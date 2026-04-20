【学術論文発表済】静岡県浜松市のバザルト(R)ヘッドスパ・フェイシャルが50代の薄毛・睡眠の浅さに変化。月1回1年の継続ケアとホームケア併用で地肌の透け感軽減と睡眠の質向上を実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】静岡県浜松市のバザルト(R)ヘッドスパ・フェイシャルが50代の薄毛・睡眠の浅さに変化。月1回1年の継続ケアとホームケア併用で地肌の透け感軽減と睡眠の質向上を実現した最新症例を公開