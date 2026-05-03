5大王座戦！DEEP 25周年記念大会『DEEP 131 IMPACT 25th Anniversary』をU-NEXTでライブ配信
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年5月4日（月・祝）に『宗明建設Presents DEEP 131 IMPACT 25th Anniversary』をライブ配信いたします。
今大会はDEEP創設25周年を記念する特別興行。DEEPフェザー級暫定王者決定戦、DEEPバンタム級暫定王者決定戦、DEEPストロー級タイトルマッチを含む5大王座戦が組まれています。出場選手には牛久絢太郎選手、鹿志村仁之介選手、阿部大治選手、泉武志選手、瀧澤謙太選手、中村大介選手など、RIZINにも常連で出場する実力者が名を連ねます。会場となる横浜BUNTAIはDEEPの通常興行より規模の大きい会場であり、自由席以外のチケットはすでに完売。注目を集めている大会です。
メインカードのフェザー級暫定王者決定戦では、元王者・牛久絢太郎選手が新鋭の水野新太選手を相手に王座返り咲きを狙うほか、バンタム級暫定王者決定戦では平松翔選手と鹿志村仁之介選手が、ストロー級タイトルマッチでは王者・杉山空選手と知名昴海選手がベルトをかけて激突します。DEEPの新時代の幕開けを、ぜひU-NEXTのライブ配信でお楽しみください。
また、U-NEXT格闘技公式YouTubeでは、DEEP代表・佐伯繁氏の密着ドキュメンタリーを配信中です。25年の歴史を持つ同団体の歩みを、大会本番前に振り返ることができます。
『宗明建設Presents DEEP 131 IMPACT 25th Anniversary』
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014151
【配信日時】2026年5月4日（月・祝）13:30
【見逃し配信】～2026年6月23日（火）23:59
【配信形態】見放題
【U-NEXT格闘技公式YouTubeで公開中】
・DEEP25年の名試合・名場面を佐伯代表が振り返る！
https://youtu.be/JlnKkoMJr-o
・牛久絢太郎 × 水野新太 | 25周年記念大会のメインを飾る二人の心境に迫る
https://youtu.be/wN6LZAsf0mQ
・5/4(月) DEEP25周年大会直前の佐伯繁代表に密着！ー佐伯繁代表が今思うことー
https://youtu.be/QGXRnyMsx8o
【対戦カード】
DEEPフェザー級暫定王者決定戦 5分3R
牛久絢太郎 vs. 水野新太
DEEPバンタム級暫定王者決定戦 5分3R
平松翔 vs. 鹿志村仁之介
DEEPストロー級タイトルマッチ 5分3R
杉山空 vs. 知名昴海
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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
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