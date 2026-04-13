マッチングアプリ利用者の2人に1人が「自己紹介文の作成に苦労」― AIが一人ひとりの魅力を言語化する時代へ

OLA PARTY JAPAN株式会社

OLA PARTY JAPAN株式会社（本社：東京都港区）が運営する次世代マッチングアプリ「Yoitoki(https://yoitoki.jp/ja)（ヨイトキ）」は、AIが利用者の個性を反映した自己紹介文をワンタップで自動生成する「AI自己紹介最適化機能」を正式に提供開始しました。プロフィール作成における「書けない・伝えられない」という構造的課題に、テクノロジーで応える新たな試みです。

■ プロフィールの質が、出会いの質を決める時代

国内のオンライン恋活・婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)マッチングサービス市場は拡大を続けており、株式会社タップルが株式会社デジタルインファクトと共同で実施した「2021オンライン恋活・婚活マッチングサービスの国内市場調査」によると、2021年の国内オンライン恋活・婚活マッチングサービス市場規模は768億円（前年比23％増）に達しており、2026年には1,657億円規模への拡大が予測されています。

マッチングアプリを通じた出会いが婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)・恋活の主要手段として定着する中、利用者間の「プロフィールの質の差」が出会いの機会を左右する重要な要因として浮上しています。

マッチングアプリの仕組み上、相手に最初に届く情報は写真とプロフィール文のみです。どれだけ魅力的な人物であっても、その魅力がプロフィールに反映されていなければ、出会いのスタートラインに立つことすら難しい構造になっています。

■ 「自分の魅力を言葉にできない」という見えない障壁

しかし現実には、自己紹介文の作成は多くの利用者にとって高いハードルとなっています。自分の性格や魅力を客観的に言語化することへの難しさ、何を書けば相手に伝わるかわからないという不安、そして文章を書くこと自体への苦手意識--これらが複合的に重なり、「とりあえず空白のまま」「当たり障りのない一文だけ」という状態で登録を続けるユーザーが少なくありません。

総務省「令和5年版 情報通信白書」によると、スマートフォン利用者における情報発信・自己表現への心理的障壁は依然として高く、特に自分自身を主語にした文章作成に対する抵抗感は年代を問わず共通して観察されています。自己開示の難しさは、マッチングアプリにおける機会損失の隠れた要因のひとつといえます。

■ AIが「言葉にできなかった魅力」を引き出す

こうした課題に対し、Yoitokiが開発・提供するのが「AI自己紹介最適化機能」です。

利用者が自己紹介入力欄の「最適化します」ボタンをタップするだけで、AIが登録情報をもとに自然で魅力的な自己紹介文を自動生成します。生成された文章はポップアップで即座に確認でき、「この文章を使う」で反映、または「続けて最適化」でさらなるブラッシュアップが可能です。

単なるテンプレートではなく、利用者の職業・趣味・価値観・理想のパートナー像などを統合した、その人らしさが自然に伝わるオーダーメイドの文章を生成する点が本機能の核心です。ビジネスの場では見せない柔らかさ、日常のさりげない価値観、言葉にしにくかった理想の関係性--AIは、利用者自身が気づいていない魅力を掘り起こし、相手の心に届く言葉へと進化します。

■ AIコンシェルジュ「美緒」の概要と特徴

プロフィール自動最適化機能

「美緒」は、Yoitoki(https://yoitoki.jp/ja)が独自に開発した恋活・婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)専門のAIコンシェルジュです。チャット形式の自然な一対一対話を通じて、利用者の恋活・婚活をトータルでサポートします。

＜主な機能＞- アシスタント機能 - プロフィールの自己紹介文や理想のパートナー条件など、登録情報の改善を対話形式でサポート。「どう書けばいいかわからない」という悩みに、具体的な言葉で寄り添います。- あなたへのおすすめ機能 - 利用者の価値観・希望・過去のやり取りをもとに、相性の良い相手を提案。膨大な候補の中から「自分に合った出会い」を見つける手助けをします。- 理想のタイプ整理機能 - 「どんな人が好きなのか、自分でもよくわからない」という利用者に向け、対話を通じて理想のパートナー像を一緒に言語化。条件の明確化が、マッチング精度の向上につながります。- 恋愛・婚活相談機能 - メッセージの返し方、デートの誘い方、関係の進め方など、日々の具体的な悩みにリアルタイムで回答。深夜でも、すきま時間でも、思い立ったときにすぐ相談できます。

「美緒」はすべての対話においてプライバシーを完全に保護しており、評価や判断をせず利用者の言葉をそのまま受け止める設計となっています。友人にも家族にも言いにくい本音を、安心して話せる存在として、恋活・婚活の全過程に伴走します。

■ 「書けない」ユーザーの取りこぼしをなくす

本機能は、プロフィール作成の負担軽減にとどまらず、これまで「うまく書けないから」と恋活・婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)に踏み出せなかった潜在的なユーザー層の取り込みにも寄与するものと期待されます。

登録のハードルを下げ、より多くの人が自信を持って出会いの場に参加できる環境を整えることは、婚活・恋活市場全体の活性化にもつながるものと考えています。

■ 今後の展望

Yoitoki(https://yoitoki.jp/ja)は今後、AIコンシェルジュ「美緒」との連携強化により、対話を重ねるごとに自己紹介文の精度が高まる「パーソナライズ最適化」機能の実装を予定しています。

利用者が自分の言葉で、自分らしく、誠実に相手に伝えられる環境の整備を通じて、Yoitokiは婚活・恋活における新たなコミュニケーション体験の創出を目指してまいります。

サービス概要

サービス名：Yoitoki（ヨイトキ）／公式サイト：https://yoitoki.jp/ja 対応言語：日本語／英語／韓国語／繁体字中国語／簡体字中国語／ベトナム語