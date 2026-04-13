AIに選ばれる強いコンテンツを「編集者×AI」でサポート！ ワン・パブリッシングと共同開発した「AIオウンドメディアサービス by UPRESS」提供開始

株式会社ｐｉｎｅａｌ

株式会社ピネアル（本社：東京都港区、代表取締役：徳原 靖也）は、SEO記事ライティング自動化AIツール『UPRESS（アップレス）』の技術を活用し、数十年にわたって『GetNavi』『CAPA』などのメディアを運営してきた株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）と共同開発した「AIオウンドメディアサービス by UPRESS」を2026年4月13日から提供いたします。

本サービスは、"高品質かつ、AIに選ばれる"記事コンテンツをハイスピードかつローコストで制作できるのが特徴です。数十年にわたってコンテンツを作り続けてきたワン・パブリッシングの「プロの編集視点」と、生成AIの機動力を掛け合わせているところが、市場にあふれる「AI任せの記事制作サービス」との大きな違いです。

特設サイトURL：https://services.one-publishing.co.jp/

■なぜ、今「AIに選ばれる」ことが重要なのか

昨今、GoogleのAI Overviewの登場により、検索結果がその場で完結する「ゼロクリック検索」が急速に増えています。こうした状況でAIに取り上げられるためには、独自の一次情報を持たせ、明確に構造化したコンテンツを発信することが重要です。すなわち「取材が必須」であり、同時にそれは「AIまかせ」では絶対に到達できない領域です。

正しい情報を継続的に発信できない企業は、オンライン上で発見されにくくなっていく。しかし「AIに選ばれる記事とは何か」を考え、スピード感をもって作り続けるのは至難の業です。

オウンドメディアを自社でやろうにも、リソースや外注予算がない。それならばとAIにコンテンツを制作させると、面白くなかったり、誤った情報を書いてしまったり――。こうしたハードルの高さに悩んでいる方は少なくないのではないでしょうか。

「AIオウンドメディアサービス by UPRESS」は、こうした課題の解決を強力にサポート。ワン・パブリッシングが数十年に及ぶ雑誌運営で培った編集ノウハウをしっかりと活用し、「メディア編集者× AI」の仕組みで、企業の情報発信を継続・効率化します。

■「AIオウンドメディアサービス by UPRESS」の強み

- 高い信頼性 ― 「メディア編集者とAI」の協働数十年にわたって雑誌を編集・制作してきたワン・パブリッシングの編集者が、しっかりと取材をした、オンライン上で価値のある記事を制作・納品します。- 多彩なバリエーション ― リリース記事から比較記事まで「SEO記事だけ」「取材記事だけ」ではなく、多彩な記事を制作できます。AIで素早くベースを作成しながら、編集者の視点を組み込むことでバリエーションを担保します。- 低コスト＆短納期 ― 初稿はAIで素早く、仕上げは編集者がしっかりとオンライン上にコンテンツがなければ、AIはそもそも参照する情報がありません。本サービスでは「最低限、月3本の記事露出」をお約束。質は編集者が担保しつつ、初稿をAI化することでスピード感とコストダウンを実現しています。

■記事制作を支えるAIツール『UPRESS』について

本サービスの記事制作基盤となる『UPRESS』は、ピネアルが独自開発したSEO記事ライティング自動化AIツールです。SEOに加え、AI Overview（AIO）にも最適化された記事構造を自動生成。キーワード分析から構成案作成、初稿生成までをAIが担うことで、編集者は「取材」と「仕上げ」という本来のクリエイティブワークに集中できます。すでに複数企業のオウンドメディア運用に導入されており、記事制作のスピードとコスト効率を大幅に改善しています。

■無料トライアルあり！ サービス概要・料金について

本サービスには、(1)エントリー、(2)スタンダード、(3)プレミアムの3プランがございます。いずれもスピード感重視。導入前には無料のトライアルも対応いたしますので、「人×AI」が作るコンテンツの品質を確認いただけます。

- エントリー／45万円（税別／月額、以下同）- - 記事3本制作（※UPRESSで編集者が監修・作成した記事）- - 月次レポート- - SEO・AIO対策- スタンダード／65万円- - 記事5本制作（※UPRESSで編集者が監修・作成した記事）- - 月次レポート- - SEO・AIO対策- プレミアム／100万円- - 記事10本制作（※UPRESSで編集者が監修・作成した記事）- - 月次レポート- - SEO・AIO対策

【オプションもご用意】

- 編集者によるフルオーダー記事制作／20万円～/本 ※内容により変動- サイト構築など／都度お見積り

無料トライアル：導入前に「人×AI」の品質を実感いただける最大3本までの無料記事生成を実施中。

■会社概要

【株式会社ワン・パブリッシング】

代表者 ：代表取締役 藤田一郎

所在地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 3東洋海事ビル

設立 ：2020年7月

事業内容：雑誌及び書籍の出版・販売、Webページ・映像・デザイン・プロモーション・イベントなどマルチメディアコンテンツの企画・制作、その他健康器具の輸入販売など各種事業

URL ：https://one-publishing.co.jp/

【株式会社ピネアル】

代表者 ：代表取締役 徳原 靖也

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山1丁目12-3 LIFORK MINAMIAOYAMA S108

設立 ：2019年6月

事業内容：マーケティングコンサルティング事業、生成AI事業、クリエイティブ事業

URL ：https://pineal.co.jp/

■問い合わせ先

株式会社ピネアル UPRESS担当

メールアドレス：contact@pineal.co.jp