「ミクチャ」がプロサッカークラブ「川崎フロンターレ」とコラボレーションパートナー契約を締結！2026年6月6日(土)のホームゲームを盛り上げる応援モデルオーディションを開催中

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」は、神奈川県川崎市をホームタウンとする日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)所属のサッカークラブ「川崎フロンターレ」とコラボレーションパートナー契約を締結いたしました。

「ミクチャ」はこれまでも、“夢を叶えるプラットフォーム”として、年間約3,000本のオーディションを開催し、スポーツ分野では応援ナビゲーター選出オーディションやプロ野球公式戦「ミクチャDAY」の開催など、様々な形での取り組みを実施してきました。今回の「川崎フロンターレ」との取り組みにおいても、神奈川県を拠点とするライバー(配信者)やクリエイター(動画投稿者)の活動機会を広げ地域コミュニティとのつながりを強化するとともに、スポーツとエンターテインメントを融合させた新しい地域活性化の形を目指し、夢に挑戦する方々を応援してまいります。

現在「ミクチャ」にて開催中の「川崎フロンターレ×ミクチャ 応援モデルオーディション」は、【Aブロック】【Bブロック】の2部門に分かれて、ライブ配信と動画投稿での獲得ポイント数による審査を行い、「川崎フロンターレ応援モデル」を5名(予定)選出いたします。応援モデルに選出された方々には、2026年6月6日(土)に開催される明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦のホームゲームにて、クラブフラッグベアラーやハーフタイムショーでのダンス出演などピッチ上から盛り上げていただく他、U等々力のスタジアム場内外でのポスター掲載や等身大パネル設置なども予定しています。

また、U等々力の大型ビジョンでの放映権をかけた「ホームスタジアム 大型ビジョン放映モデルオーディション」も開催が決定しており、現在エントリーを受付中です。

ライバーとしての活動経験がない方にもご参加いただきやすい形式ですので、サッカーやスポーツが好きな方、川崎をもっと盛り上げたいという方は、ぜひこの機会に奮ってご応募ください。

■川崎フロンターレ×ミクチャ 応援モデルオーディション

【スケジュール】

・Aブロック

募集:4月1日(水)18:00～4月11日(土)24:00

予選:4月4日(土)12:00～4月11日(土)24:00

決勝:4月13日(月)12:00～4月26日(日)24:00

撮影:5月7日(木)or5月9日(土)@都内

・Bブロック

1次募集 :3月31日(火)18:00～4月5日(日)24:00

2次募集 :4月6日(月)12:00～4月30日(木)24:00

本選 :4月10日(金)18:00～4月30日(木)24:00

撮影 :5月7日(木)or5月9日(土)@都内

【オーディション特典(一部抜粋)】

・6月6日(土)の試合にご招待

・オフィシャルマッチデープログラムへ掲載

・U等々力場内でのポスター掲載

・U等々力場外に等身大パネル設置

・クラブフラッグベアラー出演

・Y.M.C.A.ハーフタイムショーでダンス出演

・関東JR車両内中吊り広告へ掲載

・開場前に選手用のベンチで記念撮影

・背ネーム入りユニフォームを1着プレゼント

・タオルマフラー1枚プレゼント

・公式ユニフォームで撮影実施(ヘアメイク有り)

【イベント詳細ページ】

・Aブロック: https://mixch.tv/p/12rxd712

・Bブロック: https://mixch.tv/p/twgb9vem

※各ブロック通過者にのみ与えられる特典もございます。詳しくはイベント詳細ページをご確認ください。

※スケジュールは変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■ホームスタジアム 大型ビジョン放映モデルオーディション

【スケジュール】

募集:4月1日(水)18:00～4月28日(火)24:00

本選:4月17日(金)12:00～4月28日(火)24:00

【オーディション特典(一部抜粋)】

・ホームスタジアムの大型ビジョンにて30秒動画内での単独放映

・ゴール裏のSA指定席にご招待

【イベント詳細ページ】

https://mixch.tv/p/be60n3jc

※スケジュールは変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■サッカークラブ「川崎フロンターレ」について

1955年に創部された富士通サッカー部を前身とし、1996年11月にJリーグ加盟を目指し「富士通川崎スポーツマネジメント」として法人化。神奈川県川崎市をホームタウンとし、1997年に現在の「川崎フロンターレ」に改称するとともにプロ化。2017年に明治安田生命J1リーグで、クラブ史上初のリーグ優勝を果たすと、現在までに天皇杯、カップ戦を含む7つのタイトルを獲得。「スポーツの力で、人を、この街を、もっと笑顔に」をミッションに掲げ、「川崎フロンターレ算数ドリル」や「いっしょにおフロんた～れ」などのユニークなホームタウン活動も行っており、近年は『川崎フロンターレSDGs』としてサステナビリティ分野にも力を入れている。

公式サイト: https://www.frontale.co.jp

■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について

ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。

公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/hbgzq2a

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/