家族ドライブを快適に変える ナビも動画も楽しめるAI Box「Ottocast P3 Pro」 ゴールデンウィーク限定キャンペーンを6月30日まで実施
車載スマートアクセサリーブランドOttocast(オットキャスト)は、「Ottocast P3 Pro」のゴールデンウィーク限定キャンペーンを2026年6月30日まで実施します。
■概要
ゴールデンウィーク。
久しぶりの家族旅行に胸を躍らせて車に乗り込んだ瞬間――
「パパ、あと何分？」
「まだ？まだ着かないの？」
出発してわずか10分で、後席から聞こえてくるその一言。
渋滞に加え、子どもの退屈やぐずりに悩まされた経験は、多くのドライバーが一度は感じたことがあるのではないでしょうか。
そんな“車内ストレス”を変える新しい選択肢として、Ottocastは、AI Box「P3 Pro(OttoAibox)」を提案します。挿すだけで車内がAndroid化し、ナビ・動画・音楽まで1台で完結します。
挿すだけでAndroid化
■ゴールデンウィーク限定キャンペーン
現在、期間限定で特別価格キャンペーンを実施中です。
【Ottocast P3 Pro 割引情報】
通常価格 ： 60,999円
割引率 ： 約30％オフ
クーポンコード： QVIFTNXR
最終価格 ： 41,480円(税込)
有効期間 ： 2026年6月30日まで
商品ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFDK2TRB
実際の操作感は、下記の動画レビューをご覧ください。
AI音声操作レビュー： https://www.youtube.com/watch?v=2sL5PEZ1Umg
■「移動時間＝退屈」を、「楽しみ時間」へ
P3 Proを車両に接続すると、車載ディスプレイがAndroid13システムに変わり、YouTubeやNetflixなどの動画コンテンツをそのまま車内で楽しめる環境に。
後席モニターと接続すれば、子どもは好きなアニメや動画に夢中。長時間の移動でも「まだ着かない？」の声は、いつの間にか聞こえなくなります。
さらに、前席ではナビ、後席ではエンタメといった使い分けも可能。家族全員が快適に過ごせる車内空間を実現します。
※後席モニターはDP Altモード対応が必要です
前席ナビ×後席エンタメ
■ナビも動画も同時に。運転中もストレスフリー
画面は「3:7」「5:5」の分割表示に対応。ナビを見ながら動画や音楽を同時に楽しむことができます。
よく使うレイアウトは保存でき、次回からワンタップで同じ画面に復帰可能。
“設定の手間”すら感じさせない、スムーズな操作性も魅力です。
ナビ×動画 同時表示
■スマホを取り出さない、新しいドライブ体験
有線CarPlay／Android Auto対応車であれば、P3 Proを使うことでワイヤレス接続に対応。
乗車後すぐ自動接続されるため、ケーブルの抜き差しやスマホ操作は不要に。
ポケットに入れたままでも、いつものアプリがそのまま使える。小さなストレスの積み重ねを、しっかり解消します。
ワイヤレスCarPlay／Android Auto
■AI音声操作×高性能スペックで、直感的に使える
GoogleのAI「Gemini」に対応し、音声での検索や操作が可能。
運転中でもハンズフリーで操作できるため、安全性と利便性を両立します。
また、8コアCPU／8GB RAM＋128GB ROMを搭載し、アプリの起動や切り替えもスムーズ。
日常使いから長距離ドライブまで、ストレスなく使用できます。
車内をGoogle化
■製品仕様
製品仕様
■まとめ
長時間の移動、渋滞、後席の退屈――
これまで“仕方ないもの”とされてきた車内のストレス。
P3 Proは、その常識を変え、「移動そのものを楽しむ時間」へとアップデートします。
このゴールデンウィーク、家族のドライブ体験を一歩先へ。
運転中もエンタメとナビを両立