【FRONTIER】人気ゲーミングPCが16万円台！全15商品・数量限定「GW限定！金の福箱」開催

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎、以下 当社）は、直販サイト「FRONTIERダイレクト」にて、ゴールデンウィーク期間中の特別企画として「GW限定！金の福箱」セールを開催いたします。本企画では、2026年5月2日（土）から3日間連続で、毎日正午に新たなラインナップの販売を開始。

各日5商品、計15商品を数量限定でご提供いたします。

■概要

このたび開催する「GW限定！金の福箱」セールでは、人気構成のゲーミングPCおよび周辺機器（全15商品）を、5月2日（土）より3日間にわたり、毎日正午に順次販売いたします。

ラインナップは5月1日（金）15時より公開予定。事前に内容をご確認いただき、じっくりご検討のうえご購入いただけます。また、一度に販売を開始すると早期に売り切れてしまうとのお声を受け、より多くの方にお買い物を楽しんでいただくため1日5商品ずつに分けて販売開始いたします。

ラインナップには、独自の3D V-Cacheを搭載しトップクラスのゲーミング性能を誇る「Ryzen 7 9800X3D 」と 「Radeon RX 9070 XT」を組み合わせたハイエンドモデルが、20万円台で登場するほか、16万円台のエントリーモデルなど、幅広い価格帯のゲーミングPCをご用意。

さらに、高性能ゲーミングキーボードやマウスなどの周辺機器も数量限定でご用意しております。

いずれも高いコストパフォーマンスを備えた内容となっており、見逃せないラインナップです。

▼「GW限定！金の福箱」 特設ページ（2026年5月1日（金）15時より公開）

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej2605/(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej2605/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

FRONTIER_GW限定！金の福箱

■企画内容

【ラインナップ公開】

2026年5月1日（金） 15時より公開

【販売期間】

2026年5月2日（土）正午 ～ 5月7日（木） 正午まで

※5月2日・3日・4日の各日正午に数量限定で順次販売開始

【内容】

全15商品

＜一例＞

・超人気構成！Ryzen 7 9800X3D ＋ Radeon RX 9070 XT搭載PC／20万円台

・人気の周辺機器！ゲーミングマウス＆キーボード＆ヘッドセットの3点セット／15,000円

・圧倒的ゲーミング性能！Ryzen 9 9950X3D2 ＋ GeForce RTX 5090搭載PC／GW価格

◎すべて数量限定です。完売の際はご容赦ください。

◎セット内容等、詳しくは特設ページをご覧ください。

［ご注意］

※本プレスリリースに記載している価格はすべて税込価格です。

※上記項目は2026年5月1日現在のものです。予告なく変更または終了する場合がありますので予めご了承ください。

※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

上記はFRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて販売いたします。

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ： 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器