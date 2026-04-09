cosmobloom、デオービット装置「LEAF」の開発を完了

株式会社cosmobloom

株式会社cosmobloom（本社：東京都大田区、代表取締役：福永桃子、以下「当社」）は、小型衛星向けデオービット装置「LEAF（Lightweight Expandable Aerobraking Film）」の開発を完了したことをお知らせいたします。

本装置は、超軽量かつ高収納効率を特徴とする膜構造を用い、軌道上で大面積に展開することで空気抵抗を増大させ、衛星の軌道離脱（デオービット）を促進するものです。低軌道（LEO）における衛星数の増加に伴い、運用終了後の衛星を速やかに除去することが国際的に求められており、特に米国のFederal Communications Commission（FCC）が定めるいわゆる「5年ルール」への対応が重要視されています。

「LEAF」は、このような規制動向を踏まえ、小型衛星においても確実な軌道離脱を実現することを目的として設計されました。

本装置は、収納時には0.3U（82mm × 82mm × 30mm）という極めてコンパクトな体積に収まりながら、軌道上では最大約3.64平方メートル の膜面へと展開します。モーター等の駆動機構を用いない自己展開型構造を採用し、軽量性と高い収納効率を両立しています。

さらに、太陽活動極小期という大気密度が低い厳しい条件下においても、膜面展開率が80%に留まり、かつ衛星がタンブリング（姿勢安定していない回転運動）している場合であっても、高度550kmから質量12kg（6U相当）の衛星を5年以内に軌道降下させることを想定した設計となっています。本装置を複数機使用することで、幅広い条件の衛星やロケットにも対応することが可能です。

今後は、実際の宇宙環境における性能検証を目的として、2026年冬に宇宙実証をいたします。

デオービット装置「LEAF」について

「LEAF」は、Lightweight Expandable Aerobraking Filmの略称であり、軽量かつ展開可能な膜構造により、大気抵抗を利用して衛星の軌道離脱を促進するコンポーネントです。

●収納時0.3U（82mm × 82mm × 30mm）の高い収納効率

●展開時最大約3.64平方メートル の大面積膜構造 モーター不要の自己展開機構

●タンブリング状態・低大気密度環境を考慮した設計

●FCC5年ルールへの対応を見据えた軌道降下性能

詳細な諸元値については、下記アドレスまでお問い合わせください。

info@cosmo-bloom.com

cosmobloomについて

cosmobloomは、日本大学理工学部航空宇宙工学科宮崎研究室（現JAXA 宇宙構造システム研究室）を前身とした、膜やケーブルといった極めて柔軟な構造（以下、ゴッサマー構造）を用いた宇宙構造物に係る解析・設計・開発を担う企業です。

当社のコア技術はゴッサマー構造の解析技術です。研究室時代に開発をした非線形弾性動力学解析コードNEDAは、2010年にJAXAが打ち上げた小型ソ-ラー電力セイル実証機IKAROSの膜面展開シミュレーションに利用され、ソーラーセイルを主推進装置として利用する世界初の惑星間航行の成功に貢献した実績あるツールです。cosmobloomはコアであるNEDAと宇宙機開発の経験を用いて、ゴッサマー宇宙構造物の解析・設計・開発を検討しているお客様に実現可能なソリューションを提供します。そして、企業活動を通して私たちの企業理念である、「常に挑み、ともに作り、すべての人が希望を持てる世界の実現」に向けて取り組んでいきます。