スニーカーダンクが「プラダ」「ロエベ」「リック・オウエンス」などインポート・ラグジュアリーブランドの取り扱いを大幅拡充

株式会社SODA

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、インポート・ラグジュアリーブランドの取り扱いを本格的に拡充し、アパレルカテゴリーの販売を強化します。

このたび、今年1月に事業譲受したラグジュアリーブランドストア「Stok（ストック）」（※1）が保有していた、ヨーロッパを中心とする海外ブティックの在庫情報や販売リソースをすべて当社に統合し、およそ4万点のインポート・ラグジュアリーブランドの商品をスニダンでご購入いただけるようになります。

「PRADA」「Loewe」をはじめとするラグジュアリーブランドから、「Acne Studios」「Rick Owens」などのデザイナーズブランドまで、新品在庫商品を幅広く取り揃えます。今後もメンズ・ウィメンズともに順次ラインナップを拡充し、2026年12月を目処に合計150万点に拡大する予定です。

また、海外ブティックや現地の正規代理店との在庫連携により、日本ではすでに完売となったアイテムの販売や、ほとんどの商品を国内定価より平均20％程度割引した価格で提供できます。(※2) (※3)

※1 株式会社SODA、franky株式会社との事業譲渡契約締結に関するお知らせ https://soda-inc.jp/news/20260106_stok

※2 割引率は為替状況によって変動することがあります。

※3 一部対象外となる商品もあります。



当社は「世界中が熱狂する次のマーケットプレイスをつくる」をミッションに、ファッション＆コレクティブル マーケットプレイス「スニダン」をスケールアップさせてきました。昨今の高価格帯商品への積極的な消費傾向や、リセールバリューを意識した購買行動の変化を背景に、このたびインポート・ラグジュアリーブランドの品揃えを強化しました。

より多くのお客様に価値ある体験を提供し、さらなる事業成長を目指します。

あわせて、4/9（木）より人気のインポート・ラグジュアリーブランドをさらにお得に購入できる「IMPORT BRAND SELECTION キャンペーン」を開催します。期間中は一部対象ブランドが最大10,000円オフでお買い求めいただけます。

■キャンペーン概要

会員登録後、アプリで開いた際に特設ページに表示される「クーポンを取得する」から取得いただけます。

※クーポン獲得にはSMS認証が必要です

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43703/table/156_1_1e2cd38557014a08d720830aafd5880d.jpg?v=202604091251 ]

キャンペーンの詳細は以下、特設サイトをご確認ください。

詳細を見る :https://snkrdunk.com/lp/campaign/2604-import-brand-cpn

SODAは、より多くのお客さまに「スニダン」を楽しんでご利用いただけるよう引き続きサービス開発に取り組んでまいります。