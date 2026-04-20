【学術論文発表済】静岡県浜松市のバザルト(R)ヘッドスパ・フェイシャルが50代の薄毛・睡眠の浅さに変化。月1回1年の継続ケアとホームケア併用で地肌の透け感軽減と睡眠の質向上を実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――静岡県浜松市・Pelanbur（プランブール）の症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、静岡県浜松市のサロン『Pelanbur（プランブール）』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは50代の女性です。年齢とともに前髪のボリュームが減り、地肌の透け感が気になるように。また睡眠が浅くぐっすり眠れないことにも悩まれていました。
同サロンでは、月1回のヘッドスパ（背中からの施術）とフェイシャルを組み合わせたプログラムを継続実施。あわせてホームケアとしてP's Selectエッセンスを継続使用いただきました。
3ヶ月後には前髪の分け目の地肌の見え方が目立ちにくくなり、髪のハリやボリューム感の変化を実感。さらに継続することで約1年後にはより自然なボリューム感が出て、頭皮環境の安定も感じられる状態に。睡眠の質にも変化が現れ、施術中はリラックスして眠られることが多く、その日の夜もぐっすり眠れるようになったと実感されています。
お客様は「久々に会った友人に、前髪少し透けた感じが良くなってる！と言ってもらえました。薄くなってるって言われた人と同一人物なので、本当に良くなってきているんだと実感しました」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Pelanbur（プランブール）（静岡県浜松市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/smartphone/kr/slnH000437561/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347332/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347332/images/bodyimage2】
「頭皮だけでなく、体全体から整えることで変化につながる。それがバザルト(R)を選んだ理由です。」
静岡県浜松市の『Pelanbur（プランブール）』オーナー・松野氏がバザルト(R)を選んだ理由は明確でした。頭皮だけをケアするのではなく、体全体から整えることで変化につながるという考え方と、無理なく続けられるケアであることへの共感が導入の原点となりました。
「施術とホームケアを組み合わせることで変化を実感しやすく、満足度の高い結果につながっています。リラクゼーションと結果の両方を提供できる点が大きなメリットです」と松野氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、松野氏はこう語ります。「髪のボリュームや頭皮のお悩みだけでなく、睡眠の質が気になる方にもおすすめです。リラックスしながら、体や見た目の変化を感じられる施術です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、50代女性の前髪ボリューム低下と睡眠の浅さという複合的な悩みに対し、バザルト(R)ヘッドスパとフェイシャルの複合プログラムにホームケアを組み合わせることで、3ヶ月から変化が現れ1年後には頭皮環境の安定と睡眠の質向上が確認されるという、遠赤外線の血行促進×頭皮環境再構築というバザルト(R)の特性が、年齢による頭皮の変化にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、静岡県浜松市のサロン『Pelanbur（プランブール）』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは50代の女性です。年齢とともに前髪のボリュームが減り、地肌の透け感が気になるように。また睡眠が浅くぐっすり眠れないことにも悩まれていました。
同サロンでは、月1回のヘッドスパ（背中からの施術）とフェイシャルを組み合わせたプログラムを継続実施。あわせてホームケアとしてP's Selectエッセンスを継続使用いただきました。
3ヶ月後には前髪の分け目の地肌の見え方が目立ちにくくなり、髪のハリやボリューム感の変化を実感。さらに継続することで約1年後にはより自然なボリューム感が出て、頭皮環境の安定も感じられる状態に。睡眠の質にも変化が現れ、施術中はリラックスして眠られることが多く、その日の夜もぐっすり眠れるようになったと実感されています。
お客様は「久々に会った友人に、前髪少し透けた感じが良くなってる！と言ってもらえました。薄くなってるって言われた人と同一人物なので、本当に良くなってきているんだと実感しました」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Pelanbur（プランブール）（静岡県浜松市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/smartphone/kr/slnH000437561/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347332/images/bodyimage1】
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「頭皮だけでなく、体全体から整えることで変化につながる。それがバザルト(R)を選んだ理由です。」
静岡県浜松市の『Pelanbur（プランブール）』オーナー・松野氏がバザルト(R)を選んだ理由は明確でした。頭皮だけをケアするのではなく、体全体から整えることで変化につながるという考え方と、無理なく続けられるケアであることへの共感が導入の原点となりました。
「施術とホームケアを組み合わせることで変化を実感しやすく、満足度の高い結果につながっています。リラクゼーションと結果の両方を提供できる点が大きなメリットです」と松野氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、松野氏はこう語ります。「髪のボリュームや頭皮のお悩みだけでなく、睡眠の質が気になる方にもおすすめです。リラックスしながら、体や見た目の変化を感じられる施術です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、50代女性の前髪ボリューム低下と睡眠の浅さという複合的な悩みに対し、バザルト(R)ヘッドスパとフェイシャルの複合プログラムにホームケアを組み合わせることで、3ヶ月から変化が現れ1年後には頭皮環境の安定と睡眠の質向上が確認されるという、遠赤外線の血行促進×頭皮環境再構築というバザルト(R)の特性が、年齢による頭皮の変化にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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