車載スマートアクセサリーブランドOttocast(オットキャスト)は、「Ottocast P3 Pro」のゴールデンウィーク限定キャンペーンを2026年6月30日まで実施します。









■概要

ゴールデンウィーク。

久しぶりの家族旅行に胸を躍らせて車に乗り込んだ瞬間――





「パパ、あと何分？」

「まだ？まだ着かないの？」





出発してわずか10分で、後席から聞こえてくるその一言。

渋滞に加え、子どもの退屈やぐずりに悩まされた経験は、多くのドライバーが一度は感じたことがあるのではないでしょうか。





そんな“車内ストレス”を変える新しい選択肢として、Ottocastは、AI Box「P3 Pro(OttoAibox)」を提案します。挿すだけで車内がAndroid化し、ナビ・動画・音楽まで1台で完結します。





挿すだけでAndroid化





■ゴールデンウィーク限定キャンペーン

現在、期間限定で特別価格キャンペーンを実施中です。





【Ottocast P3 Pro 割引情報】

通常価格 ： 60,999円

割引率 ： 約30％オフ

クーポンコード： QVIFTNXR

最終価格 ： 41,480円(税込)

有効期間 ： 2026年6月30日まで

商品ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFDK2TRB





実際の操作感は、下記の動画レビューをご覧ください。

AI音声操作レビュー： https://www.youtube.com/watch?v=2sL5PEZ1Umg









■「移動時間＝退屈」を、「楽しみ時間」へ

P3 Proを車両に接続すると、車載ディスプレイがAndroid13システムに変わり、YouTubeやNetflixなどの動画コンテンツをそのまま車内で楽しめる環境に。

後席モニターと接続すれば、子どもは好きなアニメや動画に夢中。長時間の移動でも「まだ着かない？」の声は、いつの間にか聞こえなくなります。

さらに、前席ではナビ、後席ではエンタメといった使い分けも可能。家族全員が快適に過ごせる車内空間を実現します。





※後席モニターはDP Altモード対応が必要です





前席ナビ×後席エンタメ





■ナビも動画も同時に。運転中もストレスフリー

画面は「3:7」「5:5」の分割表示に対応。ナビを見ながら動画や音楽を同時に楽しむことができます。

よく使うレイアウトは保存でき、次回からワンタップで同じ画面に復帰可能。

“設定の手間”すら感じさせない、スムーズな操作性も魅力です。





ナビ×動画 同時表示





■スマホを取り出さない、新しいドライブ体験

有線CarPlay／Android Auto対応車であれば、P3 Proを使うことでワイヤレス接続に対応。

乗車後すぐ自動接続されるため、ケーブルの抜き差しやスマホ操作は不要に。

ポケットに入れたままでも、いつものアプリがそのまま使える。小さなストレスの積み重ねを、しっかり解消します。





ワイヤレスCarPlay／Android Auto





■AI音声操作×高性能スペックで、直感的に使える

GoogleのAI「Gemini」に対応し、音声での検索や操作が可能。

運転中でもハンズフリーで操作できるため、安全性と利便性を両立します。

また、8コアCPU／8GB RAM＋128GB ROMを搭載し、アプリの起動や切り替えもスムーズ。

日常使いから長距離ドライブまで、ストレスなく使用できます。





車内をGoogle化





■製品仕様

製品仕様





■まとめ

長時間の移動、渋滞、後席の退屈――

これまで“仕方ないもの”とされてきた車内のストレス。





P3 Proは、その常識を変え、「移動そのものを楽しむ時間」へとアップデートします。





このゴールデンウィーク、家族のドライブ体験を一歩先へ。





運転中もエンタメとナビを両立