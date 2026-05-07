AI自動記帳サービス「tofu」、SusHi Tech Tokyo 2026に初出展

株式会社Tofu

株式会社Tofu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：サマン・ヘーラト）とセブンセンス税理士法人（本社：東京都台東区、代表：徐 瑛義、PKFネットワーク加盟）は、2026年4月27日～29日に東京ビッグサイトにて開催されたアジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/)」に初出展いたしました。

AI自動記帳サービス「tofu」は、世界50カ国・250以上の会計事務所・2,500社超の顧問先企業に導入されており、グローバル市場での実績を積み重ねてきました。今回の出展は、2026年7月より開始予定の日本市場への本格参入に先立ち、国内企業および日本進出を目指す海外企業に向けた先行紹介の場として実施しました。

出展内容

当社ブースでは、紹介動画の展示およびスタッフによるデモンストレーションを通じて、「tofu」の機能と活用シーンをご紹介しました。領収書・請求書・銀行通帳などをAIが自動で読み取り、仕訳作成まで一気通貫で処理するサービスの概要に加え、多言語・複数の会計ソフトフォーマットへの対応状況もご覧いただきました。また、セブンセンス税理士法人との連携による日本の実務に即した導入支援体制についてもご紹介し、多くの来場者の方にご関心をいただきました。

今後の展望

2026年7月、日本市場での正式サービスローンチに向け、以下の取り組みを進めてまいります。

- 日本語対応およびサポート体制の強化- 国内会計事務所・パートナーとの連携拡大- 日本企業向け機能の最適化

引き続き、セブンセンス税理士法人との連携のもと、日本市場における自動記帳業務の効率化を推進してまいります。

■ 株式会社Tofu 会社概要

会社名：株式会社Tofu（カブシキカイシャトーフ）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-5-9 SG恵比寿ビル2F

代表者：サマン・ヘーラト

資本金：１億円

事業内容：AI自動記帳サービスの開発・提供

グローバル実績：50カ国・250会計事務所・2,500社以上

公式サイト：https://www.gotofu.com/jp

日本語問い合わせ：https://www.gotofu.com/contact

株式会社Tofuは、AI自動記帳サービス「tofu」を開発・提供する東京発のAIテクノロジー企業です。領収書・請求書・銀行通帳をAIが自動で読み取り、仕訳作成まで一気通貫で自動化。手書き書類や200以上の言語に対応し、記帳業務を最大70％削減します。現在、世界50カ国・会計事務所250社 / 顧問先企業2,500社以上に導入され、セブンセンス税理士法人の監修のもと日本市場にも本格展開を予定しています。

■ セブンセンスグループについて

グループ名：セブンセンスグループ

グループ代表：徐瑛義

総従業員数：約250名（2025年6月末時点）

本部：〒107-0052 東京都港区赤坂2-12-10 HF溜池ビルディング7階

ホームページ：https://seventh-sense.co.jp/

セブンセンスグループは、AI・DXを積極推進する税理士法人を中核とした総合士業グループです。半世紀以上にわたり多くのお客様から信頼をいただき、現在スタッフ数は総勢250名超。東京・千葉・静岡・鳥取・沖縄・北海道・シンガポールなど国内外13拠点を展開しています。

税務・会計にとどまらず、人事・労務・IT・マーケティングまで多岐にわたる分野のプロフェッショナルや、英語・中国語をはじめとした多言語対応のインターナショナルなスタッフが多数在籍。PKFネットワークを通じたグローバルな連携基盤も持ち、外資系企業・スタートアップ支援にも強みを発揮します。

業界に先駆けたDX推進力と、2,500社超の顧問先との実績・ノウハウを活かし、企業の経営課題をワンストップで解決します。

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