レッドブル・アスリート＆アンバサダー集合！脊髄損傷の治療法研究のために全世界が走るチャリティーラン「Wings for Life World Run 2026」

レッドブル・ジャパン株式会社Wings for Life World Run 2026

レッドブル・ジャパン株式会社は、脊髄損傷の治療研究への資金助成を目的としたウィングス・フォー・ライフ財団主催の、世界最大かつ同時開催のランニングイベント「Wings for Life World Run（ウィングス・フォー・ライフ・ワールドラン）」をサポートしています。



本イベントの参加費は、全額が脊髄損傷治療の研究資金として寄付されます。

今年はレッドブル・アスリートの山田琉聖（スノーボード） / 荻原大翔（スノーボード） / 四十住さくら（スケートボード） / 織田夢海（スケートボード） / 草木ひなの（スケートボード）/ 早川起生（BMX） / Yu-ri（フリースタイルサッカー） / ジェイソン・ポール（フリーランニング / パルクール）が、東京のアプリラン会場に参加決定しました。



さらに日本公式アンバサダーとして、脊髄損傷により車いすでアイドル活動を行う仮面女子の猪狩ともかさん、車いすYouTuberの渋谷真子さん、脊髄損傷を経験した元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広さん。

レッドブルとのパートナーシップでも注目を集める、箱根駅伝を3連覇中の青山学院大学陸上競技部長距離ブロック（駅伝チーム）の参加も決定。

2025年のアプリランイベント 東京会場｜Suguru Saito for Wings for Life World Run

＼地球規模のユニークなランニングイベント／

「Wings for Life World Run」は通常のランニングイベントとは異なり、世界中のランナーが一斉にスタートするだけでなく、ゴール地点がありません。スタートから30分後、キャッチャーカーと呼ばれる追跡車がスタート地点から走り出し、参加者たちを追いかけます。徐々にスピードを上げていくキャッチャーカーに追い抜かれた時点で、その参加者はレース終了となります。



「Wings for Life World Run」には、本物のキャッチャーカーが追いかけてくる「フラッグシップラン」、スマホアプリを使って各自が自由なコースを走る「アプリラン」、アプリラン参加者が集まって走る「アプリランイベント」の3種類があります。※アプリランではバーチャルキャッチャーカーが参加者を追いかけます。

2014年の初開催からこれまでに191の国と地域から延べ187万人以上が参加し、累計6,053万ユーロ（約99億円）を研究資金として寄付してきました。2025年だけでも170カ国から191国籍の計310,719人が参加、日本国内参加者は3,676人（うち東京会場700人）、総額860万ユーロ（約14億円）の募金額を記録しました。



みんなと一緒に走れば、練習も当日のワクワク感も2倍に。お互いに励まし合いながらゴールを目指せるのはもちろん、世界中のランナーともつながる喜びを感じられます。この機会にぜひご参加ください！



「Wings for Life World Run 2026」は、5月10日（日）日本時間20時に世界同時スタートします。

https://www.wingsforlifeworldrun.com/

開 催 概 要

大会名称：

Wings for Life World Run 2026

日 時：

日本時間 2026年5月10日（日）20時～

参加資格：

大会当日満18歳以上。ハンドバイク不可・生活用車いす可

参加費：

3,900円（税込）

参加費の全額と同額をウィングス・フォー・ライフ財団に寄付します。天災、事件、事故等の理由で大会を中断・中止する場合があります。その場合の参加費の返金等はありませんので予めご了承ください。

主 催：

Wings for Life World Run実行委員会

後 援：

新宿区

ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo

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会 場（アプリランイベント）

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日本国内ではスマートフォンアプリを利用してアプリランおよびアプリランイベントにご参加いただけます。詳しくは下記の「参加方法」をご覧ください。

⚫︎東京会場

場 所：明治神宮外苑

住 所：東京都新宿区霞ヶ丘町1-1

https://www.wingsforlifeworldrun.com/ja/locations/tokyo-shinjuku-ku

⚫︎大宮会場

場 所：大宮第三公園

住 所：埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2丁目

https://www.wingsforlifeworldrun.com/ja/locations/omiya

⚫︎広島会場

場 所：福山市竹ケ端陸上競技場

住 所：広島県福山市水呑町三新田4748

https://www.wingsforlifeworldrun.com/locations/fukuyama-city-hiroshima

⚫︎福岡会場

場 所：国営 海の中道海浜公園 光と風の広場

住 所：福岡市東区大字西戸崎18-25

https://www.wingsforlifeworldrun.com/locations/fukuoka

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日本国内での参加方法

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イベントページよりお申込みの上、お持ちのスマートフォンにアプリのダウンロードをお願いいたします。アプリは、公式サイトから App StoreもしくはGoogle Playへ移動し、ダウンロードください。エントリーはイベントスタート1時間前まで受け付けています。

アプリランイベント

アプリランの参加者が特定の会場に集まって一緒に走ります。当日はレッドブル・アスリート等の著名人も参加し、イベントを盛り上げます。ぜひ会場でアスリートとともに走りましょう。

アプリラン

アプリを使って好きなコースを走ります。1人でも、家族や友人で集まっても、アプリを通して世界のランナーと走ることができます。

参加登録：

https://www.wingsforlifeworldrun.com/

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Wings for Life World Run 2025

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総参加者数：310,719人

参加国数：170カ国

参加国籍数：191

日本国内参加者数：3,676人

東京会場参加者数：700人

募金・寄付金総額：860万ユーロ（約14億円）

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Wings for Life 財団について

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ウィングス・フォー・ライフ財団は脊髄損傷の治療研究に資金助成する非営利の財団で、脊髄損傷の治療法を見つけることを唯一の使命としています。世界中で何百万人もの人々が脊髄損傷を負っており、多くの場合は交通事故や転倒が原因です。2004年以来、世界中で人生を変える研究プロジェクトと臨床試験に資金を提供しており、治療法はまだ見つかっていないものの着実な進展が見られています。