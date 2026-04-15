株式会社PAPMA(本店：大阪市西区南堀江)は、2026年4月15日(水)より、お子様の夏のおやつとママのダイエットを同時に叶える新サイズ「冷凍パプマ 150g(飲み切りタイプ)」の販売を開始いたします。「毎日アイスをねだられるけれど、砂糖の量や添加物が心配…」という親御様の声から生まれました。砂糖や牛乳を一切使わず100kcal以下に抑えた本商品は、乳糖不耐症のお子様でも安心。ママの「キレイ」もサポートする、家族みんなに嬉しいギルトフリースイーツです。





冷凍豆腐スムージー





■「お砂糖たっぷりのアイス、毎日あげていいの？」ママのリアルな悩みから誕生

暑くなる季節、お子様からの「冷たいもの食べたい！」「アイス買って！」というリクエスト。嬉しい反面、「市販のアイスは砂糖たっぷりだし、毎日はちょっと…」と罪悪感を抱えながら渡しているお母さんは少なくありません。

そんな「夏のアイス問題」を解決するのが「冷凍パプマ 150g(飲み切りタイプ)」です。お家で少し解凍するだけで、シャリッと冷たい絶品スムージーに。お子様が1回で美味しく飲み切れるジャストサイズで、アイスクリーム代わりにお子様にサッと渡せる、美味しくて安心な“新しい夏の定番”を提案します。





冷凍豆腐スムージー〈全13種類〉





■ 新商品「冷凍パプマ 150g(飲み切りタイプ)」がママと子どもに選ばれる4つの理由

1. 【子どもに安心】砂糖・牛乳・添加物ゼロ！乳糖不耐症でもOK

白砂糖や添加物は一切不使用。豆腐とフルーツの自然な甘みだけで作られています。また、牛乳の代わりに豆乳を使用しているため、乳糖不耐症(牛乳でお腹がゴロゴロしてしまう体質)のお子様でも安心してお召し上がりいただけます。





2. 【ママに嬉しい】1杯100kcal以下！ダイエットの強い味方に

お子様のおやつとしてだけでなく、ママ自身のダイエットにも大活躍！全フレーバーが100kcal以下(おにぎり半分以下)と超低カロリー。小腹が空いた時や夜のデザートとしても“罪悪感ゼロ”で楽しめます。





3. 【嬉しいプラスアルファ】スポーツ後にも！良質な植物性タンパク質が摂れる

豆腐と豆乳をベースにしているため、1杯で約5gの良質な植物性タンパク質が摂れます。「スポーツを頑張る子どもに、人工的な粉プロテインを飲ませるのは少し抵抗がある」という自然派志向の親御様からの栄養補給アイテムとしても支持されています。





4. 【便利でお得】「冷凍庫の救世主」になる定期購入プランがスタート

「いつでも子どもに渡せるようにストックしておきたい」という声にお応えし、通常購入よりもお得な定期便(サブスクリプション)を開始しました。買い物に行けない日も、冷凍庫にこれさえあれば安心です。





冷凍豆腐スムージー〈人気5種類〉





【商品・サービス概要】

商品名 ：冷凍パプマ(150g 飲み切りサイズ)

発売日 ：2026年4月15日(水)

カロリー/栄養素：全て100kcal以下 / 植物性タンパク質 約5g

(※フレーバーにより若干異なります)

定期購入プラン ：定期購入限定の特別価格！

販売場所 ：豆腐スムージーPAPMA 公式オンラインストア

https://www.papma.shop/





創業者 町子ちゃん





【店舗・会社情報】

会社名 ： 株式会社PAPMA

所在地 ： 大阪府大阪市西区南堀江1-14-12 1F

公式Instagram ： @papma_smoothie

お問い合わせ先： info@exsint.com