【SAK University】2027年度春入学 早期出願の受付を開始

株式会社エスアイイー

英国国立エセックス大学（University of Essex）公認の国際教育提携校 SAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は、2027年4月入学希望者を対象に、2026年4月18日（土）より早期出願の受付を開始いたします。

SAK Universityでは、コンピューターサイエンス、AI、サイバーセキュリティを日本語で学びながら、日本国内で国際水準の教育に触れることができます。

従来の高等教育では追いつくことが難しいAI・IT分野の進化に対し、英国式の「理論・実践・研究」を統合した演習・実装重視のカリキュラムで、幅広い業界や国際的なキャリアにつながる力を育成します。

2026年度入学試験では年明けに受験者が集中したことを踏まえ、早期出願制度を設けました。

募集枠に余裕のある年内に出願いただくことで、進路を早期に決定しやすい仕組みです。

今回の選考は「パスウェイ利用型特別選考※」と「総合型選抜」で実施します。

必要書類や出願条件など、詳細は募集要項をご確認ください。

※パスウェイ制度の利用には条件があります。詳細はオープンキャンパス等にご参加いただくか、入学支援課までお問い合わせください。

■募集概要

いずれも当校への志望度や意欲を重視した選抜方式で、学力試験（数学IA・情報I）は免除されます。

パスウェイ利用型選考は、「パスウェイ」という体験授業等への参加により出願資格を得られる方式です。体験授業は入学後の学びにつながる内容となっており、ITや数学に自信がない方でも参加しやすい設計となっています。総合型選抜と比較して、早期に合否が通知される点も特徴です。

総合型選抜は、出願時の小論文と出願後の面接により選考を行う方式で、他学校との併願が可能です。

全国各地で出展している進学フェアでは、小論文のポイント解説やサポートも実施しています。

■出願方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72233/table/96_1_575391155cc0251f1c4daddfcacc4d52.jpg?v=202604180351 ]募集要項で詳細を確認する :https://sak.ac/admission-guide

WEB出願システムにてマイページを作成のうえ出願してください。

マイページは３分程で作成できます。

■オープンキャンパス・進学フェア

WEB出願システムはこちらから :https://www.syutsugan.net/ja/sak/users/sign_up

オンラインまたは対面でのオープンキャンパスのほか、全国各地の進学フェアに出展し、早期出願を検討されている方に向けて入試情報をご案内しています。

▸ オープンキャンパスの日程・ご予約はこちら(https://sak.ac/open-campus)

▸ 進学フェアの出展スケジュールはこちら(https://sak.ac/event-schedule)

■個別進路説明会

進路選択や出願方法、早期出願を含む入試制度について個別にご相談いただける説明会です。

ご本人のみの参加はもちろん、保護者同伴や保護者のみでの参加も歓迎しています。

▸ 個別進路説明会のご予約はこちら(https://sak.ac/individual-session)

■英国国立エセックス大学の概要

オープンキャンパス学校説明後の相談会体験授業進学フェア

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/lp/early-transfer

出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位