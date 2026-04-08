広報・PR人材が不足する中、属人化した広報・PRの知見をAIで再現可能に。アジアNo.1*¹PRエージェンシーのノウハウを学習したAI SaaS「PRai」を提供開始

株式会社アンティル

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：西江肇司、東証プライム：6058）の子会社である株式会社アンティル (本社:東京都港区、代表取締役：桂俊成、以下アンティル）は、20年にわたるPRコンサルティングの知見を学習させたAISaaS/広報DXサービス「PRai（プレイ）」の提供を開始しました。本サービスは、独自の評価アルゴリズム「7Dメソッド」を用い、企業の発信情報がどれだけ社会や生活者にインパクトを与え、共感を呼ぶかといった「ソーシャルバリュー」を定量的にスコア化し、社会や生活者に共感されるストーリーにして発信します。情報過多の時代において、独りよがりな発信から脱却し、社会課題や生活者との関係を構築する、企業の広報活動を支援いたします。

*1 PRovokeによるGLOBAL TOP 250 PR AGENCY RANKING 2024 より

広報担当者の65%が兼任の日本で、PR業務は属人化

情報環境が高度化する一方で、広報現場は深刻な人材不足に直面しています。特に中小企業では、広報・PR担当者の88.6％が他業務と兼任しており*²、4割以上の企業が2名以下で広報活動を担っているとされます。限られた時間の中で高度な判断を求められる状況が常態化しています。本来であれば「どの情報を、どの切り口で、どのメディアに届けるべきか」といった戦略的な判断が求められるにもかかわらず、十分な検討時間を確保できないケースも少なくありません。

こうした状況の中で、PRの成否は依然として個人の経験や勘に依存している場合が多く、その知見が組織内で共有・継承されにくい構造があります。結果として、PR活動の再現性は失われ、「良い取り組みを行っているにもかかわらず、社会に正しく伝わらない」という課題が顕在化しています。

*2 出典：株式会社レイクルー「中小企業の広報・PR活動に関する実態調査」（2024年11月、広報・PR担当者273名対象）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000125644.html

PRノウハウを「誰でも使える形」に落とし込んだ広報DXサービスPRai

アンティルは、PRパーソンが考える社会から共感される”面白さ”を再現可能にするため、独自のフレームワークである「7Dメソッド」を開発しました。今回ローンチするPRaiは、この7Dメソッドを学習し、既存の生成AIサービスではなし得ない、PRパーソンの思考をAIが再現することが可能になっています。

PRaiの特徴

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１. 独自の評価フレームワーク「7Dメソッド」によるスコアリング

PRaiの中核は、ベクトルグループが20年の実務で磨き上げてきたPRノウハウをフレームワーク化した「7Dメソッド」です。入力された発信内容に対し、社会との接続や生活者への影響など7つの観点で「ソーシャルバリュー」を80点満点でスコア化。「どこが弱いのか」「何を足せばニュースとして成立しやすいか」を具体的に示し、改善の方向性まで提示します。

２. プレスリリースの自動生成

事実の羅列になりがちなプレスリリースに対し、「なぜ今発信するのか（時節性）」「誰の課題を解決するのか（社会性）」といった文脈をAIが補完。7Dメソッドの評価を踏まえてソーシャルバリューを高めるストーリーと文章構成を決定し、読み手の共感を呼ぶプレスリリースを自動生成します。

３. 月額2.5万円の導入しやすい価格設定

「プロに頼む予算はないが、社内にノウハウも時間もない」という現場でも導入しやすい形を実現。実務の声を取り込みながら、機能と判断ロジックの改善を継続していきます。

※本サービスはクレジット制を採用しています。詳細はHPにてご確認ください。

※今後は、クリッピング機能、効果測定、レポーティング、コンテンツ配信、企画案作成などの機能も順次搭載予定です。

商品・サービス概要

会社概要

- サービス名：PRai（プレイ）- 提供開始日：2026年4月8日- 価格：月額25,000円（税抜）- 主な機能：プレスリリース作成、ソーシャルバリュー評価、（以降、順次追加予定）- 開発・運営：株式会社アンティル- URL：https://prai.lp.antil.co.jp/- 所在地：東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ18F- 代表 ：代表取締役 桂 俊成- 設立 ：2004年- 事業内容：PR企画立案及び実施、PR業務代行・コンサルティング、ブランディング業務リスクマネジメント業務、マーケティングリサーチ業務、イベントの企画/実施、IRコミュニケーション- URL：https://vectorinc.co.jp/business/pr/antilhttps://note.com/antilpr（note）