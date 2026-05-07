ストレッチ×整体サロン「カラダストレッチ」5月8日よりオリジナルプロテイン「BALANCE PROTEIN」の販売をスタート

株式会社ファクトリージャパングループストレッチ×整体サロン「カラダストレッチ」BALANCE PROTEIN

ストレッチ×整体サロン「カ・ラ・ダ ストレッチ」（以下 カラダストレッチ）などを海外・国内に展開する株式会社ファクトリージャパングループ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：春名 秀樹、以下 ファクトリージャパン）は、2026年5月8日(金)より、「カラダストレッチ」で整えた体を1日でも長く維持してほしい、日々生じる悩みは、気づいた時にケアすることで健やかな体を保って欲しいという想いから、オリジナルプロテインの販売を開始いたします。

本商品は、筋肉を鍛えることを主目的とした一般的なプロテインとは異なり、「休息」「コンディションケア」「継続しやすさ」に着目した設計となっています。

■オリジナルプロテイン商品「BALANCE PROTEIN」の特徴

1. “鍛える”ではなく“整える”プロテイン

カラダストレッチは施術を通じて、"整える"ことを大切にしています。プロテインも同じ考え方で、筋肉増量ではなくコンディションを整え・維持することを目的に設計しました。素材にソイ（大豆）プロテインを選んだのは、植物性でイソフラボンを含み、幅広いお客様に継続していただきやすいと判断したからです。日常生活の中で無理なく取り入れられる仕様です。

2. ソイプロテインベースで飲みやすさを追求

植物性たんぱく質をベースに、継続しやすい味・口当たりを実現。

試飲検証においても「飲みやすさ」「溶けやすさ」で高評価を得ています。

3. 毎日のコンディション維持をサポートする成分配合

食物繊維・乳酸菌による内側からのスッキリサポート、亜鉛による毎日の健康と美容のサポート、カルニチンによるアクティブな毎日や運動時の栄養補給のサポートなど、内側から維持するための成分をバランスよく配合しています。

カラダストレッチは今後も、施術に加えたセルフケアのご提案を強化することで、より多角的な価値提供を目指してまいります。「サロンに通う時間だけでなく、日常生活まで含めた身体のケア」を実現し、お客様の健康と生活の質（QOL）向上に貢献してまいります。

今後の展開にご期待ください。

≪商品概要≫

【名称】BALANCE PROTEIN by KA・RA・DA Stretch

【価格】3,300円（税込み） 【内容量】350g 約2週間分 【フレーバー】ココア味

【成分】ソイプロテイン・食物繊維・乳酸菌・亜鉛・カルニチン

【製造】日本【販売者】株式会社ファクトリージャパングループ

■販売店舗：カラダストレッチ各店

https://karada39.com/brand/karada-stretch/ ※一部除外店あり

・東京都

【カラダストレッチ 北千住マルイ店】

住所:東京都足立区千住3-92 北千住マルイ6階

電話:03-5284-9581

・神奈川県

【カラダストレッチ フーディアム武蔵小杉店】

住所:神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1100-14 フーディアム武蔵小杉2階

電話:044-411-8905

【カラダストレッチ 川崎ダイス店】

住所:神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地 川崎ダイス6階

電話:044-589-3422

【カラダストレッチ ららぽーと横浜店】

住所:神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜2階

電話:045-511-8024

【カラダストレッチ モザイクモール港北店】

住所:神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1 モザイクモール港北 2階

電話:045-914-2255

■千葉県

【カラダストレッチ ららぽーと柏の葉店】

住所:千葉県柏市若柴175 ららぽーと柏の葉 3階

電話:04-7128-8281

■協力会社／OEM製造企業のご紹介

株式会社エフアシスト

社名：株式会社エフアシスト

WEBサイト：https://www.fassist.co.jp/

所在地：宮城県仙台市若林区保春院前丁6-6 エフアシスト本社ビル

【ハンドクラフトプロテイン】同社のプロテインは一つ一つ丁寧に、手作業で調合・封入をしています。宮城県の「社会福祉法人はらから福祉会」のみなさんと互いに支え合い、役割を持ち、誰もが輝ける社会づくりを目指しながら心と体の健康をサポートされています。

◆「カ・ラ・ダ ストレッチ」とは

「カラダストレッチ」は、「カラダファクトリー」の姉妹ブランドとして誕生したストレッチ専門店です。現在、東京、神奈川、千葉、宇都宮及び函館でサロン展開をしています。整体技術とスポーツ知識を持つトレーナーが、本格ストレッチの施術サービスを提供。仕事帰りや家事などのリフレッシュから、スポーツを長く続けるための身体づくりやボディメンテナンスまでお任せください。WEBサイトはこちら https://karada-stretch.com/lp/

◆「ファクトリージャパングループ」とは

ファクトリージャパングループ

感動を生み出す「人財力」で健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に貢献する。それが「ファクトリージャパングループ」の企業理念です。お客様一人ひとりの声に寄り添い、いかにご満足いただけるかということを、とことん妥協無く追求することを最も重視しています。お客様第一主義をもとに、技術とサービス・ホスピタリティを重視した人財を育成し、サロン事業、教育事業、フランチャイズ事業など、健康の促進と予防に対する意識改革に関する事業を幅広く展開しています。

＜会社概要＞

商号：株式会社ファクトリージャパングループ

本社所在地：101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9 5F

役員：代表取締役社長 春名 秀樹

資本金：5000万円

事業内容：整体サロン運営、健康関連商品の販売、フランチャイズ事業

従業員数：1,396名（2026/4/1時点） ※グループ会社を除く

グループ会社：株式会社 凜、FJG International Holdings Limited、卡莱达(深圳)健康管理有限公司

カラダファクトリー公式サイト：https://karada39.com/

公式通販サイトカラダマルシェ：https://shopping.karada39.com/

コーポレートサイト：https://factoryjapan.jp/

オウンドメディア：https://karadamag.com/