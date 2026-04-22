長時間座っても疲れにくい、日本人の体形に合う多機能オフィスチェアを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、豊富な機能により、身体に合わせてきめ細やかな調整ができるハイグレードなメッシュチェア「SNC-NET26BK」を5月下旬に発売予定です。

本製品は、日本人男性の平均身長をもとにベストな高さを算出し制作しました。収納式フットレストやロッキング機能、位置調整が可能なアームレストとヘッドレストなど、極上の座り心地を叶える充実した機能を搭載しています。

通気性の良い全面メッシュ生地は内部にナイロンを編み込んだ二重構造で、強靭さと弾力性を持ちあわせています。

背と座両方に通気性の良い全面エラストマーメッシュ生地を採用し、強靭さと弾力性を持ちあわせています。

高耐久なクラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現した頑丈なチェアです。

【掲載ページ】

品名：収納式フットレスト付きエルゴメッシュチェア

品番：SNC-NET26BK 標準価格：71,280円（税抜き 64,800円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SNC-NET26BK

日本人の体型に合わせて設計された、座面低めのチェア

日本人の体形をもとに座面の広さも考慮し、座面の高さを44～50cmと低めに設定しました。

足が地面につきやすく安定して座ることができる、サンワサプライが企画した日本人向けのチェアです。

身体に合わせてきめ細やかな調整が可能

座面・ヘッドレスト・背もたれ・肘掛けなど多数の調整機能を搭載し、座る方の体格に合わせて細かい調整が可能。まるでオーダーメイドのような極上の座り心地を実現します。

姿勢にあわせて快適にフィットする3Dアームレスト

リラックス時に役立つアームレストを搭載。高さ調整・前後調整・回転が可能で、ベストな位置に調整できます。アームレストは取り外しも可能です。

位置を調整できる3Dヘッドレスト

頭の高さや向きに合わせてジャストな位置に調整でき、長時間の作業時や休憩時に首を癒やします。

高さ調整できる可動式背もたれ

2段になっている背もたれは、11段階で細かく調節できます。腰の位置に合わせて上下調整が可能です。

スライド座面で座り心地を調整

体型や座り方に合わせて座面を前後にスライドできます。

位置調整できるランバーサポート

腰を支え正しい姿勢に導きます。せり出し具合を2段階から選べます。

足が浮かびにくい、背・座シンクロロッキング

背座シンクロロッキング方式を採用しており、かかとが浮きにくくより高いリラックス感を得られます。体重感知式で座った人に合わせてロッキングの硬さを調整してくれます。

収納式フットレスト付きで、リラックスタイムも充実

薄型でスッキリとした設計のスライド式フットレストを内蔵。足先まで伸ばしてくつろぐことができます。サッと引き出して、未使用時はコンパクトに収納できます。

1年を通して快適に使えるオールメッシュタイプ

通気性が高く、弾力性の高いエラストマーメッシュを採用。夏場や長時間座り続ける場合も熱がこもらず快適です。二重構造で、強靭さと弾力性を持ちあわせています。

125kgの高耐荷重を実現

高耐久なクラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現した頑丈なチェアです。

スーツを掛けられるハンガー付き

背もたれの裏にハンガーを装備しており、服をかけておくことができます。

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【関連ページ】

チェア

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