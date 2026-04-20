AlUla Development CompanyがNUMAJの建設を開始し、アルウラの開発の新たな段階を示す

・起工式には多くの高官が出席し、 AlUla Development Companyが実行段階に移行し、最高の世界基準を満たす具体的な開発を通じてAlUlaのビジョンが実現することを示しました。

アルウラ（サウジアラビア）, 2026年4月20日 /PRNewswire/ -- Public Investment Fund (PIF) 傘下企業であるAlUla Development Company (UDC)は、 NUMAJ, Autograph Collectionの建設着工を発表しました。今回の発表は、開発パイプラインの提供とアルーラの継続的な変革における重要なマイルストーンとなります。



アルウラの現地視察でNUMAJの建築模型を確認するUDCのマネージング・ディレクターであるJohn PaganoとRCUの最高経営責任者（CEO）であるAbeer AlAkel氏



UDCのマネージング・ディレクターであるJohn Pagano 、Royal Commission for AlUla (RCU)の最高経営責任者（CEO）であるAbeer AlAkel氏 、およびその他の上級幹部代表が出席し、現地視察が行われた際に今回のマイルストーンが達成されました。

UDCのマネージング・ディレクターであるJohn Paganoは次のように述べています。 「NUMAJは、我々のデリバリー・アジェンダの明確な前進を意味します。建設に着手するにあたっては、AlUlaの位置づけを強化し、世界的なデスティネーションと活気あるコミュニティとしての長期的な魅力を高める特徴的なホスピタリティ体験を形成しながら、質の高い投資可能な開発を実行することに重点を置いています。」

この着工は、NUMAJのコンセプトから実行への移行を示すものであり、RCUとの緊密な協力のもと、アルウラのマスタープランを具体的な世界クラスの資産へと発展させる、 開発・投資エンジンとしてのUDCの役割をさらに強化するものです。

NUMAJは、2027年に開業が予定されている250室のホテルで、AlUla Development Companyが開発し、Marriott InternationalがAutograph Collection Hotelsブランドで運営します。象徴的なマラヤを手がけた建築家の GioForma氏が設計したこのプロジェクトは、AlUlaの自然景観、文化遺産、天文学の歴史からインスピレーションを得ています。「NUMAJ」という名前は、歴史的に古代の旅行者の道しるべとして AlUlaと関連付けられてきた、恒星系 「おおぐま座ニュー星」に由来しています。この物語は、発見、光、そして土地との深いつながりに根ざしたデザインコンセプトに反映されています。

この開発は、洗練されたリゾートライフと、没頭できる文化やライフスタイルの要素を融合させた、厳選されたホスピタリティ体験を提供するものです。宿泊客は、5つのダイニング施設、ウェルネス施設、ビジネスとレジャーを統合した施設など、さまざまなアメニティとともに、アルウラのアイデンティティを反映した考え抜かれたデザインの空間を体験できます。

持続可能性を核に設計されたNUMAJは、 LEEDゴールド認証を目指しており、灌漑用雑排水の再利用、地元産の材料、紫外線に強いガラス、水効率の良い造園、AlUlaのダークスカイポリシーに沿ったエネルギー意識の高い照明など、環境に配慮した手法を取り入れています。

NUMAJは、UDCの開発ポートフォリオの一部であり、AlUlaを訪問、居住、投資する世界的なデスティネーションへと形作っています。UDCはプロジェクトを通じて、持続可能な観光を実現し、投資機会を引き出し、経済の多様化を支援することで、サウジアラビアのビジョン2030に貢献しています。

詳細は、

・UDCのウェブサイト： udc.sa

・UDCのX： @udc_sa

・Instagram： @udc_sa

・LinkedInをご覧ください。

ALULA DEVELOPMENT COMPANYについて

ALULA DEVELOPMENT COMPANYはInvestment Fund傘下の企業で、そのビジョンはサウジアラビアのリーダーシップのビジョン2030と一致しています。AlUlaの自然環境、遺産、文化を保護しながら、AlUlaの開発を支援するものとして、2023年に発表されました。不動産、住宅、ホスピタリティ資産からなる世界クラスのポートフォリオを開発することで、Royal Commission for AlUlaおよび民間部門と協力し、AlUla Development Companyは観光とエンターテインメントの成長をサポートします。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2959223/AlUla_Development_Co_1.jpg?p=medium600

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AlUlaのNUMAJ開発現場での集合写真



（日本語リリース：クライアント提供）

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