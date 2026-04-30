株式会社DATALE(本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：板谷越 英美、以下「DATALE」)は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下 OCVB)が提供する「おきなわ観光地域カルテ」において、新たに「PDFサマリー版」およびAIによる分析自動化機能を開発・実装したことをお知らせします。





本機能は、地域における観光データの共有・活用をさらに進め、エビデンスに基づく観光地域経営(EBPM)の実践を支援するものです。自治体や観光協会、地域DMOなどが、より直感的かつ実務的にデータを活用できる環境づくりを後押しします。





おきなわ観光地域カルテ： https://areakarte.ocvb.or.jp/

PDFサマリー版 ： https://areakarte.ocvb.or.jp/karte/download





PDF サマリー版(A3形式)のイメージ





■印刷・共有・保存して使える観光地域づくりのためのサマリーレポートを実装

今回実装した「PDFサマリー版」出力機能では、「おきなわ観光地域カルテ」の各種データを、任意の地域・期間でA3形式のサマリーレポートとして出力できるようになりました。





ダウンロードしたレポートは、印刷・メール添付・保存など利用シーンに応じた共有が可能で、関係者説明や会議、施策検討など、観光地域経営における議論と意思決定を支える資料として活用いただけます。





PDFサマリー版の出力例(スポット間の行動分析)





これは、現場から寄せられていた「データを議論の場で持ち出しやすくしたい」というニーズに応えたものです。





本機能により、





・地域の現状把握をわかりやすく共有

・会議・報告資料として活用

・データに基づく対話・合意形成を促進

・継続的なレポート蓄積による地域の変化把握





が可能となり、“見るためのデータ”から“使うためのデータ”への進化を後押しします。









■AIによる分析の自動化で、データ活用を次のステージへ

あわせて、AIによる分析の自動化(OCVB内部向け機能)の実装も行いました。





本機能は、データ分析から次の一手(アクション)につなげるまでの高度化・効率化を目的としたものです。





現在「おきなわ観光地域カルテ」では、公開データをもとに、県全体や地域ごとの来訪傾向、特徴的な動き、その背景要因などを読み解いて1つの記事にまとめた「解説コラム」を毎月公開しています。これは、単なるデータ閲覧にとどまらず、数字の背景や示唆をわかりやすく伝え、地域での議論や施策検討につなげることを目的とした取り組みです。





今回、この解説コラムの作成プロセスに、AIによる分析の自動化機能を実装しました。





AIによる分析の自動化イメージ





本機能では、人流データや入域観光客数に加え、イベント、天候などの多角的な情報をAIが取り込み、来訪・宿泊動向の特徴を読み解いたうえで、分析コメントやコラム原案の生成を自動化・支援します。さらに、これまで分析担当者が蓄積してきた分析観点やナレッジも反映することで、単なる生成ではなく、実務知見を活かした分析の自動化を実現しています。





これにより、





・分析業務や情報発信の効率化

・工数削減による発信頻度の向上

・分析知見の属人化防止

・担当者によるより深い考察への集中

・データ活用の再現性・高度化





を目指します。





DATALEは、単なる作業自動化ではなく、データから意思決定につなげる分析の自動化として本機能を位置づけています。今後もさらなる高度化を進め、誰にとっても理解しやすく活用しやすい分析基盤の実現を目指してまいります。





※本機能は現段階ではOCVB内部向けの分析支援機能です。









■地域経営に資する「使われるデータ基盤」へ

「おきなわ観光地域カルテ」は、地域の観光動向を共通言語として可視化し、持続可能な観光地経営を支える基盤として展開されています。DATALEは今回の開発を通じ、データを「見るもの」から「意思決定に活かすもの」へ進化させる取り組みを進めてきました。今後も、現場で使われるデータ活用基盤の高度化を通じ、社会課題解決に貢献してまいります。









■株式会社DATALEについて

DATALEは「データで事業とその先のマーケットを牽引する」をビジョンに掲げ、Quick-Win型のデータ活用支援を通じて、戦略から実行、教育支援、基盤設計・運用まで一貫したプロデュースを行うデータプロデュース集団です。「データの先にあるものを信じる誰かのその手に、本当のデータ活用の力を平等に届ける」というミッションのもと、ビジネスの成長と価値創出に貢献しています。詳細は当社ウェブサイトをご参照ください。





社名 ： 株式会社DATALE

本社所在地 ： 沖縄県那覇市辻1-16-9 サングリーンビル1階

代表取締役 ： 板谷越 英美

事業内容 ： データ活用戦略～戦術立案、支援／データ活用にあたる、

Quick-Winデータマネジメント-プロデュース支援、

BIアドバイザリー・教育支援／データ活用基盤方式設計・

開発・運用装着・運用支援

設立 ： 2022年6月27日

ウェブサイト： https://datale.co.jp/