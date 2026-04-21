自動車用PMIC市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月17に「自動車用PMIC市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用PMICに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用PMIC市場の概要
自動車用PMIC市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用PMIC市場規模は 2035 年に約 159億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用PMIC市場規模は約 75億米ドルとなっています。自動車用PMICに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用PMIC市場のシェア拡大は、現代の自動車が機械式アーキテクチャから電子式アーキテクチャへと移行していることによるものです。
この傾向は車両1台あたりの半導体搭載量を増加させるものであり、電気自動車（EV）の普及率上昇に伴い、同市場は持続的な成長を遂げています。これを裏付けるように、国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2024年には世界中で販売された新車の20%以上が電気自動車となりました。
自動車用PMICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/automotive-pmic-market/590642208
自動車用PMIC（パワーマネジメント集積回路）に関する市場調査によると、自動車メーカーおよびEV（電気自動車）の所有者の双方において、アダプティブ クルーズ コントロール、車線維持支援システム、衝突回避システムといった機能の搭載が急増していることを背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
これに関連し、2025年の『Journal of Transportation Research Interdisciplinary Perspectives』誌は、先進運転支援システム（ADAS）の世界的な市場規模が、2029年末までに1200億米ドルを突破するとの試算を発表しています。
しかし、絶えず変動する原材料価格や、特殊な製造設備への依存度の高まりが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。こうしたコスト面での圧力に加え、高度な半導体集積化に伴う技術的な複雑さが、収益性をさらに圧迫し、市場全体の先行きに対する不確実性を生じさせています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347541/images/bodyimage1】
自動車用PMIC市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用PMIC市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用PMICの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、車両タイプ別、販売チャネル別と地域別に分割されています。
自動車用PMIC市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642208
製品タイプ別に基づいて、自動車用PMIC市場は、マルチチャネルPMIC、シングルチャネルPMIC、特殊PMIC（ADAS、RF）、その他に分割されています。これらのうち、マルチチャネルPMICのサブセグメントは、本分析対象期間を通じて、同市場における収益全体の49%という最大シェアを獲得すると予測されています。
自動車用PMIC市場の概要
自動車用PMIC市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用PMIC市場規模は 2035 年に約 159億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用PMIC市場規模は約 75億米ドルとなっています。自動車用PMICに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用PMIC市場のシェア拡大は、現代の自動車が機械式アーキテクチャから電子式アーキテクチャへと移行していることによるものです。
この傾向は車両1台あたりの半導体搭載量を増加させるものであり、電気自動車（EV）の普及率上昇に伴い、同市場は持続的な成長を遂げています。これを裏付けるように、国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2024年には世界中で販売された新車の20%以上が電気自動車となりました。
自動車用PMICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/automotive-pmic-market/590642208
自動車用PMIC（パワーマネジメント集積回路）に関する市場調査によると、自動車メーカーおよびEV（電気自動車）の所有者の双方において、アダプティブ クルーズ コントロール、車線維持支援システム、衝突回避システムといった機能の搭載が急増していることを背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
これに関連し、2025年の『Journal of Transportation Research Interdisciplinary Perspectives』誌は、先進運転支援システム（ADAS）の世界的な市場規模が、2029年末までに1200億米ドルを突破するとの試算を発表しています。
しかし、絶えず変動する原材料価格や、特殊な製造設備への依存度の高まりが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。こうしたコスト面での圧力に加え、高度な半導体集積化に伴う技術的な複雑さが、収益性をさらに圧迫し、市場全体の先行きに対する不確実性を生じさせています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347541/images/bodyimage1】
自動車用PMIC市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用PMIC市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用PMICの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、車両タイプ別、販売チャネル別と地域別に分割されています。
自動車用PMIC市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642208
製品タイプ別に基づいて、自動車用PMIC市場は、マルチチャネルPMIC、シングルチャネルPMIC、特殊PMIC（ADAS、RF）、その他に分割されています。これらのうち、マルチチャネルPMICのサブセグメントは、本分析対象期間を通じて、同市場における収益全体の49%という最大シェアを獲得すると予測されています。