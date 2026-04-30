いつもの食材で驚きの満足感！『TJMOOK 〇〇あったらやってみて！ AKIHOの材料ひとつから作れる満足ごはん』が発売

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）で活躍する、Nadia ArtistのAKIHOさん初のレシピ本『TJMOOK 〇〇あったらやってみて！ AKIHOの材料ひとつから作れる満足ごはん』（宝島社、1,595円（税込））が出版されました。

身近な食材が最高のごちそうに！「材料ひとつ」から広がる満足ご飯

SNS総フォロワー数33万人を超え、一児の母としての暮らしの中から実用的なレシピを届けている、Nadia ArtistのAKIHOさん。そんなAKIHOさん初となる待望のレシピ本『TJMOOK 〇〇あったらやってみて！AKIHOの材料ひとつから作れる満足ごはん』（宝島社、1,595円（税込））が発売されました。

本書に登場するのは、スーパーで誰もが自然と手に取るような、ごく「普通」の食材ばかり。しかし、そんな身近な素材も、AKIHOさん流の調理法や味付けのアイデアを添えるだけで、格段に美味しくなるから驚きです。

例えば、パサつきがちな安いお肉もほんの少し下処理するだけで驚くほどしっとりやわらかに。また、野菜の色味を保つ工夫といった「美味しく見せるひと手間」や、器に高さを出して盛り付けることで、ボリューム感を演出しています。素材ごとに一番美味しい調理法を模索し続けるAKIHOさんの姿勢は、忙しい毎日に「これなら作ってみたい」という前向きな気持ちを届けてくれます。

また、AKIHOさんの料理の根底には、偏食気味の息子さんに食べてほしいという切実な想いもありました。小さいころから決まったものしか食べなかった息子さんのために試行錯誤を繰り返してきた経験が、いつしか多くの親御さんの心に寄り添い、大きな共感を呼びました。

毎日の献立に悩んだり、忙しくてキッチンに立つのが億劫な日も、この一冊があれば心強く、料理をすることがもっと楽しみになるはずです。愛情たっぷりのレシピが詰まったAKIHOさん初のレシピ本を、ぜひチェックしてみてくださいね♪

毎日のご飯作りがもっと楽しくなる！全178レシピを収録

本書には、「今日は何を作ろう……」の悩む時間を一気に解消してくれる178レシピが掲載されています。冷蔵庫にある身近な食材ひとつで作れる主役級のおかずから、市販のホットケーキミックスや冷凍パイシートをフル活用したおやつまで、この一冊で朝・昼・晩、あらゆるシーンの食卓が網羅できますよ。

少ない材料でもちゃんと美味しい！主役級おかずレシピ

SNSでバズった話題の料理を厳選し、AKIHOさんの真骨頂が味わえるパートです。ご飯のおかわりが止まらなくなる「しっとりささみのチキン南蛮」や、辛くないのにうま味たっぷりの「塩麻婆豆腐」など、家族から「また作って！」とリクエストが止まらない主役級のおかずが勢揃いしています。

まるでお店の味!?自宅で作れるまねっこレシピ

「あの有名店の味をおうちで再現したい！」という願いを叶える、ワクワクが詰まったパートです。チーズがとろける「ミラノ風ドリア」や、大人も子どもも大好きな「ハンバーグ」まで。特別な日の食卓もおもてなしも、この一冊があればもう迷う必要はありません。

手軽に作れて家族が喜ぶ！スイーツレシピ

「おうちにある材料で、家族が喜ぶおやつやおかずを作りたい！」という願いを叶えるのがこのパートです。ホットケーキミックスや寒天、切り餅、冷凍パイシートといった身近な食材を活用したレシピが満載です。手作りとは思えない仕上がりに、家族も驚くこと間違いなしですよ。

子どもウケ抜群！食材ひとつで作る大満足おかず3選

本書に掲載されている全178レシピの中から、特にSNSで大きな反響を呼び、多くの方にリピートされている「子どもウケ抜群」の3品を厳選してご紹介します。「魚は苦手だけどこれなら食べる！」「安いお肉が驚くほどやわらかい！」といった驚きや感動の声が絶えない、AKIHOさんの真骨頂ともいえるメニューばかりですよ。

ご飯がすすむ最強おかず！さばの照り焼き

お魚料理を敬遠しがちな子どもでも、甘辛い「照り焼き」なら喜んで食べてくれるはず！「和風か洋風か」「焼くか煮るか」と、ひとつひとつの素材をどう食べれば一番美味しいか考え抜くAKIHOさんだからこそ辿り着いた、白ご飯が止まらない最強の主役おかずです。

▶AKIHOさんのご飯がすすむ最強おかず♪【鯖の照り焼き】(https://oceans-nadia.com/user/842179/recipe/498608)

子どもウケ抜群♪ささみとりチリ

SNSで100万回以上再生された大人気レシピ。パサつきがちな安いささみも、酸性のものを揉み込む下処理と「粉の魔法」を駆使すれば、驚くほどしっとりジューシーなごちそうに生まれ変わります。辛さを抑えた絶妙な味付けは、偏食気味のお子さんにもぴったりですよ。

▶AKIHOさんの100万再生！子どもウケ抜群♪【ささみとりチリ】(https://oceans-nadia.com/user/842179/recipe/508015)

おつまみやお弁当にも◎！のり塩手羽中

青のりの香りがふわっと食欲をそそる、外はカリカリ、中はうま味たっぷりの一品です。AKIHOさん流に高さを出してボリューム満点に盛り付ければ、家族で奪い合いになること間違いなし！冷めても美味しいので、おつまみはもちろん、お弁当のおかずにも最適です。

▶AKIHOさんの取り合いになる(ハート)【のり塩手羽中】おつまみやお弁当にも◎(https://oceans-nadia.com/user/842179/recipe/483810)

「料理はもっと気楽に、もっと美味しく楽しめる」。AKIHOさんのそんな温かなメッセージが込められたレシピ本は、あなたの毎日の献立作りを優しく、そして力強くサポートしてくれるはずです。ぜひ手にとってみてくださいね♪

商品概要

『TJMOOK 〇〇あったらやってみて！AKIHOの材料ひとつから作れる満足ごはん』

定価：1,595円（税込）

発売日：2026年4月27日

出版社： 宝島社

全国の書店、もしくはネット書店にてぜひお買い求めください。

▶Amazonはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/4299077792)

▶楽天ブックスはこちら(https://books.rakuten.co.jp/rb/18547703/)

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年3月時点で合計約7,400万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp