【新生・阪大合格特化塾】AIと合格者データで大阪大学全学部対応カリキュラムを全面刷新

スタディチェーン株式会社

スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）が運営する阪大合格特化塾は、このたび大阪大学全学部合格に特化したカリキュラムを全面刷新いたします。AIによる弱点分析と大阪大学合格者の実データを組み合わせた「新生・阪大合格特化塾」として始動します。



■ 阪大合格特化塾について



阪大合格特化塾は、大阪大学の文学部・人間科学部・外国語学部・法学部・経済学部・理学部・医学部・歯学部・薬学部・工学部・基礎工学部への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。



■ カリキュラムアップデート 7つの刷新ポイント



１.大阪大学全学部対応・AI弱点分析エンジンの導入

大阪大学の文学部・人間科学部・外国語学部・法学部・経済学部・理学部・医学部（医・保健）・歯学部・薬学部・工学部・基礎工学部すべての学部の過去10年分の入試問題をAIが完全解析。数学・英語・国語・理科（物理・化学・生物）・社会（地理・日本史・世界史）ごとの頻出分野と難易度を可視化し、個別の弱点を特定します。



２.合格者データベースによるオリジナル勉強計画

大阪大学合格者の学習ログを学部別・年度別に蓄積・分析。医学部・工学部・法学部・経済学部・外国語学部など志望学部別の合格者データをもとに個別の勉強計画を自動生成。東京大学・京都大学・東北大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・神戸大学・筑波大学など旧帝大および難関国立大の合格データも参照し、最適な学習戦略を設計します。



３.大阪大学・学部別出題傾向マップの全面刷新

大阪大学の直近5年分（2020～2024年度）の入試問題を学部・科目・分野別に完全再分析。理系学部の数学・物理・化学の難易度推移、文系学部の英語・国語・社会の頻出テーマ、医学部の理科・数学の記述対策ポイントなど、学部ごとの出題傾向マップを全面更新。京都大学・東北大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学との難易度比較データも更新します。



４.週次AIコーチングレポート

毎週の学習データをAIが解析し、大阪大学各学部の合格ラインから逆算した翌週の優先事項を自動レポートで提案。阪大模試（河合塾・駿台）の結果データとも連動し、大阪大学・京都大学・東北大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・神戸大学・筑波大学の合格者OBコーチによるフィードバックと組み合わせて提供します。



５.「やらないことリスト」の自動生成

大阪大学入試に不要な学習範囲をAIが毎月特定。工学部志望の社会科深掘り不要範囲、外国語学部志望の理科不要単元、医学部志望の数学で出題頻度の低い分野など、学部ごとに最適化した「やらないことリスト」を自動生成。大阪大学・京都大学・東北大学・名古屋大学・九州大学など旧帝大合格者の「やらなかった範囲」データも反映します。



６.模試データ連動・月次カリキュラム自動最適化

河合塾阪大模試・駿台大阪大実戦・全統模試・共通テスト模試の結果データと連動。大阪大学の学部別合格最低点に対する現在地を毎月分析し、カリキュラムを自動調整。京都大学・東北大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・神戸大学・筑波大学・横浜国立大学など難関国立大の合格ラインとの比較も提供します。



７.阪大入試直前90日間・集中特訓プログラムの新設

大阪大学入試直前90日間のカリキュラムを新設。医学部・工学部・法学部・経済学部・外国語学部など学部別の合格者が実践した直前期の学習ルーティンをデータから導出。共通テストの最終仕上げから大阪大学二次試験の過去問演習サイクル、京都大学・東北大学・名古屋大学との難易度差を意識した調整まで体系化し、全受講生に提供します。



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



大阪大学は旧帝大の中でも特に学部ごとの入試特性が豊かで、外国語学部の英語力、医学部の理科・数学、工学部の数学・物理と、それぞれに求められるレベルと形式が異なります。今回の刷新では、大阪大学全学部の合格者データとAI分析を掛け合わせ、一人ひとりに最適な学習戦略を提供できる体制を整えました。京都大学・東北大学・名古屋大学・九州大学など旧帝大全体を見据えながら、大阪大学合格を確実なものにします。



■ 無料相談について



新カリキュラムについて詳しく知りたい方、大阪大学合格に向けた学習戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。



無料相談はこちら：https://osaka-goukaku.com/



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