ロサンゼルス2028パラリンピック出場権獲得を目指すブラインドサッカー男子日本代表選手 開幕前コメントを公開～ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた～

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

NPO法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、2026年4月15日（水）から4月25日（土）まで、グランフロント大阪 うめきた広場（大阪府大阪市）にて開催する国際大会「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」において実施する「IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）」に挑む、ブラインドサッカー男子日本代表選手の開幕前コメントを公開いたします。

本大会で優勝したチームには、ロサンゼルス2028パラリンピック競技大会の出場権が付与されます。男子日本代表は、2005年以来となるアジア制覇、そしてパラリンピック出場権の獲得を目標に本大会へ臨みます。

- メディア申請について

【取材申請受付開始】ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた

https://www.b-soccer.jp/news/32486-20260317

※申請締切：4月13日（月）12:00（正午）

※締切後の申請のご相談はformに入力の上、 media@b-soccer.jp までご連絡をお願いします。

- ロサンゼルス2028パラリンピック出場権付与について

IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1） 優勝国にロサンゼルス2028パラリンピック競技大会出場権を付与 ～男子日本代表中川監督「アジアチャンピオンになってロス2028パラ出場権を獲得する」と意気込む～

https://www.b-soccer.jp/news/32589-20260330

開幕を目前に控えた男子日本代表選手のコメントは以下の通りです。

FP 大元壮

「今回のアジア選手権は、日本代表選手として初めての大きな国際大会です。初出場、初得点を目指して全力でプレーします。よろしくお願いします。」

FP 川村怜

「アジア選手権は悔しい思い出ばかりです。優勝を目指して挑む大会ですが、いつも中国、イラン、タイといったライバル国に夢を絶たれてきました。だからこそ、アジアで勝つこと、優勝することに人一倍強い想いがあります。アジアチャンピオンというタイトルを取って、ロサンゼルスパラリンピックの出場権を獲得し、みんなで喜びを分かち合いたいと思います。」

FP 後藤将起

「初めてのアジア選手権、そしてチームとして初めてアジアの壁を破り、パラリンピックに出場するというチャレンジができることをとても楽しみにしています。ぜひ期待してください。」

FP 齊藤悠希

「初めてのアジア選手権、そしてパラリンピック出場権のかかった重要な大会ですので、とても緊張していますが、必ず優勝すると心に誓ってこれまでトレーニングしてきました。チームの勝利のために、自分が持てる力を全力で出し切り、アジア王者になります。みなさま、応援よろしくお願いいたします。」

FP 高橋裕人

「今年のアジア選手権の開催地は大阪です。自分が生まれ育った地で優勝し、ロサンゼルスパラリンピックの出場権を獲得します。」

FP 丹羽海斗

「必ずアジアを制覇して、ロサンゼルスパラリンピックの出場権を獲得します。応援よろしくお願いいたします。」

FP 林健太

「今大会は、自分の競技人生の中で最も大きな大会です。これまで積み重ねてきた練習や試合の集大成として、自分のプレーに自信を持ち、得点でチームに貢献できるようにします。そして必ずパラリンピックの切符をつかみ取ります。一人でも多くの方に大会を見てもらえるよう、全力でアピールします。」

FP 平林太一

「アジア選手権は、私にとって非常に思い入れの強い大会です。16歳で初めて出場した前回大会では、最年少得点記録を更新するなど大きな手応えを感じることができた一方で、準決勝で敗退し、悔しさも強く残る大会となりました。

今回のアジア選手権では、日本の皆さんの前で戦えることをとても嬉しく思っています。だからこそ、ぜひ現地でその瞬間をともに戦ってください。皆さんの声援が、試合の流れを変え、最後の一歩を後押ししてくれる力になります。

そして今回も、自分がこだわっているのは「チームを勝たせる得点を取ること」です。試合の流れを変える一得点、勝利に直結するゴールでチームに貢献できるよう、全力でプレーします。熱いご声援、よろしくお願いいたします。」

FP 北郷宗大

「今回、初めてアジア選手権、パラリンピックの出場権がかかった大舞台を経験します。非常に緊張していますが、いま出せる最大の力を出し切り、チームの優勝、そしてパラリンピックの出場権獲得に貢献します。」

GK 泉健也

「一戦一戦に全力で挑み、最高の景色を皆さんと見ることができるよう頑張ります！応援よろしくお願いいたします！」

GK 神山昌士

「前回のアジア選手権では、私はベンチでした。前回経験した悔しさをバネに、今大会ではアジアNo.1を取れるよう頑張りたいと思います。アジア選手権では、チーム一丸となって必ず優勝を勝ち取ります。」

●大会開催概要

1.大会名：

IBSA ブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた

IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）

2.イベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた

3.HP：https://blindfootballweek.b-soccer.jp

4.大会日程（女子）：2026年4月15日（水）～4月18日（土）

大会日程（男子）：2026年4月19日（日）～4月25日（土）

5.会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）

※JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分

https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/

6.主催： 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

7.タイトルスポンサー：株式会社ダイセル

https://www.daicel.com

8.ゴールドスポンサー：一般社団法人グランフロント大阪TMO

https://www.grandfront-osaka.jp

9.シルバースポンサー：

双日株式会社

https://www.sojitz.com/jp/

スカイライト コンサルティング株式会社

https://www.skylight.co.jp

10.カテゴリースポンサー：

株式会社アーネストワン

https://cradlegarden.jp/

アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社

https://www.axa-holdings.co.jp

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

https://www.smbcnikko.co.jp

サントリーホールディングス株式会社

https://www.suntory.co.jp

11.協力：

加茂商事株式会社・サッカーショップKAMO／公益財団法人日本ケアフィット共育機構／株式会社トピカ／大阪医専／全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 青年部／ガンバ大阪／セレッソ大阪／ANAフーズ株式会社／白馬インターナショナルクリニック／株式会社エスター

12.参加国：

男子：日本（3位）、中国（5位）、タイ（7位）、イラン（10位）、インド（11位）、韓国（17位）、ウズベキスタン（24位）、オーストラリア（32位）

女子：日本（1位）、インド（4位）、オーストラリア（12位）

※括弧内は2026年1月時点の世界ランキング

- 関連リリース

・2025/12/09 アジア選手権開催決定について

IBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2026」開催決定 ～2026年4月15日（水）～25日（土）に男子、女子両カテゴリーをグランフロント大阪（大阪府・大阪市）で開催～

https://www.b-soccer.jp/news/31374-20251209

・2026/02/03 株式会社ダイセル タイトルスポンサーに決定

株式会社ダイセル、グランフロント大阪「うめきた広場」で開催のIBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2026 in うめきたのタイトルスポンサーに決定

https://www.b-soccer.jp/news/31938-20260203

・2026/02/19 参加国と試合スケジュール

「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」 男子8カ国、女子3カ国の参加が決定 ～日本代表の初戦は、女子が4月15日（水）オーストラリア代表戦、男子が4月19日（日）インド代表戦～

https://www.b-soccer.jp/news/32162-20260219

・2026/03/12 男子・女子日本代表メンバー

「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」 大会出場男子・女子日本代表メンバーが決定！

https://www.b-soccer.jp/news/32454-20260312

・2026/03/28 チケット販売

ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた 本日3月16日（月）15時00分よりチケット販売開始！～うめきた広場で初の有料観戦エリアを設置～

https://www.b-soccer.jp/news/32482-20260316

・2026/03/30 ロサンゼルス2028パラリンピック出場権付与について

IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1） 優勝国にロサンゼルス2028パラリンピック競技大会出場権を付与 ～男子日本代表中川監督「アジアチャンピオンになってロス2028パラ出場権を獲得する」と意気込む～

https://www.b-soccer.jp/news/32589-20260330

- 関連情報

IBSA Blind Football Competition Calendar 2026-2028* Qualification System 2026-2028

https://fileservice.aifdigitalsolutions.com/ibsa/IBSA%20Blind%20Football%20Competition%20Calendar%20%20Qualification%20System%202026%20-%202028%20(ok)_20251226134700518.pdf

- 参考資料

・世界ランキング：https://ibsasport.org/sports/football/about/world-rankings/

・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/28109-20250317_rulebook

・過去の戦績（男子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata

・過去の戦績（女子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata

・JBFAのアスリート育成パスウェイ：https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem