横浜市青葉区・たまプラーザエリアの新たなパートナーに。４月20日、はせがわが東急百貨店たまプラーザ店にオープン

株式会社はせがわ

お仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の受託販売を手がける株式会社はせがわ（本社：福岡・東京、代表取締役社長：新貝 三四郎）は、2026年４月20日（月）神奈川県横浜市青葉区の商業施設「東急百貨店たまプラーザ店」４階に新規店舗をオープンいたします。

店舗イメージ

新店舗では、現代のライフスタイルや住空間に調和するお仏壇はもちろん、お仏具・お線香・お数珠など、幅広い商品を取り揃えております。

また、当社はお客様が穏やかで心豊かな生活を過ごせるよう、ご葬儀後に発生する様々なお手続きのご支援を行っています。店内にご相談カウンターを設置し、お仏壇やお墓・樹木葬のご相談から、終活・ご相続・返礼品のお困りごとまで、専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのご要望を丁寧に伺い、最適なご提案をさせていただきます。

ご供養まわりのお悩みやご心配に寄り添い、幅広くサポートいたします

- 実家にあるお仏壇やお墓をそのまま引き継ぐことは難しいのだけど、将来的にどのような手続きが必要で費用はどれくらいかかるのだろう？- 遠方にある実家のお仏壇、引き取ってもらうことはできる？- 相続の手続きは誰に何を相談したらいい？

創業から今まで、お客様のご供養まわりのお悩みやご心配に寄り添ってきた当社だからこそ、そのお悩みをトータルで解決できるよう地域の皆様のお役に立ってまいります。「まだちょっと先の話だから…」と思ってもまずは一度お気軽にご相談ください。

店内イメージ

オープンを記念して、お線香・ローソクの特別価格でのご提供やノベルティプレゼントなど、様々なキャンペーンを実施いたします。地域の皆様に愛されるお店を目指し、心の拠り所となる空間を提供してまいります。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

店舗情報

はせがわ 東急百貨店たまプラーザ店

営業時間：10：00～20：00

住所：神奈川県横浜市青葉区美しが丘 １-７

電話番号：0120-006-187／FAX番号：045-500-9038

店舗ページ：https://www.hasegawa.jp/blogs/shops/187

株式会社はせがわについて

“「心の平和と生きる力」を自らと人々が実現することを使命とする”という企業理念のもと、お仏壇・お仏具、墓石の販売などの供養事業から終活支援まで、幅広い事業を展開。お客さま一人ひとりに寄り添いながら、「穏やかでやすらぎのあるくらし」を支える取り組みを行っています。

[創業] 1929年9月

[会社設立] 1966年12月

[上場証券取引所] 東京証券取引所スタンダード市場

[事業内容] 仏壇仏具事業、墓石事業、屋内墓苑事業、飲食・食品・雑貨事業、

ピースフルライフサポート事業他

[資本金] 4,037百万円（2025年3月31日）

[売上高] 個別：20,410百万円（2025年３月期）／連結：21,228百万円（2025年３月期）

[店舗数]135店舗（2026年４月15日時点）※飲食事業「田ノ実」含む

[従業員数]1,197名（2025年３月期）

[代表者]代表取締役社長 新貝 三四郎

[コーポレートサイト] https://corp.hasegawa.jp/

[カスタマーサイト] https://www.hasegawa.jp/

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