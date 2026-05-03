【岡山大学】産業界・投資家が注目　岡山大学研究者11人が「PSI DemoDay2026」に登壇

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 5月 3日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）が参画する中国・四国地域の大学発スタートアップ創出プラットフォーム「Peace & Science Innovation（PSI）」が2026年4月13日に広島市で開催した「PSI GAPファンド DemoDay2026」に本学研究者11人が登壇しました。



PSI GAPファンドは、大学等の有望な技術シーズの社会実装や大学発スタートアップ創出を後押しする仕組みで、起業に向けたステージに応じてステップ1、ステップ2の2段階で公募されています。ステップ1は事業化に向けた可能性検証などを行う段階で、支援額は1年間で最大500万円、ステップ2は事業性の実証や起業に向けた課題解決などを進める段階で、支援額は最長3年間で最大6,000万円です。いずれも、資金提供に加え、メンタリング、マッチング、伴走支援、アクセラレーション、グローバル展開支援などが一体的に行われます。



DemoDayは、採択者が成果や今後の展望を発信し、産業界や投資家などとの新たな出会いを目指す場として企画されたもので、昨年度に続き2回目の開催となります。



当日は、研究者、大学関係者、VC、投資家、メーカー、金融機関、行政関係者など約230人が参加しました。PSI参画大学の研究シーズ約40課題が発表され、登壇者による熱のこもったプレゼンテーションにより、会場は大いに盛り上がりました。また、ポスターセッションや交流会も行われ、研究成果の社会実装や事業化、新たな連携に向けた活発な意見交換が行われました。



本学からは、ステップ1採択者である学術研究院環境生命自然科学学域の寺西貴志研究教授、門田有希教授、能年義輝教授、茶谷悠平研究教授、山川純次助教、学術研究院医歯薬学域の高橋賢准教授、ステップ2採択者である学術研究院環境生命自然科学学域の高橋和教授、学術研究院医歯薬学域の寳田剛志教授、長谷井嬢教授、内山淳平研究教授、能勢直子助教が登壇し、それぞれの研究シーズについて発表しました。



本学は今後も、優れた研究成果を社会実装へと着実につなげるとともに、スタートアップ創出や産学官連携を通じて、新たな価値の創出と地域課題の解決に取り組んでいきます。



なおPSI GAPファンドは今年度も募集される予定です。研究・イノベーション共創機構スタートアップ・ベンチャー創出本部では、GAPファンドの採択に向けて、応募準備から申請、事業化に至るまで伴走支援を行っています。ご関心のある方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年4月22日に岡山大学から公開されました。

発表する長谷井嬢教授

発表する寳田剛志教授

発表する茶谷悠平研究教授

発表する寺西貴志研究教授

◆参 考

・大学発スタートアップ創出プラットフォーム「Peace & Science Innovation Ecosystem（PSI）」

https://psi-ecosystem.net/

・PSI GAPファンド

https://psi-ecosystem.net/support1

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

https://venture.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口

https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学教員9人がPSI GAPファンドに採択～研究成果の社会実装とスタートアップ創出を加速～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003956.000072793.html

・【岡山大学】PSIアントレプレナーシップフェスティバル開催 岡山大学も企画運営に協力、本学関係者が登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003909.000072793.html

・【岡山大学】PSI博士人材育成プログラム（NUS GRIP）に岡山大学生が採択、シンガポール現地研修を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003894.000072793.html

・【岡山大学】中四国9大学が集結する「第2回 PSI学生アイデアピッチ in 徳島」で本学大学院生の鎌田郁矢さんが受賞！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003864.000072793.html

・【岡山大学】未来共創に向けた熱い挑戦！PSI GAPファンド ステップ1「DemoDay2025」に岡山大学研究者が登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003106.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学学術研究院医歯薬学域の内山淳平准教授が「PSI GAPファンド・ステップ2」に採択 ～抗菌酵素による新たな動物用医薬の創出へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003085.000072793.html

・【岡山大学】中四国6大学が集結するPSI学生アイデアピッチで岡山大学学生が各賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002963.000072793.html

・【岡山大学】創薬分野での起業をテーマとしたセミナー「スタートアップ成功を目指して～スタートアップ事例とGAPファンドの紹介～」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002177.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学が参画する「Peace & Science Innovation Ecosystem」がJST「大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム」に採択

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001971.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15315.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)