたい

・長期滞在客を増やしたい

※デジタルノマドは長期滞在による安定収益が見込まれ、ホテルと賃貸の中間市場として注目されています。

４. インフラ・生活支援サービス企業（電気・ガス・通信・保証会社など）

・外国人向けサービスを拡大したい

・新たな顧客層を開拓したい

※契約サポートや多言語対応は、今後需要の拡大が見込まれる分野です。

■主催・共催企業の概要

会社名：DID-GLOBAL株式会社

代表取締役：近藤 暁子

本社所在地：大阪府大阪市中央区内本町二丁目４番16号

設立：2012年８月

会社URL：https://did-global.co.jp/

運営サイト：「Apartment Japan(R)」

https://apartment-japan.com/

※外国人が来日前から物件検索・申込・契約・決済までをオンラインで完結できる外国人向け賃貸DXプラットフォームです。

会社名：株式会社遊行

本社所在地：福岡県福岡市博多区祇園町８-13

設立：2022年８月

会社URL：https://www.yugyo.work

会社名：アイ・シンクレント株式会社

本社所在地：東京都品川区上大崎2-25-5

設立：2012年3月

会社URL：https://www.ithinkrent.co.jp/

■Renxa（レンサ）株式会社について

Renxaは、生活者一人ひとりのライフスタイルや価値観に寄り添い、新生活に必要となる電気・ガス・水道・インターネット等のライフラインや、保険をはじめとした固定費見直しまでをトータルでサポートしています。テレマーケティングやWEBを通じて、「暮らし」に寄り添う多彩なサービスを全国に届けています。また、企業に対しては、生活インフラ事業で培った豊富な経験とノウハウを活かし、BPO支援としてカスタマーサポートや営業代行等のコールセンター業務受託をはじめ、パートナー企業との連携による事業共創を推進することで、持続的な成長を支えるソリューションを提供しています。当社は、「暮らしとビジネスをつなぐプラットフォーム」として、生活者と社会に心地よいサービスの“連鎖”を広げ、より豊かで持続可能な未来をつくっていきます。

会社名：Renxa株式会社（Renxa Inc.）

代表取締役：坂本 幸司

本社所在地：東京都豊島区東池袋三丁目13番３号

設立年月：2017年4月

会社URL：https://renxa.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】pr-contact@renxa.co.jp