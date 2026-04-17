「“ずっと気が張っている状態”から抜け出せていますか。」呼吸と自律を整える音。Sugar Candy『Silent Breathscapes』4/17配信開始

株式会社クロア

音を“聴く”から“委ねる”へ。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「Sugar Candy」から、Sugar Candyの最新アルバム『 Silent Breathscapes (Deep Rest Alignment) 』の配信が2026年4月17日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

Sugar Candy / Silent Breathscapes (Deep Rest Alignment)

深い呼吸と静かな身体感覚に寄り添う、スリープ／ヨガ向けアンビエント作品。

柔らかなシンセと穏やかなリズムが緊張をほどき、自然な入眠やストレッチの流れをサポートします。

過度な主張を抑えた音像設計で、瞑想・リラクゼーション・ナイトルーティンに最適。

初心者から習慣的な実践者まで幅広くフィットする一枚です。

過覚醒状態からの離脱を促すサウンドデザイン。

呼吸・身体感覚・時間認知を静かにほどいていく。

整えようとしなくていい。委ねるだけで、休息は戻ってくる。

作品詳細

▶https://www.sugarcandy.jp/release/sugar-candy/scdd-1827

タイトル：Silent Breathscapes (Deep Rest Alignment)

アーティスト：Sugar Candy

配信日：2026年4月17日

レーベル：Sugar Candy

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/0VyZuO5L45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/znt559Mv21

収録曲

01 Moonlit Still Flow

02 Gentle Spine Drift

03 Quiet Pulse Horizon

04 Floating Body Echo

05 Soft Gravity Release

06 Inner Tide Balance

07 Calm Orbit Stretch

08 Weightless Mind Path

09 Subtle Energy Bloom

10 Nightfall Reset Ritual

関連作品

Sugar Candy / Silent Breathlines (Midnight Flow State)

静寂と呼吸に焦点を当てたスリープ/ヨガ向け作品です。

柔らかなシンセパッドと穏やかなリズムが身体の緊張をほどき、ゆったりとしたフロウへ導きます。

夜のリラクゼーションや瞑想、軽いストレッチに最適で、初心者から習慣的な実践者まで幅広く対応。

過度な装飾を排したミニマルな音像が集中力と安心感を高める一枚です。

ただ流すだけでいい。

呼吸は深くなり、余計な力は抜けていく。

あなたの夜は、静かに変わりはじめます。

作品詳細

▶https://www.sugarcandy.jp/release/sugar-candy/scdd-1826

タイトル：Silent Breathlines (Midnight Flow State)

アーティスト：Sugar Candy

配信日：2026年4月10日

レーベル：Sugar Candy

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/M4596nzP45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/nt9P3W3b21

＜Sugar Candy＞プロフィール

Sugar Candy

癒やしのキャンディーがつまった、色々な味を楽しむライフスタイルに寄り添うことをテーマに活動。

POPS、カフェミュージック、ハワイ系音楽、フィットネス、ヨガなど、カラフルな癒やしの音楽を中心にリリース。

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UCFphFFTBP8mwN0KxhqwjQIg

Instagram

▶https://www.instagram.com/mamsugar1988/

X

▶https://x.com/mamsugar1988

Facebook

▶https://www.facebook.com/sugarcandy.plus

Sugar Candy ホームページ

▶https://www.sugarcandy.jp/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

YouTube Ch.▶https://www.youtube.com/@RELAX_WORLD

“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app

より良い毎日のために 癒やしと眠りのスペシャリティストア

ECサイト「RELAX WORLD」

▶https://relaxworld.jp/

「世界の瞑想と眠りを変える」RELAX WORLDブランドのX公式アカウント

RELAX WORLD 広報部 X

▶https://x.com/relaxworld_pr

私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。