株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、本日開催されたINDIE Live Expoにてオンラインマルチプレイアクションゲーム『OCTOPinbs(オクトピンブス)』をSteam®にて2026年5月12日(火)に発売することを発表いたしました。 発売日告知トレーラーの公開を記念して、総額3万円のSteamギフトコードが当たるキャンペーンの開催や、ゲーム実況配信者おついちさんによる先行プレイ動画の公開も決定しております。

■発売日が2026年5月12日(火)に決定！

本日開催されたINDIE Live Expoにて、本作を5月12日(火)10時(JST)にSteamにて発売することを発表いたしました。 ウィッシュリスト登録受付中ですので、ぜひ登録してリリースをお待ちください。 ▼Steamストアページ

■発売日告知トレーラーを公開！

https://store.steampowered.com/app/2660510?utm_source=pressrelease

合わせてINDIE Live Expoにて、発売日告知トレーラーを公開いたしました。 ナレーションは声優の千葉繁さんにご担当いただき、 本作のゲームの流れが楽しく分かる映像となっておりますので、ぜひご覧ください。 ▼『OCTOPinbs』 発売日告知トレーラー

■ゲーム実況者おついちさんによる先行プレイ動画の公開が決定！

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=pxgfnifhhYk

発売に先がけて、ゲーム実況者おついちさんによる先行プレイ動画の公開が決定いたしました。実際のゲームプレイの様子や作品の魅力をいち早く体験・紹介していただきます。 動画公開日は後日発表いたしますので、続報をお待ちください。 ・おついちTube https://www.youtube.com/@otsuichi

■総額3万円のSteamギフトコードが当たるキャンペーンを開催

発売日の決定と新たなトレーラーの公開を記念して、 『OCTOPinbs』公式XとDiscordにて抽選でSteamギフトコードが当たるプレゼントキャンペーンを3件実施いたします。

■公式X

INDIE Live Expo出展&発売日決定記念プレゼントキャンペーン 【キャンペーン期間】 2026年4月25日(土)～5月3日(日)23時59分まで 【参加方法】 (1)『OCTOPinbs』公式X(https://x.com/OCTOPinbs)をフォロー (2)キャンペーン対象ポストをリポスト さらに、「#ILEでオクピン」をつけてSteamのウィッシュリストを登録した スクリーンショットをXでポストしていただくと当選確率が2倍に！ 【賞品】 Steamギフトコード(5,000円分)・・・2名様

■公式Discord

①最新トレーラー公開記念！公式Discordサーバー登録キャンペーン 【キャンペーン期間】 2026年4月25日(土)～5月8日(金)23時59分まで 【参加方法】 (1)『OCTOPinbs』公式Discordサーバー(https://discord.gg/octopinbs)に参加 (2)公式Discordサーバー内の「自己紹介」チャンネルにメッセージを投稿で応募完了 【賞品】 Steamギフトコード(10,000円分)・・・1名様

②公式Discordサーバー友達紹介キャンペーン 【キャンペーン期間】 2026年4月25日(土)～5月8日(金)23時59分まで 【参加方法】 (1)『OCTOPinbs』公式Discordサーバー(https://discord.gg/octopinbs)の招待リンクを作成 (2)作成した招待リンクをSNSなどに投稿して友達を招待 (3)招待リンクから友達が公式Discordサーバーに参加すると応募完了 【賞品】 Steamギフトコード(2,000円分)・・・5名様

詳しくはこちらをご覧ください。 https://octopinbs.com/news/?id=70217

■公式サイト・SNS

『OCTOPinbs』の最新情報は公式SNSで順次公開しております。フォローの上、ゲームの情報などの最新情報をチェックしてみてください。 ・公式サイト：https://octopinbs.com ・公式X ：https://x.com/OCTOPinbs ・公式Tiktok ：https://www.tiktok.com/@octopinbs_official ・Discord ：https://discord.gg/octopinbs 5月12日(火)の発売まであと少し！『OCTOPinbs』を引き続きお楽しみください。

■ゲーム概要

「消火活動が終わらない！？消防士の中に紛れ込むアーティストを捕まえろ！」

消火を進める消防士たちだが、なぜか一向に火がおさまらない。 なぜなら消防士の中に“火をつけている奴（アーティスト）”がいるからだ！！ 仲間を疑い、一刻も早くアーティストを捕まえろ…奴が本気を出してしまう前に。

「議論ゼロ、アクションで決めろ！正体がバレても逆転可能！？」

本作最大の特徴は、会話での騙し合い・駆け引きが一切いらないアクション特化のソーシャルディダクション(人狼)であること！プレイヤー（消防士）はマップ内の炎を消しながら、上下左右の部屋を覗き見ることで状況を観察し、怪しい動きをするプレイヤー（アーティスト）を探します。怪しいプレイヤーはすぐさま捕獲し、正体を判定できるタコツボ(Octojar)へ！消防士に化けて紛れ込むアーティストは、疑われても自ら正体を現し、攻撃して戦況をひっくり返すことも！アーティストが正体を現すことでPvPアクションに変化する新感覚のソーシャルディダクションです。

＜消防士>

消防士は消火活動を行いながら仲間を疑い、火をつけているアーティストを探し出します。勝利条件はマップの炎上率を0%にするか、アーティストを特定してタコツボに放り込むこと。

＜アーティスト>

アーティストは、消防士に紛れ込みながらこっそり火をつけ、マップの炎上率を100％にするか、消防士たちを全員タコツボに放り込むことで勝利となります。

疑われても焦るな！正体を現し、消防士を一網打尽にせよ！

アーティストは消防士に化けて紛れ込んでいますが、自ら正体を現し、攻撃に転じることも！正体を現すまでに溜めたゲージ量（マップ内に火を付けることで蓄積）によって、より強力なアクションを行うことができます。 パワーアップして消防士たちを一網打尽にし、勝利をつかみ取ろう。

■商品概要

・タイトル：OCTOPinbs（読み：オクトピンブス） ・ジャンル：マルチプレイアクションゲーム ・発売時期：2026年5月12日(火)10時(JST) ・価格：1,200円（税込） ・対応プラットフォーム：Steam🄬 ・対応言語： 日本語、英語、中国語簡体字、ポルトガル語、ドイツ語、韓国語、スペイン語、フランス語 ・プレイ人数：3～10人（オンラインマルチのみ） ・著作権表記： ©2026 Aniplex/Lasengle （短縮）©A/L ・開発会社：株式会社ラセングル、株式会社トライエース ・発売：株式会社アニプレックス ・Steam： https://store.steampowered.com/app/2660510?utm_source=pressrelease ※©2026 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。