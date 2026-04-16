不動産証券化クロージングの各プロセスでのポイントや実務的なノウハウを示した教科書の第2版として『不動産証券化ビジネスの教科書［クロージング実務入門］［第2版］』を4月30日に刊行！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年4月30日、新刊『不動産証券化ビジネスの教科書［クロージング実務入門］［第2版］』を発刊します。

定石を理解して実務レベルでの理解が深まる

不動産証券化の市場は2000年代初頭に登場してから拡大が続き、不動産ビジネス関係者にとって主要なマーケットの1つとなっていますが、クロージングの現場では案件や物件の性格や当事者の状況によって異なる問題が発生します。本書はそうした不動産証券化クロージングの各プロセスでのポイントや実務的なノウハウを示すものです。

フェーズごとに分割して、フェーズごとに確認できます。また、法務、実務、税務など各専門分野を横の関係性を意識した解説としました。そのうえで20年の経験をもとにした実務的なアドバイスをしているのが特徴です。

本書をより深く理解できるよう読者特典として、本文中で紹介した契約文書例をダウンロードサービスとして提供しています。

■書籍概要

書名 不動産証券化ビジネスの教科書［クロージング実務入門］［第2版］

著者 竹永良典（タケナガヨシノリ） 編著 飛鳥リアルエステートアドバイザリー株式会社

定価 2,860円（税込）

発売日 2026年4月30日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076759/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18543522/

※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます