AIサポートシステム「ヘルプドッグ」、限定公開コンテンツの権限を一元管理する「読者」および「読者グループ」機能を提供開始

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺 憲）は、このたび、AIサポートシステム「ヘルプドッグ」（https://helpdog.ai）において、FAQサイト、AIチャットボット、フォームなどの限定公開コンテンツの閲覧を許可する「読者」および「読者グループ」の一元管理機能の提供を開始しました。

個別管理が引き起こす運用負荷とセキュリティの課題

社内向けマニュアルや会員限定FAQなどのコンテンツを特定の対象者のみに公開する場合、閲覧者一人ひとりに対して個別にアクセス権を付与する手法は、管理者の作業負担を著しく増大させます。

また、人事異動やプロジェクトの変更に伴う権限の更新漏れが発生しやすくなります。誰がどの情報にアクセスできるのかが不透明な状態は、意図しない情報漏洩やアクセス障害の原因となります。

組織の規模が拡大し、大量のユーザーを抱える環境では、権限管理の効率化と状況の可視化が急務です。

「読者」と「読者グループ」の一元管理による効率化

新たに実装した管理画面を通じて、組織内のすべての「読者」と「読者グループ」を一覧で把握し、一元管理できるようになりました。

個別のユーザー管理に加え、SAML認証やJWT認証と連動した自動生成グループ、あるいは手動で作成したグループに対し、一括してコンテンツの閲覧許可を設定できます。

対象者が増減した際も、該当する読者グループへの追加や削除を行うだけで、関連するすべてのコンテンツへのアクセス権限が即座に反映されます。現在の権限状況を一覧画面から直接確認できるため、管理者の負担を最小限に抑えつつ、適切なユーザーに適切な情報を届けるアクセス管理を実現します。

初期状態を非公開とする安全な情報管理

▲ 読者と読者グループのイメージ

新規に登録された読者は、初期状態ではいかなるコンテンツへのアクセス権も持ちません。閲覧を許可するには、各サイトやAIチャットボットの設定から対象者を個別に指定するか、あらかじめ権限を付与した「読者グループ」へ所属させる仕組みです。

デフォルトを非公開とする安全な設計により、意図しない情報漏洩を未然に防ぐとともに、権限設定の監査作業をスムーズに行えます。

「ヘルプドッグ」は、アクセス制御の効率化を通じて、大規模な組織や会員制サービスにおいても必要な情報を的確かつ安全に届ける体制づくりを支援します。

今後も、FAQサイト、AIチャットボット、お問い合わせフォームなどを一体で運用できるAI活用型のオールインワンカスタマーサポートシステムとして、強固なガバナンスの維持と、自己解決の支援から問い合わせ受付までをつなぐサポート体験の向上に継続して取り組みます。

■ヘルプドッグとは

新機能の詳細はこちら :https://helpdog.ai/news/detail/wwisuv26am/

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

詳細を見る :https://helpdog.ai/

詳細を見る :https://helpdog.ai/

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIセルフサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/74_1_665d6a194c0d058921cc8da8b2393164.jpg?v=202604170951 ]