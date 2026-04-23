株式会社NAaNA（ナアナ）は、埼玉県八潮市の会社「早潮金属株式会社」様のオフィシャルサイトを制作し、公開されました。

写真拡大

株式会社NAaNA（ナアナ）は、埼玉県八潮市の会社「早潮金属株式会社」様のオフィシャルサイトを制作し、2026年4月22日公開されました。早潮金属株式会社は、みがき帯鋼・みがき特殊帯鋼・精密圧延帯鋼の製造を行う、歴史と実績と確かな技術力がある優良な会社です。

■「早潮金属株式会社」オフィシャルサイトの内容一部紹介

○冒頭文
はやしおでは、熱延・冷延鋼帯を用いた圧延・焼鈍・切断による冷延帯鋼の製造・みがき帯鋼・みがき特殊帯鋼の製造及びオシレート加工を行なっています。はやしおで誕生した帯鋼は、自動車部品・電気器具部品・事務文房具用品・刃物類などさまざまな製品へと生まれ変わっています。

○主な業務内容

・熱延・冷延鋼帯を用いた圧延・焼鈍・切断による冷延帯鋼の製造・みがき帯鋼
・みがき特殊帯鋼の製造及びオシレート加工

■「早潮金属株式会社」オフィシャルサイトのコンテンツについて

○デザイン
重厚でスタイリッシュ、そして動きのあるデザインです。

○ユーザビリティへの配慮
ページ移動の際の容易さをアップするようグローバルナビゲーションにメガメニューの設置、表示方法に配慮しています。

○Webアクセシビリティへの配慮
レスポンシブWEBデザインにて構築しておりますのでPC、タブレット、スマートフォンなど異なる画面サイズ等に最適表示します。

○スクロールアニメーション
ユーザーが画面をスクロールさせる動作に合わせて画面を変化させる機能を導入しています。

○CMS導入
CMSを導入し更新しやすく設計しております。

○お問い合わせフォーム
お問い合わせ内容によって入力項目を変化させ表示できます。

○WEBセキュリティーへの配慮
常時SSLを導入しセキュリティー対策をしております。

○「早潮金属株式会社」オフィシャルサイト
https://hayashiosteel.co.jp/

ぜひ、早潮金属株式会社 オフィシャルサイトをご訪問ください。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347715/images/bodyimage1】

■会社名
早潮金属株式会社

○住所
〒340-0813
埼玉県八潮市木曽根788

○TEL
048-996-4131

■ホームページ制作会社
株式会社NAaNA（ナアナ）

○所在地
〒121-0813
東京都足立区竹の塚4-4-2　シャイン竹ノ塚503

○お問合わせ
TEL：03-5851-8988

○ホームページ制作
https://naana.co.jp/

○パンフレット・カタログ・チラシ・フライヤーのデザインから印刷まで制作
https://pamphlet-design.com/

配信元企業：株式会社NAaNA
プレスリリース詳細へ