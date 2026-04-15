【スカイチケット】韓国・タイ・ヨーロッパ！「eSIM 無制限プラン」を2026年4月15日(水)リリース！

株式会社アドベンチャー

旅行予約サイト「skyticket（スカイチケット）」を運営する株式会社アドベンチャーは、韓国・タイ・ヨーロッパをはじめとする全世界59カ国以上でグローバルで利用可能な「eSIM（イーシム）無制限プラン」の提供を2026年4月15日(水)より開始しました。海外旅行時に、オンラインで即時予約・すぐに利用開始いただけます。

昨今の韓国やタイ、ヨーロッパでのデータ消費量増加に対応するため、1日から使える日数選択プランに加え、待望の「無制限プラン」をリリース。ローミング料金を気にせず、現地到着後すぐに5G/4Gの高速通信が利用できる検索・予約環境を整えました。



■ skyticket eSIM 「おすすめポイント」



1. 全世界59カ国対応！

韓国・タイ・ヨーロッパなど全世界一度に59カ国全ての国で利用できる海外eSIMのデータ無制限プランを提供。

さらに、航空券・ホテルとあわせて検索・予約できるため、海外旅行の手配をアプリ内でワンストップで完結できます。



2. 7日以上のプランで「国際通話20分」が無料！

7日以上のプランでは、国際通話20分が無料で利用可能。現地レストランの予約やトラブル発生時の日本への連絡など、従来のeSIMプランでは叶わなかった海外旅行中のコミュニケーションが可能になります。

3. 渡航前に確認できるテスト通信付き！

多くの他社海外eSIMは現地到着まで接続を確認できませんが、本プランは出発前に日本国内で実際に接続し、200MBまで通信テストが可能です。「設定が正しいか」「自分の端末で繋がるか」を確認してから出発できるため、「eSIMをアクティベートできません」という不安を解消することができ、初めてのeSIM利用でも安心してご渡航いただけます。



■ サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11606/table/272_1_e787a752efd770962b5d0378b25ce5fd.jpg?v=202604150251 ]



■ 韓国・タイ・ヨーロッパ 無制限 eSIM電話付き



韓国 eSIM 無制限プランはこちら

https://skyticket.jp/esim/kr/(https://skyticket.jp/esim/kr/)





タイ eSIM 無制限プランはこちら

https://skyticket.jp/esim/th/(https://skyticket.jp/esim/th/)





ヨーロッパ eSIM 無制限プランはこちら

https://skyticket.jp/esim/europe/(https://skyticket.jp/esim/europe/)



■ 引用・転載について

本プレスリリースの内容（テキスト、画像等）は、出典を明記の上でご自由に引用・転載いただけます。ご紹介いただく際は、出典元として公式eSIMサイト（https://skyticket.jp/esim/）または各国・地域ページのリンク設置をお願いいたします。

■「skyticket」について

42ヶ国言語対応の、国内・海外航空券をはじめとする旅行商品を提供する総合旅行予約サイトです。 航空券では航空会社を横断して検索できる機能に強みを持ち、ホテル、レンタカー、高速バス、フェリー、海外ツアー、そしてeSIM通信まで幅広く取り扱っております。出発前から旅行中まで、旅のあらゆるシーンをサポートする商材をワンストップで提供しております。

■アドベンチャーについて

アドベンチャーは東証グロース市場（証券コード：6030）に上場する、日本発のOTA(オンライントラベルエージェント)です。 総合旅行予約サイト「skyticket」の運営を軸に、旅行のデジタルシフトを推進しています。今後とも、既存の旅行事業に加え、テクノロジーを活用した新たなサービス領域を拡大し、事業成長を通じて社会課題の解決と公益性の高いサービスの創出に挑戦してまいります。

会社名 ：株式会社アドベンチャー

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー4F

代表取締役：中村 俊一

設立 ：2006年12月21日

会社URL ：https://jp.adventurekk.com/

skyticket URL：https://skyticket.jp/

<本件に関する報道関係者お問い合わせ先＞

株式会社アドベンチャー 担当：春木

TEL：03-6277-0515/FAX：03-6277-0490/E-mail：support@adventure-inc.co.jp

営業時間 平日）10:00～19:00、 土日祝） 休み