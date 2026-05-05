満を持して登場、時を超える輝き。ジュエリーブランド「omotenashiclub193」が博多大丸にて期間限定ポップアップを開催。

株式会社ＯＰＩＮＩＯＮ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

ジュエリーを通じて「おもてなし」の心を形にするブランド「omotenashiclub193（オモテナシクラブ ）」（運営：株式会社opinion international）は、2026年5月13日(水)～5月19日(火)まで、博多大丸 本館4階 トピックステージにてポップアップストアを実施いたします。

「-世代を越えて継承-」という普遍的なテーマを掲げる当ブランドは、採掘を必要とせずラボ（研究所）で結晶化された「ラボグロウンダイヤモンド」を主軸に展開。天然ダイヤモンドと同一の物理的・化学的特性を持ちながら、環境負荷を最小限に抑えた「ピュアな輝き」を通じて、次世代へと受け継がれるエシカルな価値を提案します。

本ポップアップでは、公式サイト（https://omotenashiclub193.com/）で展開するアイコニックなアイテムをはじめ、九州エリアの皆様へ向けた特別なピースまで幅広くラインナップ。モダンな美しさとサステナビリティが融合した世界観を、福岡・天神で直接体感いただける機会となります。

omotenashiclub193 POP UP STORE 概要

場所： 博多大丸 本館4階 トピックステージ（福岡市中央区天神1-4-1）

日時： 2026年5月13日(水)～5月19日(火)

時間： 10:00 - 20:00（※博多大丸の営業時間に準じます）

公式サイト： https://omotenashiclub193.com/

omotenashiclub193 コレクション紹介

・Tennis Chain Bracelet 3.6mm Width 14K DIAMOND Lab Grown White Gold WG

\648,000- JPY

・IGI Certificate of Authenticity 1ct Total 2ct 14K DIAMOND LAB Earrings Lab Grown

\465,600- JPY

About omotenashiclub193

「世界のトレンドを、いち早く日本の日常へ」 2024年にスタートした「omotenashiclub193」は、最先端のテクノロジーと日本独自の精神性を掛け合わせた次世代ジュエリーブランドです。

「-世代を越えて継承-」をフィロソフィーに、紛争フリーでクリーンなラボグロウンダイヤモンドのみを採用。かつて地中深くで数億年かけて作られたダイヤモンドと全く同じ輝きを、ラボの技術で再現することで、地球環境を守りながら「美のバトン」を未来へ繋いでいくことを使命としています。世界で加速するエシカル・ラグジュアリーの潮流をいち早く捉え、日本の皆様の日常に寄り添う輝きをお届けします。