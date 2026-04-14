『復職したのに、なぜ再休職が起きるのか』というテーマのウェビナーを開催

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■メンタル不調対応が企業課題に

メンタル不調による休職は、今や多くの企業にとって無視できない経営課題となっています。厚生労働省の調査でも、メンタルヘルスを理由に連続1か月以上休職した労働者がいる企業割合は10％以上あり、生産性低下や組織運営への影響、対応コストの増加が課題となっています。更に、採用難が続く中では、休職者を離職前提で捉えるのではなく、適切な支援によって再び戦力化する視点も求められています。



■復職できても再休職が起きる理由

休職者が職場復帰しても、安定した就業につながらず、再休職に至ってしまうケースが少なくありません。本人の早期復職への希望や主治医の診断書をもとに復職を進めても、業務視点での復職判断基準が十分に整っていなければ、軽減業務や長期的な配慮が常態化し、周囲の負荷が高まるとともに、本人もプレッシャーを抱えて再び不調に陥り、再休職を繰り返す構造が生まれます。



■復職支援を仕組化し、再休職率を低減

本セミナーでは、メンタル不調に陥った社員が休職・復職を繰り返さないために、休職者の状況や企業が抱えるリスクを整理した上で、復職支援を仕組化する考え方を解説します。「職場は働く場所である」という大原則のもと、復帰基準の整備やセルフケア指導など、再休職を防ぐために必要な仕組みづくりについて、再休職率を5％以下に低減した実績をもつノウハウをもとにご紹介します。



■このような方におすすめ

* メンタル不調による休職者への対応に悩んでいる経営層・人事労務担当者の方

* 復職後の再休職を防ぐための基準や支援体制を整えたい方

* 主治医の診断書だけに依存しない、企業としての復職判断を行いたい方

* 休職・復職対応の属人化を防ぎ、仕組みとして運用したい方

* 人事・現場双方の負荷を減らしながら、休職者の安定就業につなげたい方





■主催・共催

NOVE株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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