SNS累計250万再生超！株式会社EMOLVA代表・榊󠄀原清一の「アニメキャラ・ビジネススキル査定」シリーズが話題。バズの裏側にある“超・論理的”SNS戦略をWantedlyで全公開

株式会社EMOLVA

SNSマーケティングの総合支援を展開する株式会社EMOLVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原清一）は、代表・榊󠄀原によるSNSショート動画新シリーズ「このアニメキャラクターのビジネススキルは何点？」が、X（旧Twitter）やTikTokなどの各種SNSにおいて累計再生数250万回を突破したことをお知らせいたします。

特に、人気キャラクター「我妻善逸（鬼滅の刃）」を分析した投稿は、Xにおいて単体で150万インプレッションを記録。SNS運用のプロフェッショナルが、エンターテインメントをロジカルに分析する独自の切り口が、多くのユーザーの関心を集めています。

■ 150万インプレッション突破。

なぜ「アニメ×ビジネス分析」がこれほどまでに支持されるのか

現在、ビジネスパーソンの情報収集の場はテキストから動画へと急速にシフトしています。

その中で、誰もが知るアニメキャラクターを「ビジネススキル」という独自の定量的指標で査定する本シリーズは、視聴者に「学び」と「エンタメ」を同時に提供するコンテンツとして注目されています。

直近の事例では、Xでの151万インプレッションを筆頭に、37万、36万、35万といった高水準のエンゲージメントを継続的に獲得。

TikTokでも10万再生を超えるなど、プラットフォームの垣根を超えて拡散されています。

■ ヒットの裏側に隠された「勝つべくして勝つ」SNS戦略

本シリーズの躍進は、単なる偶然ではありません。

株式会社EMOLVA代表・榊󠄀原清一が、長年の知見に基づき設計した「精密なSNS戦略」の結果です。

- プラットフォームのアルゴリズム最適化： インプレッションを最大化させるための初動設計。- ターゲットの拡張： 従来のビジネス層のみならず、アニメを媒介にマス層（一般層）へリーチさせるコンテンツ設計。- クリエイティブの追求： 「2分半～3分」という、現在のSNSでは長尺とされる動画でも離脱させない、緻密な編集手法。- 140文字の魔術： 動画の価値を最大化させるための、Xにおけるコピーライティングの最適化。

■ バズの「全ロジック」をWantedlyにて無料公開中

株式会社EMOLVAでは、本シリーズがなぜバズったのか、その具体的な数値やアルゴリズム解析、投稿の裏側にある思考プロセスを、Wantedlyのストーリー記事にて余すことなく公開いたしました。

「SNSは魔法の杖ではない」という信念のもと、論理的にSNSを攻略するためのノウハウは、マーケティング担当者や採用候補者にとって必読の内容となっています。

【Wantedly解説記事はこちら】

https://www.wantedly.com/companies/company_7366022/post_articles/1056449

今後も株式会社EMOLVAは、SNSマーケティングのリーディングカンパニーとして、データに基づいた本質的な情報を発信し続けてまいります。

■株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。