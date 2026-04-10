株式会社アローリンク

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セミナー内容

「御社に決めました」を、そのまま信じていませんか？

いまの採用市場では、内定承諾＝入社の決断ではありません。

むしろ、「とりあえずキープしておく」という意思表示に近いのが実態です。

採用が長期化し、複数社を並行して検討するのが当たり前になった今、口頭承諾の“重み”は以前より確実に軽くなっています。さらに大手企業の選考が自社より後にあるケースが多く、どれだけ志望度を上げても、構造的に“滑り止め”になりやすいのではないでしょうか。

もちろん、内定出し前に志望度を高める取り組みは重要です。しかし、それだけでは防ぎきれないのが今の市場です。だからこそ今は、「承諾をもらうこと」ではなく、「承諾後にどう関係をつなぐか」が重要です。

そしてさらに重要なのは、

・学生の辞退リスクに早く気づけるか

・適切なタイミングで先手を打てるか

という“承諾後の動き方”です。

承諾から入社までの「会っていない期間」に、他社からのアプローチや周囲の声によって、内定者の気持ちは想像以上に揺れ動きます。

本セミナーでは、内定辞退を「仕方ない」で終わらせず、仕組みで防ぐための内定者フォロー術を3ステップで解説します。

本セミナーで学べること

・なぜ今「承諾＝キープ」になるのか

学生の意思決定の変化と、従来の採用手法が通用しなくなっている理由

・承諾後に起きていること

「会っていない期間」に内定者の気持ちがどう変わるのか、そのリアルな心理変化

・辞退リスクの見抜き方

連絡頻度・反応・言動から、辞退の兆しに早く気づくポイント

・先手を打つタイミングと打ち手

不安が大きくなる前に動くための、具体的なコミュニケーション設計

・内定者フォローの全体設計

“なんとなく連絡する”から脱却し、辞退を防ぐための仕組み化の考え方

こんな方におすすめ

・内定承諾後の辞退が増えており、対策に悩んでいる採用担当者

・「承諾は取れているのに辞退される」状況に違和感を感じている方

・大手企業の後追い選考により、内定者が流れてしまう課題を抱えている方

・「会っていない期間」に何をすればいいか分からない方

・内定者の本音が見えず、突然の辞退に疲れている方

登壇者情報

株式会社アローリンク

HR事業部 営業課

杉野 健志

大手通信業界でマネージャーとして販売実績全国1位を2度達成。業績不振店舗の立て直しを歴任し、その後研修部門と採用部門を経験。

現在は、個人向けキャリアコーチングと企業向け新卒採用コンサルティングに従事。

求職者側と採用側の両軸を支援することで得た知見やノウハウをもとに、他社の採用を戦略設計、育成プログラム・コンテンツ等を提供。大手企業からベンチャー企業まで数多くの新卒採用を成功に導く。

セミナー概要

タイトル：口頭承諾はもう信じるな?!「会っていない期間」の辞退を防ぐ3ステップ内定者フォロー術

開催日 ：2026年4月24日(金) 14:00-15:00

2026年4月30日(木) 14:00-15:00 （見逃し配信）

配信形態：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：50名

登壇者 ：杉野 健志(スギノ ケンジ)

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■会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 伊藤俊輝

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：採用コンサルティング業

採用管理ツール「Liny HR」開発運営

LINE API 企画・構築・運用サポート

LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート

RPA運用コンサルティング

AIシステム運用コンサルティング

職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

認証・資格等：プライバシーマークの認定取得

ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

経済産業省 DX認定制度 認定事業者

LINE Green Badge 認定資格取得者45名

一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク

有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）

■提供サービス

・つながる採用マネージャー「Saimane」 https://www.arrowlink.co.jp/saimane

・採用マーケティングツール「Liny HR」 https://line-next.com/

・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」https://liny-gr.com/

・就活支援サービス「AI就活サポたくん」 https://ai-sapota.jp/

・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん https://ai-tantou.jp/

・採用パンフレット作成ツール「todoke」 https://todoke.ne.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせや無料相談のご利用をお待ちしております。

アローリンクは、新卒採用担当者の皆様が抱える課題解決をサポートし、効果的な採用活動の実現に貢献することをお約束いたします。