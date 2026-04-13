【祝・創業50周年!】マリオンクレープに包まれたハローキティのぬいぐるみチャーム3種が登場

株式会社 宝島社(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670323

2026年に創業50周年を迎えた人気クレープ屋「マリオンクレープ」とハローキティが

コラボレーションした『マリオンクレープ× HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK』

が、2026年4月30日（木）に発売します。

クレープに包まれたキティがキュートなぬいぐるみチャームは、マリオンクレープで特に

人気の「いちごスペシャル」「いちごチョコショコラ」「チョコミントクッキー」の3種を

オマージュ。マリオンクレープのシンボルである赤いギンガムチェックの包み紙や、キティ

のお顔についたクリームにも注目を。思わず食べたくなるような可愛さで、バッグにつけ

れば注目されること間違いなし! “ぬい活”にもぴったりです。誌面では、マリオン

クレープの歴史やユニフォームの変遷など、その魅力をご紹介します。

いちごスペシャルver.

ストロベリーアイスにいちごのキュートな組み合わせ。キティのリボンもいちごがモチーフに♪

いちごチョコショコラver.

甘酸っぱいいちごとチョコレートアイスの甘さが絶妙な人気クレープ。チョコソースも忠実に再現♪

チョコミントクッキーver.

爽快感あふれるチョコミントアイスとホイップクリームに、ココアクッキーのリボンをつけたキティをトッピング♪

バッグにつけてお出かけしたり、映えスポットで写真を撮ったりと“ぬい活”も楽しめる♪

誌面では50年愛され続けるマリオンクレープの魅力をご紹介♪

若き日の創業者が、フランスで心を奪われたクレープ。その味を日本に持ち帰り、1976年に渋谷で紙巻クレープを販売したのが、マリオンクレープの始まり。画像は1号店の渋谷公園通り店。

『マリオンクレープ × HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK いちごスペシャルver.／いちごチョコショコラver.／チョコミントクッキーver.』

各発売日：2026年4月30日

各価格：3498円(税込)

※宝島チャンネル、ローソン、HMV&BOOKS onlineで販売

※一部の店舗では取り扱いがない場合があります

※在庫が無くなり次第販売終了となります。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※発売日が近くなりましたら、「ローソン研究所」にて取扱店舗一覧が検索できるようになります

https://www.lawson.co.jp/lab/entertainment/art/20260331_bookkitty.html