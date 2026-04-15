結婚式を舞台にした感動ダンスパフォーマンス、出演者オーディション開催決定
7月5日（日）都内ホテル開催
結婚式を彩る感動のダンスパフォーマーオーディション開催
16歳～35歳・性別不問・ジャンル不問で参加者募集
フラッシュモブ演出・ダンスパフォーマンスを手がける株式会社ウェブサクシード（屋号：フラッシュモブジャパン）は、2026年7月5日（日）に都内ホテルで開催される結婚式にて実施する特別ダンスパフォーマンスの出演者オーディションを開催いたします。
人生の大切な瞬間である結婚式を、ダンスの力でより感動的に、より記憶に残る特別な時間へ。
新郎新婦、ご家族、ご友人、会場にいるすべての方の心を動かすパフォーマンスを、一緒に創り上げる仲間を募集します。
あなたのダンスで、一緒に感動を作りませんか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346921/images/bodyimage1】
オーディション開催概要
■開催日程
5月15日（金）18:00～21:00
6月8日（月）11:00～14:00
※上記いずれか1回にご参加ください。
■会場
都内ダンススタジオ
※詳細は応募者へ個別にご案内いたします。
募集要項
■対象
・16歳～35歳
・性別不問
・ダンスジャンル不問
・髪色自由
ヒップホップ、ジャズ、K-POP、テーマパーク、コンテンポラリー、ストリートなど、ジャンルは問いません。
経験や個性を活かしながら、華やかなステージを一緒に作り上げます。
本番概要
出演日：7月5日（日）
会場：都内ホテル
内容：結婚式での特別ダンスパフォーマンス
結婚式という一生に一度の舞台で、観る人の心に残る感動演出をお届けします。
応募。詳しい内容はこちら
https://flashmob-japan.info/job/greatest-showman/
主催メッセージ
ダンスには、人の心を動かす力があります。
笑顔、驚き、涙、祝福――そのすべてを表現できるのがダンスの魅力です。
今回の舞台は、人生で最も幸せな一日を迎えるお二人のための特別なステージ。
技術だけではなく、想いを届ける表現を大切にしたいと考えています。
ぜひあなたの個性と情熱を、この特別な舞台で輝かせてください。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ウェブサクシード
担当：柴田 康宏
Eメール：websucceed04@gmail.com
公式サイト：https://www.penebakerent.com/
配信元企業：株式会社ウェブサクシード
結婚式を彩る感動のダンスパフォーマーオーディション開催
16歳～35歳・性別不問・ジャンル不問で参加者募集
フラッシュモブ演出・ダンスパフォーマンスを手がける株式会社ウェブサクシード（屋号：フラッシュモブジャパン）は、2026年7月5日（日）に都内ホテルで開催される結婚式にて実施する特別ダンスパフォーマンスの出演者オーディションを開催いたします。
人生の大切な瞬間である結婚式を、ダンスの力でより感動的に、より記憶に残る特別な時間へ。
新郎新婦、ご家族、ご友人、会場にいるすべての方の心を動かすパフォーマンスを、一緒に創り上げる仲間を募集します。
あなたのダンスで、一緒に感動を作りませんか。
オーディション開催概要
■開催日程
5月15日（金）18:00～21:00
6月8日（月）11:00～14:00
※上記いずれか1回にご参加ください。
■会場
都内ダンススタジオ
※詳細は応募者へ個別にご案内いたします。
募集要項
■対象
・16歳～35歳
・性別不問
・ダンスジャンル不問
・髪色自由
ヒップホップ、ジャズ、K-POP、テーマパーク、コンテンポラリー、ストリートなど、ジャンルは問いません。
経験や個性を活かしながら、華やかなステージを一緒に作り上げます。
本番概要
出演日：7月5日（日）
会場：都内ホテル
内容：結婚式での特別ダンスパフォーマンス
結婚式という一生に一度の舞台で、観る人の心に残る感動演出をお届けします。
応募。詳しい内容はこちら
https://flashmob-japan.info/job/greatest-showman/
主催メッセージ
ダンスには、人の心を動かす力があります。
笑顔、驚き、涙、祝福――そのすべてを表現できるのがダンスの魅力です。
今回の舞台は、人生で最も幸せな一日を迎えるお二人のための特別なステージ。
技術だけではなく、想いを届ける表現を大切にしたいと考えています。
ぜひあなたの個性と情熱を、この特別な舞台で輝かせてください。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ウェブサクシード
担当：柴田 康宏
Eメール：websucceed04@gmail.com
公式サイト：https://www.penebakerent.com/
配信元企業：株式会社ウェブサクシード
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