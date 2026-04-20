【太宰府 いい乃じ・Mカフェ】九州国立博物館 特別展「若冲、琳派、京の美術-きらめきの細見コレクション-」開催記念。天才絵師・若冲や琳派の世界を“食”で愛でるコラボメニューが4月21日（火）より登場

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアダストリアグループの株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊地大輔）が運営する「太宰府 いい乃じ」および「Mカフェ」は、九州国立博物館にて2026年4月21日（火）より開催される特別展「若冲、琳派、京の美術 -きらめきの細見コレクション-」に合わせ、同日よりコラボレーションメニューの提供を開始いたします。

提供期間：2026年4月21日（火）～6月14日（日）

■【太宰府 いい乃じ】江戸の活気と京の風情を味わう御膳・甘味

はかた地どりの鍬焼き（くわやき）御膳鴨南蛮そば

伝統的な調理法を用いたお食事メニューと、和の趣あふれるスイーツをご提供。

・はかた地どりの鍬焼き（くわやき）御膳 2,000円（税込）

江戸時代、農作業の合間に「鍬」の上で肉や野菜を焼いたことが始まりとされる伝統の調理法を再現。福岡のブランド鶏「はかた地どり」を特製の甘辛ダレで丁寧に焼き上げました。

・鴨南蛮そば 1,400円（税込）

若冲が描く鶏の圧倒的な躍動感を、力強い鴨の旨みに託した一品。200年以上の時を超えて愛され続ける「江戸の味」を、洗練された出汁と共に提供いたします。

・宇治抹茶アイスの和パフェ 1,200円（税込）

若冲の生誕地「京」の風情を、濃厚な宇治抹茶アイスで表現。色彩豊かな素材が重なる層は、若冲が追求した緻密で華やかな美の世界を彷彿とさせます。

・金魚鉢ブルーコーラ 880円（税込）

琳派の継承者・神坂雪佳の名品「金魚玉図」から金魚鉢をイメージして作りました。見た目は爽やかですが、数種類のスパイスが効いた奥深い味わいの一品です。（Mカフェでも提供しています。）

■【Mカフェ】名品をイメージしたフォトジェニックなスイーツ・ドリンク

金魚ゼリーパフェ金魚鉢ブルーコーラ

「Mカフェ」では、展示作品のモチーフを現代的にアレンジした、見た目にも楽しいカフェメニューを展開します。

・金魚ゼリーパフェ 860円（税込）

緻密な描写で知られる伊藤若冲の動植物画や、琳派の装飾的な美学。その世界観をグラスの中に再現しました。水面を揺らめく金魚の躍動感を、透き通るゼリーと共に味わう「食べるアート」です。

・宇治抹茶グリーンティーラテ 830円（税込）

「京」の風情と癒しを感じさせる宇治抹茶の奥深い苦みと、生クリームとの黄金バランス。展示鑑賞後のひとときに、スッキリとした味わいをご堪能下さい。

・金魚鉢ブルーコーラ 880円（税込）

琳派の継承者・神坂雪佳の名品「金魚玉図」から金魚鉢をイメージして作りました。見た目は爽やかですが、数種類のスパイスが効いた奥深い味わいの一品です。

■ 特別展「若冲、琳派、京の美術 -きらめきの細見コレクション-」

会期： 2026年4月21日（火）～ 6月14日（日）

[前期] 4月21日（火）～5月17日（日） [後期] 5月19日（火）～6月14日（日）

開館時間： [日・火～金] 9:30～17:00 / [土] 9:30～19:00（入館は30分前まで）

休館日： 毎週月曜日（5月4日（月）は開館）

公式サイト：https://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s76.html(https://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s76.html)

店舗情報

■太宰府 いい乃じ（九博庭園 足湯茶屋）

住所：福岡県太宰府市石坂4-7-2 九州国立博物館内

電話：092-555-3099

営業時間：11:00～17:00（フードL.O. 16:00／ドリンクL.O. 16:30）

定休日：月曜日 ※博物館の休館日に準ずる

公式サイト：https://dazaifu-iinoji.zetton.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/dazaifu_iinoji/

■Mカフェ

住所：福岡県太宰府市石坂4-7-2 九州国立博物館内

電話：092-408-5777

営業時間：10:00～17:00（L.O. 16:30）

定休日：月曜日 ※博物館の休館日に準ずる

Instagram：https://www.instagram.com/m_cafe_kyuhaku/

■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「Make Community Better.」をビジョンに掲げ、人気のハワイアン カフェ＆レストラン「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

＜URL＞https://www.zetton.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アダストリアグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜本部所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/adastria_official/