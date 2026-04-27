イベントビジュアル





三菱商事都市開発株式会社は、株式会社STYLY、株式会社ローソンエンタテインメント、三菱商事株式会社とともに構成するウルトラマルチバース実行委員会の一員として、2026年6月5日(金)から11月30日(月)までの約半年間、横浜赤レンガ倉庫を中心に横浜エリアを舞台とした都市周遊型ARアクション体験「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」を開催します。

本コンテンツは、ウルトラマンシリーズを題材にした完全書き下ろしオリジナルシナリオによる、現実の街と物語がテクノロジーによって融合するエンターテインメントです。









≪注目ポイント：街そのものが舞台！参加者は物語の鍵を握る重要な登場人物に≫

1. 街 × ストーリー × テクノロジーが生み出す「新しい没入体験」

単なる視覚効果ではなく、横浜の街そのものが物語の舞台となるストーリー没入型ARを展開。参加者は傍観者ではなく、ウルトラマンを支える重要な登場人物の一人としてミッションに挑みます。





2. 60周年を迎えるウルトラマンシリーズから、歴代ヒーローが横浜に集結

ウルトラマンシリーズ60周年という記念すべき年に、歴代ヒーローと怪獣たちが特大スケールで横浜の港に降り立ちます。





3. 完全書き下ろしのオリジナルシナリオ

本プロジェクト限定の完全書き下ろしストーリーを展開。長年のファンが唸る胸熱な演出はもちろん、シリーズに初めてふれる方も一気に世界観へ引き込まれる物語体験です。









≪体験内容：新感覚！ストーリー没入型ARアクション≫

参加者は科学特捜隊の新人調査員として、横浜赤レンガ倉庫に設けられた科学特捜隊 横浜支部(特設ブース)で体験キットを受け取ります。ミッションに必要な最新鋭のツール「ウルトラスキャナー*」を起動させると体験がスタート。





横浜の上空に現れた「時空のゆがみ」が発端となり、別次元の脅威が潜む危険区域へと街が変貌！横浜の街を危機から救い出し平和を守るという緊急ミッションに、「科学特捜隊 横浜支部」の新人調査員として挑んでいただきます。





横浜赤レンガ倉庫周辺に発生した怪獣の痕跡や影など、ヒントを見つけながら各スポットを巡り、怪獣発生の原因を特定しながら各地点で発生する任務をこなし、ウルトラヒーローをサポートしてください。





スマートフォンをお持ちの方であれば、ARの知識がなくてもどなたでも楽しめる体験設計になっており、簡単な操作を覚えれば、お子様でも各ミッションを達成することができます。横浜の街を巡る中でどんなウルトラヒーローや怪獣に遭遇するのか？息つく暇もない展開の末にどんなエンディングが待ち受けているのか!?

新感覚のストーリー没入型ARアクション体験をぜひお楽しみください。





*ご自身のスマートフォンに、専用アプリ「STYLY」のインストールが必要となります。









≪豪華キャラクターが横浜に集結！あの人気者たちが横浜の街に降り立つ！≫

ウルトラマンシリーズで活躍する伝説のヒーローと怪獣たちが続々と登場し、アイコニックな横浜の街を舞台に緊迫感溢れるバトルを繰り広げていきます。





【バトルシーン登場キャラクター】





ウルトラマン

■ウルトラマン：ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンオメガ





怪獣

■怪獣：バルタン星人、エレキング、キングジョー、ゼットン





【体験を支えるナビゲーター】





空井ヒトミ

■空井ヒトミ：科学特捜隊 横浜支部オペレーター。通信を通じて状況を説明し、チュートリアルやヒントを提供してくれる頼れる存在。





ピグモン

■ピグモン：友好珍獣として知られるピグモンは、体験者を次の目的地へと誘導してくれる案内役として活躍します。ミッションの鍵を握る重要な存在。









≪実施背景および今後の展開≫

近年、都市観光・街づくりの領域では、物理空間に新たな価値を付加する「体験型コンテンツ」への需要が急速に高まっています。中でも、特定のロケーションでしか体験できない没入型エンターテインメント(LBE：ロケーションベースド・エンターテインメント)は、訪問者の滞留時間や再来訪率の向上を図る手段として、国内外のランドオーナー・都市開発事業者から注目を集めています。





ウルトラマルチバース実行委員会は、こうした市場ニーズを背景に、各社の強みを組み合わせた新たな興行モデルの実証を目指して設立しました。

横浜赤レンガ倉庫を運営する子会社をもつ三菱商事都市開発株式会社と、空間レイヤープラットフォーム「STYLY(スタイリー)」を提供する株式会社STYLY、チケット販売事業を手掛ける株式会社ローソンエンタテインメント、そして三菱商事株式会社が、それぞれのアセットを活用し企画・制作し、4社固有のアセットを掛け合わせることで初めて実現した、新しい都市体験のかたちです。





スマートフォン1台・専門知識不要でXR体験を可能にする設計は、リアルとデジタルを融合した次世代の都市型エンターテインメントの普及モデルとして、街づくり・観光振興に新たな可能性を提示します。





今後は本プロジェクトで培った知見をもとに、他都市・他エリアへの展開や多様なIPコンテンツとの連携を視野に入れながら、「街全体で物語に没入できる」都市回遊やまちづくりの実装を加速させていく予定です。









≪イベント概要≫

イベント名 ： 緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦

in 横浜赤レンガ倉庫

主催 ： ウルトラマルチバース実行委員会

後援 ： 横浜市

協力 ： 株式会社横浜赤レンガ

株式会社INFORICH(CHARGESPOT(TM))

開催期間 ： 2026年6月5日(金)～2026年11月30日(月)

開催場所 ： 横浜赤レンガ倉庫 周辺エリア

(受付場所：横浜赤レンガ倉庫2号館 1F Information横)

体験時間 ： 約70分 (移動時間含む) ※会期中は何度でも体験可能

チケット料金 ： 2,800円(税込) ※体験キット・ノベルティ付き

チケット発売 ： 2026年4月27日(月)18：00

チケット購入サイト： https://l-tike.com/ultra-multiverse/

公式サイト ： https://styly.cc/ultra-multiverse/





■参加方法：専用アプリ「STYLY」をインストールしたスマートフォンにて体験いただけます。

▼インストールはこちら▼

iOS ： https://apps.apple.com/jp/app/styly/id1477168256

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psychicvrlab.stylymr





※専用アプリ「STYLY」概要： https://gallery.styly.cc/about/ja

※アプリダウンロードや体験時の通信費はお客様ご自身のご負担となります。

※対応端末：iPhone6s以降、Android8.0以降(スマートフォンの機種によってはご利用いただけないことがありますのでご了承ください)





■公式Xアカウント： https://x.com/ultra_yokohama

※詳細は後日、公式サイト・公式SNSにて順次公開します。









≪「ウルトラマンシリーズ」とは≫

ウルトラマン60周年ロゴ





「ウルトラマンシリーズ」は、1966年に放送を開始した『ウルトラQ』、『ウルトラマン』に始まり、60年にわたり世代を超えて愛され続けています。ウルトラマンが、地球の平和のために怪獣や宇宙人と戦う姿を描いた本シリーズは、迫力ある特撮表現と斬新なストーリーで人気を博しています。『ウルトラマン』放送以降、『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンゼロ』など、時代ごとに新たなヒーローが登場し、国内のみならず海外でも放送・展開されています。

・ウルトラマンシリーズ60周年記念サイト： https://60th.m-78.jp/?utm_source=chatgpt.com

・公式サイト： https://m-78.jp/

(C)円谷プロ









≪三菱商事都市開発株式会社について≫





三菱商事都市開発 ロゴ





三菱商事都市開発は「構想力と実現力で、都市の未来を育む。」をPurposeとして掲げ、インダストリアル領域とリテール・エンターテインメント領域を中心に型にはまらない不動産・都市開発を行っています。 インダストリアル領域ではドライ物流倉庫に加え、自動倉庫を含めた冷凍冷蔵倉庫やマルチテナント型製造・研究開発施設(innoba(イノーバ))、マルチテナント型ライフサイエンス研究開発施設(アイパーク神戸)の開発にも注力しています。また、リテール・エンターテインメント領域では都心型商業施設やNSC(近隣型ショッピングセンター)、ホテルの開発に加え、横浜赤レンガ倉庫等におけるイベント事業も手掛けています。更に、アリーナ等を核とした大規模都市開発にも取り組んでいます。





今後も国内外における幅広い産業・顧客接地面を持つ三菱商事グループの総合力を最大限に活かし、お客様やパートナーとともに都市の可能性を開いていきます。





・本社所在地： 東京都千代田区有楽町1丁目5番2号 東宝日比谷プロムナードビル7階

・代表者 ： 代表取締役社長 森田 憲司

・Webサイト ： https://www.mcud.co.jp









≪株式会社STYLYについて≫

STYLY ロゴ





株式会社STYLYは、デジタルとフィジカルをつなぐ空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を提供する会社です。ランドオーナーや街づくりに携わる方々に対して、XR(AR/VR/MR)技術を主軸に、その場所でしか体験できない「LBE(ロケーションベースド・エンターテインメント)」や地域共創など幅広いソリューション提供を行っています。今後も世界中の事業者やクリエイターとともに新たな文化・産業の創出を行い、コーポレートミッションである「人類の超能力を解放する」ことを目指します。





・本社所在地： 東京都新宿区新宿1丁目34-3 第24スカイビル 4F

・代表者 ： 代表取締役CEO 山口 征浩

・Webサイト ： https://styly.inc/ja/









≪株式会社ローソンエンタテインメントについて≫

ローソンエンタテインメント ロゴ





株式会社ローソンエンタテインメントは、ローソングループの一員として「私たちはエンタテインメントを通じて“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。」の企業理念のもと、お客様が期待する／期待を超える商品・サービスの創造、開拓、提供を通して、お客様に感動／よろこび／幸せを提供することで、“唯一無二のエンタメ総合企業”を目指しています。代表的なサービスであるチケット事業「ローソンチケット(ローチケ)」やエンタメ物販サービス事業「HMV&BOOKS」などに加え、映画館事業『ローソン・ユナイテッドシネマ』、旅行事業『ローソントラベル』、エンタメエージェンシー事業『ダブルカルチャーパートナーズ(DCP)』の5つの事業を軸に、多角的なエンタテインメントサービスの提供と各事業の相互連携による新たなサービス開拓をはかっており、あらゆる角度からお客様へのタッチポイントを作ることを目指しています。





・本社所在地： 〒141-8609 東京都品川区大崎1-11-2

ゲートシティ大崎イーストタワー

・代表者 ： 代表取締役社長 野口 透

・Webサイト ： https://www.ent.lawson.co.jp









≪三菱商事株式会社について≫

三菱商事 ロゴ





三菱商事は、世界中に広がる事業会社と協働しながらビジネスを展開しています。

エネルギー＆パワーソリューション、マテリアルソリューション、金属資源、社会インフラ、モビリティ、食品産業、S.L.C.の7グループ体制で、幅広い産業を事業領域としており、貿易のみならず、パートナーと共に、世界中の現場で開発や生産・製造などの役割も自ら担っています。





・本社所在地： 〒100-8086 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号

・代表者 ： 代表取締役 社長 中西 勝也

・Webサイト ： https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/