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「DXで何をすればいいか分からない」を解消。リベンリ秋田、秋田県中小企業家同友会主催セミナーに登壇。
〜クラウドAIエージェント「Floot」を活用し、現場で動く社内アプリ開発の実践手法を公開〜
株式会社リベンリ秋田（本社：秋田県仙北市、代表取締役：櫻井 誠）は、2026年4月21日(火)、秋田県中小企業家同友会が主催する地区例会にてワークショップを含む実践セミナー**「AIを活用して自社アプリを作ろう」**に登壇いたします。
本セミナーでは、同社がAI開発サービスの基盤として提案するクラウドAIエージェントサービス「Floot」を活用し、専門知識がなくても現場の課題を解決する「社内アプリ」を短時間で構築する手法を、デモンストレーションを交えて解説します。
■ セミナー開催の背景：秋田県内中小企業が抱える「DXの壁」を突破する
現在、秋田県内の中小企業においては「DX（デジタルトランスフォーメーション）を進めたいが、何から着手すべきか分からない」「ITノウハウを持つ人材が不足している」といった課題が顕在化しています。
リベンリ秋田は、こうした課題への“現実解”として、**「面倒な作業はAIに任せ、現場で動くプロトタイプを素早く作る」**というアプローチを提唱。小さな成功体験を積み重ねることで、自走的な業務改善を促す文化の醸成を目指します。
■ セミナー内容と特徴
本セミナーは、単なる座学ではなく、現場に即したアプリを育てるための「考え方」と「具体手順」を学ぶ実践的な構成です。
テーマ： 「DXで何をすればよいか分からない」を出発点とした社内アプリ開発
デモンストレーション： AIエージェント「Floot」を用いたアプリ作成の実演
ミニワーク： 参加者が自社の業務改善ポイントを見極める実践ワーク
講師： 株式会社リベンリ秋田 代表取締役 櫻井 誠
■ 開催概要
日時： 2026年4月21日（火）14:30〜16:30（受付14:00〜）
会場： 仙北市角館交流センター 研修室1（秋田県仙北市角館町中菅沢77-30）
対象： 秋田県内の経営層、業務改善に関わる事務職員の方々
参加費： 無料（現地開催のみ）
申込締切： 2026年4月14日（火）
■ お申し込み・お問い合わせ先（主催団体）
参加をご希望の方は、下記事務局までご連絡ください。
※会員以外の方は、お申し込みのきっかけ（紹介・記事を見た等）を併せてお知らせください。
秋田県中小企業家同友会 事務局
TEL： 018-867-7471
FAX： 018-867-7472
Eメール： info@akita.doyu.jp
■ 会社概要
社名： 株式会社リベンリ秋田
代表者： 代表取締役 櫻井 誠
所在地： 秋田県仙北市角館町中菅沢94-7
URL： https://www.won-to-x.works
事業内容： ツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」「くまログあおもり」の
システム運用管理および、自社製品開発、ならびにクラウドAIエージェント「Floot」によるDX推進支援
■ 本件（登壇内容・取材）に関するお問い合わせ先
担当部署： 株式会社リベンリ秋田 広報部
電話番号： 050-3154-1002
本件に関するお問合わせ先
株式会社リベンリ秋田 広報部
株式会社リベンリ秋田（本社：秋田県仙北市、代表取締役：櫻井 誠）は、2026年4月21日(火)、秋田県中小企業家同友会が主催する地区例会にてワークショップを含む実践セミナー**「AIを活用して自社アプリを作ろう」**に登壇いたします。
本セミナーでは、同社がAI開発サービスの基盤として提案するクラウドAIエージェントサービス「Floot」を活用し、専門知識がなくても現場の課題を解決する「社内アプリ」を短時間で構築する手法を、デモンストレーションを交えて解説します。
現在、秋田県内の中小企業においては「DX（デジタルトランスフォーメーション）を進めたいが、何から着手すべきか分からない」「ITノウハウを持つ人材が不足している」といった課題が顕在化しています。
リベンリ秋田は、こうした課題への“現実解”として、**「面倒な作業はAIに任せ、現場で動くプロトタイプを素早く作る」**というアプローチを提唱。小さな成功体験を積み重ねることで、自走的な業務改善を促す文化の醸成を目指します。
■ セミナー内容と特徴
本セミナーは、単なる座学ではなく、現場に即したアプリを育てるための「考え方」と「具体手順」を学ぶ実践的な構成です。
テーマ： 「DXで何をすればよいか分からない」を出発点とした社内アプリ開発
デモンストレーション： AIエージェント「Floot」を用いたアプリ作成の実演
ミニワーク： 参加者が自社の業務改善ポイントを見極める実践ワーク
講師： 株式会社リベンリ秋田 代表取締役 櫻井 誠
■ 開催概要
日時： 2026年4月21日（火）14:30〜16:30（受付14:00〜）
会場： 仙北市角館交流センター 研修室1（秋田県仙北市角館町中菅沢77-30）
対象： 秋田県内の経営層、業務改善に関わる事務職員の方々
参加費： 無料（現地開催のみ）
申込締切： 2026年4月14日（火）
■ お申し込み・お問い合わせ先（主催団体）
参加をご希望の方は、下記事務局までご連絡ください。
※会員以外の方は、お申し込みのきっかけ（紹介・記事を見た等）を併せてお知らせください。
秋田県中小企業家同友会 事務局
TEL： 018-867-7471
FAX： 018-867-7472
Eメール： info@akita.doyu.jp
■ 会社概要
社名： 株式会社リベンリ秋田
代表者： 代表取締役 櫻井 誠
所在地： 秋田県仙北市角館町中菅沢94-7
URL： https://www.won-to-x.works
事業内容： ツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」「くまログあおもり」の
システム運用管理および、自社製品開発、ならびにクラウドAIエージェント「Floot」によるDX推進支援
■ 本件（登壇内容・取材）に関するお問い合わせ先
担当部署： 株式会社リベンリ秋田 広報部
電話番号： 050-3154-1002
本件に関するお問合わせ先
株式会社リベンリ秋田 広報部