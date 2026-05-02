総フォロワー数140万人！韓国発の人気キャラクター「カムンとアント」日本初のPOP-UPが有楽町マルイで開催！

株式会社丸井グループ

有楽町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fにて、韓国の人気キャラクター「カムンとアント First POP-UP in TOKYO」を開催いたします。本場韓国で人気のグッズのほか、今回のPOP-UP限定のアイテムもご用意しております。

また、「カムンとアント」コラボドーナツとコラボドリンクが楽しめるコラボカフェも同時開催！

「カムンとアント」に浸れる特別な14日間をぜひお楽しみください！

■「カムンとアント First POP-UP in TOKYO」とは

「カムンとアント」は韓国のクリエイター″kkamang（カマン）″が2023年に生みだしたキャラクター。カップルの日常を描いたコンテンツがミレニアル世代やZ世代の共感を呼び、Instagramのフォロワー数は約74万人、TikTokのフォロワー数は約65万人を突破。再生回数1,000万回を超えるコンテンツも多くあります。「これ自分もある！」と見ていて微笑ましくなるカップルのやり取りに、韓国のみならず世界中にファンが急増しています。

「カムンとアント First POP-UP in TOKYO」では、エコバッグやポーチ、傘などのグッズのほか、今回のPOP-UP限定のアクリルキーホルダーも用意しております。また、グッズだけではなく、数量限定のコラボドーナツとコラボドリンクが楽しめるコラボカフェ「はぁとのドーナツ屋さん」も同時開催し、作品の世界観を体験できます！

※「はぁとのドーナツ屋さん」はテイクアウト専門です

■グッズ一覧

■開催概要

「カムンとアント First POP-UP in TOKYO」

開催期間：2026年5月8日（金）～2026年5月21日（木）の14日間

開催場所：有楽町マルイ1F カレンダリウムF01/F02

内容：オリジナルグッズの販売ならびに数量限定コラボドーナツ、数量限定コラボドリンクの販売

注意事項

・グッズ、飲食物は数量限定となります。特に限定アクリルキーホルダー、コラボドーナツは早期に売り切れる可能性がございますので、お早めにお買い求めください

・5月8日（金）、5月9日（土）、5月10日（日）の3日間は予約制となります

（予約スタート：5月3日20:00～）

予約サイトリンクはカムンとアントのInstagram日本アカウントにてお知らせいたします

＜公式SNS＞

日本公式Instagram：https://www.instagram.com/kkam_ang_jp/

公式Instagram（깜앙）:https://www.instagram.com/kkam__ang/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@real_kkam__ang

＜ライセンスに関するお問い合わせ窓口＞

株式会社コンテンツセブン MD事業部

t.watanabe@contents7.co.jp

※画像掲載時は著作権表記を必ずお願いいたします

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