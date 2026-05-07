TIME誌、Xenco Medicalを「TIME100 Most Influential Companies」の1社および2026年「TIME100 Impact Award in Health」受賞企業に選出

TIME誌、Xenco Medicalを「TIME100 Most Influential Companies（世界で最も影響力のある100社）」の1社および2026年「TIME100 Impact Award in Health」受賞企業に選出

サンディエゴ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- TIME誌は、先駆的な医療技術企業Xenco Medicalを「TIME100 Most Influential Companies（世界で最も影響力のある100社）」の1社に選出するとともに、2026年「TIME100 Impact Award in Health」の受賞企業に認定しました。ビジネスおよびテクノロジー分野で最も権威ある評価として広く認識されるTIME100リストへの選出は、世界中の企業が最も獲得を切望する栄誉であり続けています。TIME100 Impact Awardsは毎年わずか5組にのみ授与されるため、企業が受けることのできる最も希少な栄誉であり、変革をもたらす世界的インパクトを高く評価するものです。Xenco Medicalは、2026年のTIME100 Impact Award in Healthで唯一の受賞企業としてTIME誌から表彰され、医療へのインパクトにおいて、同社が世界をリードする卓越した存在であることを示しました。TIME誌によると、TIME100 Most Influential Companiesリストは「世界中で並外れた影響を生み出している企業」に光を当てるものです。今回TIME誌が授与した栄誉は、Xenco Medicalがニューヨーク市で開催されたTrailblazer Awardsで2025年Medical Device/Diagnostics Company of the Yearに選ばれたほか、2025年にはファスト・カンパニー誌の「世界で最も革新的な企業」の1社に2度目の選出を果たし、さらに世界経済フォーラムの2025年「Award for Excellence in Governance and Leadership for Global Challenges」を受賞したことに続くものです。

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Time Magazine has named pioneering medical technology company Xenco Medical as one of the TIME100 Most Influential Companies in the World and the Winner of the 2026 TIME100 Impact Award in Health.

Xenco Medicalの創設者兼最高経営責任者（CEO）を務めるジェイソン・ハイダー氏は、次のように述べています。「2026年TIME100 Impact in Health Awardの受賞企業、およびTIME100 Most Influential Companies（世界で最も影響力のある100社）の1社に選ばれたことを、この上ない栄誉として受け止めるとともに、深く身の引き締まる思いです。できるだけ多くの患者に最善の成果をもたらすことをたゆまず追求する、使命を原動力とする企業として、TIMEによる今回の評価は、科学の可能性を患者とその家族の生活を大きく変えるインパクトへと結びつけるという当社のコミットメントを一層強めるものとなりました。」

ライフサイエンス分野を牽引するXenco Medicalは、生体模倣インプラント、再生医療材料、複合ポリマー手術システムに加え、AI対応の遠隔治療モニタリングから術前ホログラフィック手術シミュレーションに至る画期的なソフトウエア技術群を含む革新的なポートフォリオにより、イノベーションの旗手としての地位を確立しています。外科治療の縦割り構造に典型的に見られる障壁を解消するというXenco Medicalの使命を象徴する同社の「TrabeculeX Continuum」技術は、同社の再生医療材料が持つ骨形成能と、AIを活用した術後リハビリテーションを相乗的に統合します。メカノトランスダクションの原理に着想を得たXenco Medicalの画期的なプラットフォームにより、外科医は骨リモデリングの過程を通じて、AIによる姿勢評価によって、痛みのスコア、リハビリテーションの遵守状況、動作回復を遠隔でモニタリングできます。

Xenco Medicalの技術は、世界の医療において、抜本的に最適化された価値に基づく医療アプローチの到来を告げてきました。Xenco Medicalのロジスティクスを重視した手術機器は、効率化された単回使用の手術用インプラントシステムを通じて医療施設の業務効率も変革し、手術の合間にインプラントおよび器具システムを滅菌・再処理する必要をなくすことで、手術間の入れ替え時間を大幅に短縮しました。医療エコシステム全体に波及する技術開発をリードするXenco Medicalは、価値に基づく医療の時代を形作る先駆的な道を切り開いてきました。TIME誌のTIME100 Most Influential Companies特集号は、世界各地の店頭で販売されています。

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Source: Xenco Medical