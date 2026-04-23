株式会社NAaNA（ナアナ）は、埼玉県八潮市の会社「早潮金属株式会社」様のオフィシャルサイトを制作し、公開されました。
株式会社NAaNA（ナアナ）は、埼玉県八潮市の会社「早潮金属株式会社」様のオフィシャルサイトを制作し、2026年4月22日公開されました。早潮金属株式会社は、みがき帯鋼・みがき特殊帯鋼・精密圧延帯鋼の製造を行う、歴史と実績と確かな技術力がある優良な会社です。
■「早潮金属株式会社」オフィシャルサイトの内容一部紹介
○冒頭文
はやしおでは、熱延・冷延鋼帯を用いた圧延・焼鈍・切断による冷延帯鋼の製造・みがき帯鋼・みがき特殊帯鋼の製造及びオシレート加工を行なっています。はやしおで誕生した帯鋼は、自動車部品・電気器具部品・事務文房具用品・刃物類などさまざまな製品へと生まれ変わっています。
○主な業務内容
・熱延・冷延鋼帯を用いた圧延・焼鈍・切断による冷延帯鋼の製造・みがき帯鋼
・みがき特殊帯鋼の製造及びオシレート加工
■「早潮金属株式会社」オフィシャルサイトのコンテンツについて
○デザイン
重厚でスタイリッシュ、そして動きのあるデザインです。
○ユーザビリティへの配慮
ページ移動の際の容易さをアップするようグローバルナビゲーションにメガメニューの設置、表示方法に配慮しています。
○Webアクセシビリティへの配慮
レスポンシブWEBデザインにて構築しておりますのでPC、タブレット、スマートフォンなど異なる画面サイズ等に最適表示します。
○スクロールアニメーション
ユーザーが画面をスクロールさせる動作に合わせて画面を変化させる機能を導入しています。
○CMS導入
CMSを導入し更新しやすく設計しております。
○お問い合わせフォーム
お問い合わせ内容によって入力項目を変化させ表示できます。
○WEBセキュリティーへの配慮
常時SSLを導入しセキュリティー対策をしております。
○「早潮金属株式会社」オフィシャルサイト
https://hayashiosteel.co.jp/
ぜひ、早潮金属株式会社 オフィシャルサイトをご訪問ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347715/images/bodyimage1】
■会社名
早潮金属株式会社
○住所
〒340-0813
埼玉県八潮市木曽根788
○TEL
048-996-4131
■ホームページ制作会社
株式会社NAaNA（ナアナ）
○所在地
〒121-0813
東京都足立区竹の塚4-4-2 シャイン竹ノ塚503
○お問合わせ
TEL：03-5851-8988
○ホームページ制作
https://naana.co.jp/
○パンフレット・カタログ・チラシ・フライヤーのデザインから印刷まで制作
https://pamphlet-design.com/
配信元企業：株式会社NAaNA
■「早潮金属株式会社」オフィシャルサイトの内容一部紹介
○冒頭文
はやしおでは、熱延・冷延鋼帯を用いた圧延・焼鈍・切断による冷延帯鋼の製造・みがき帯鋼・みがき特殊帯鋼の製造及びオシレート加工を行なっています。はやしおで誕生した帯鋼は、自動車部品・電気器具部品・事務文房具用品・刃物類などさまざまな製品へと生まれ変わっています。
○主な業務内容
・熱延・冷延鋼帯を用いた圧延・焼鈍・切断による冷延帯鋼の製造・みがき帯鋼
・みがき特殊帯鋼の製造及びオシレート加工
■「早潮金属株式会社」オフィシャルサイトのコンテンツについて
○デザイン
重厚でスタイリッシュ、そして動きのあるデザインです。
○ユーザビリティへの配慮
ページ移動の際の容易さをアップするようグローバルナビゲーションにメガメニューの設置、表示方法に配慮しています。
○Webアクセシビリティへの配慮
レスポンシブWEBデザインにて構築しておりますのでPC、タブレット、スマートフォンなど異なる画面サイズ等に最適表示します。
○スクロールアニメーション
ユーザーが画面をスクロールさせる動作に合わせて画面を変化させる機能を導入しています。
○CMS導入
CMSを導入し更新しやすく設計しております。
○お問い合わせフォーム
お問い合わせ内容によって入力項目を変化させ表示できます。
○WEBセキュリティーへの配慮
常時SSLを導入しセキュリティー対策をしております。
○「早潮金属株式会社」オフィシャルサイト
https://hayashiosteel.co.jp/
ぜひ、早潮金属株式会社 オフィシャルサイトをご訪問ください。
■会社名
早潮金属株式会社
○住所
〒340-0813
埼玉県八潮市木曽根788
○TEL
048-996-4131
■ホームページ制作会社
株式会社NAaNA（ナアナ）
○所在地
〒121-0813
東京都足立区竹の塚4-4-2 シャイン竹ノ塚503
○お問合わせ
TEL：03-5851-8988
○ホームページ制作
https://naana.co.jp/
○パンフレット・カタログ・チラシ・フライヤーのデザインから印刷まで制作
https://pamphlet-design.com/
配信元企業：株式会社NAaNA
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