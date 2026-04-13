【祝・創業50周年!】マリオンクレープに包まれたハローキティのぬいぐるみチャーム3種が登場

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株式会社　宝島社

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670323



　2026年に創業50周年を迎えた人気クレープ屋「マリオンクレープ」とハローキティが


コラボレーションした『マリオンクレープ× HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK』


が、2026年4月30日（木）に発売します。



クレープに包まれたキティがキュートなぬいぐるみチャームは、マリオンクレープで特に


人気の「いちごスペシャル」「いちごチョコショコラ」「チョコミントクッキー」の3種を


オマージュ。マリオンクレープのシンボルである赤いギンガムチェックの包み紙や、キティ


のお顔についたクリームにも注目を。思わず食べたくなるような可愛さで、バッグにつけ


れば注目されること間違いなし! “ぬい活”にもぴったりです。誌面では、マリオン


クレープの歴史やユニフォームの変遷など、その魅力をご紹介します。





いちごスペシャルver.

ストロベリーアイスにいちごのキュートな組み合わせ。キティのリボンもいちごがモチーフに♪








いちごチョコショコラver.

甘酸っぱいいちごとチョコレートアイスの甘さが絶妙な人気クレープ。チョコソースも忠実に再現♪







チョコミントクッキーver.

爽快感あふれるチョコミントアイスとホイップクリームに、ココアクッキーのリボンをつけたキティをトッピング♪









バッグにつけてお出かけしたり、映えスポットで写真を撮ったりと“ぬい活”も楽しめる♪






誌面では50年愛され続けるマリオンクレープの魅力をご紹介♪



若き日の創業者が、フランスで心を奪われたクレープ。その味を日本に持ち帰り、1976年に渋谷で紙巻クレープを販売したのが、マリオンクレープの始まり。画像は1号店の渋谷公園通り店。






『マリオンクレープ × HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK いちごスペシャルver.／いちごチョコショコラver.／チョコミントクッキーver.』　


各発売日：2026年4月30日


各価格：3498円(税込)　　


※宝島チャンネル、ローソン、HMV&BOOKS onlineで販売


※一部の店舗では取り扱いがない場合があります


※在庫が無くなり次第販売終了となります。　


※店舗へのお問い合わせはお控えください。


※発売日が近くなりましたら、「ローソン研究所」にて取扱店舗一覧が検索できるようになります


https://www.lawson.co.jp/lab/entertainment/art/20260331_bookkitty.html