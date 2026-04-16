【共催セミナー開催】事業を成功に導く「組織設計」6つのポイント～リクルート・楽天で新規事業を成功させたプロが登壇～

株式会社アスマークリクルート／楽天で新規事業開発を成功させたプロから学ぶ、新規事業がうまくいく“組織設計で意識しておくべき6つのこと”とは？

株式会社アスマーク（東京都渋谷区東、代表取締役：町田正一）は、2026年4月28日（火）12:00に、 株式会社しんさくラボ、リンカーズ株式会社、株式会社エンファクトリーと、4社共催セミナー「リクルート／楽天で新規事業開発を成功させたプロから学ぶ、新規事業がうまくいく“組織設計で意識しておくべき6つのこと”とは？」を、開催いたします。

無料お申し込みはこちら :https://ldu.enfactory.co.jp/20260428?utm_source=asmarq&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry

このような方へお勧め

- データはあるが、「戦略」に活かせていない方- 「なんとなく」の戦略・施策から脱却したい方- 組織の意思決定スピードを上げたい方

背景

新規事業開発において、限られたリソースの中でスピード感を持って成果を出すには、市場調査、技術連携、アライアンスといった領域で外部の専門性を適切に巻き込み、自社の力だけで完結しようとしないことが重要です。

本セミナーでは、リクルート・楽天グループ・スタートアップベンチャーの立ち上げ期を経て、現在は新規事業開発の伴走支援を行う今里慎作氏（株式会社しんさくラボ 代表取締役）をゲストにお迎えし、豊富な実践経験をもとに、

・新規事業の組織設計で押さえるべき6つの視点

・事業フェーズに応じた人材の見極め・抜擢の考え方

・「社内で担うべきこと」と「外部を活用すべきこと」の線引き

について、実践的に解説いただきます。

あわせて、新規事業を加速させるうえで欠かせない「外部の力の活かし方」について、リサーチやTX（テクノロジートランスフォーメーション）、プロ人材活用といった各領域の専門家が具体的な方法論をお伝えします。

株式会社アスマークからは、新規事業の成否を分ける顧客理解に焦点を当て、失敗しないためのリサーチの『考え方』と『進め方』を解説します。

仮説思考に基づく正しいリサーチのステップとして、『探索』と『検証』の2つの具体的な手法を紐解くとともに 、得られたデータをどのように「組織の合意形成」や「迅速な意思決定」へと繋げるべきか 、その実践的なプロセスを詳しく解説します。

セミナー概要

タイトル：リクルート／楽天で新規事業開発を成功させたプロから学ぶ、新規事業がうまくいく“組織設計で意識しておくべき6つのこと”とは？

開催日時 ：2026年04月28日（火） 12:00-13:30

場所 ：Zoomウェビナー

参加費 ：無料

登壇者 ：株式会社しんさくラボ 代表取締役 今里 慎作

株式会社アスマーク リサーチャー 里村 雅幸

リンカーズ株式会社 代表取締役社長 加福 秀亙

株式会社エンファクトリー プロクルユニット長 慶野 忠志

プログラム

- 12:00～12:40【特別講演】リクルート／楽天で新規事業開発を成功させたプロから学ぶ、新規事業がうまくいく“組織設計で意識しておくべき6つのこと”とは？- 12:40～13:00【セッション１. 株式会社アスマーク】新規事業の顧客理解｜失敗しないためのリサーチの「考え方」と「進め方」- 13:00～13:20【セッション２. リンカーズ株式会社】新規事業の勝率を高める「仮説検証」の極意～TX（テクノロジートランスフォーメーション）で加速させる最速のPDCAサイクル構築術～- 13:20～13:30【セッション３. 株式会社エンファクトリー】

無料お申し込みはこちら :https://ldu.enfactory.co.jp/20260428?utm_source=asmarq&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry

株式会社アスマーク

＜ご参考＞

■アスマークのマーケティングリサーチ事業について

アスマークは、業界最大級のモニター基盤と多様なリサーチ手法を活かした提案力で、企業の意思決定を支援いたします。

https://www.asmarq.co.jp/



▼アスマークの主なリサーチ・ソリューション

・定量調査（ネットリサーチ）

・定性調査（グループインタビュー・デプスインタビュー）

・オンラインインタビュー

・訪問調査（ホームビジット）

・郵送調査

・会場調査（CLT）

・ホームユーステスト（HUT）

・海外調査（定性・定量）

・在日外国人調査

・学術調査（アカデミックリサーチ）

・難病稀少疾患調査

・障がい者調査



＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社アスマーク

お問い合わせフォーム：https://www.asmarq.co.jp/form/inquiry_form/



【会社概要】

「生活者の意見を正確にお客様にご提供すること」をミッションに、業界最大規模のモニター基盤を活かしたマーケティングリサーチ事業を展開しています。

ISO認証を取得した厳格な管理体制のもと、徹底したパネル品質管理とプロによる企画から分析までを一気通貫で提供。

さらに、マーケティング活動に役立つリサーチセミナーを年間200件以上開催して情報発信するほか、リサーチ技術を応用したHR Tech事業も展開し、

クライアントの事業成長と組織活性化の両面を支援します。



会社名：株式会社アスマーク（ASMARQ Co., Ltd.）（東証スタンダード 証券コード：4197）

代表者：代表取締役 町田 正一

設立：2001年12月

本社：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F

事業内容：

（１）マーケティング・リサーチ事業（ネットリサーチ、グループインタビュー等）

（２）HR Techサービス（Humap）

（３）労働者派遣事業（許可番号：派13-311841）

会社ホームページ：https://www.asmarq.co.jp/

採用情報：https://www.asmarq.co.jp/saiyou/

運営メディア：https://a-streaming.asmarq.co.jp/（ウェビナー動画プラットフォーム「A-streaming」）