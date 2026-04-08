ノマズライフ株式会社(所在地：東京都新宿区、代表：石井 信良)は、日本の猛暑対策として、2つの特許構造と3つの冷却技術を融合した「次世代冷却シリーズ」のベスト・パッドを含む6種類を開発いたしました。試作ではベスト着用から約5時間の冷却持続を実現し、将来的には冷却持続時間8時間以上を目指しています。本シリーズは2026年夏の正式リリースを目標に、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて2026年4月中旬より支援を募集いたします。





概要URL ： https://www.hotitem.online/coolset

Mr.Nomads： https://www.nomadsstyle.com





冷却シリーズ1





※Mr.Nomads：東京・新宿発のアウトドア＆ライフスタイルブランドです。









■開発背景：日本の夏の課題

日本の夏の課題





年々激しさを増す日本の猛暑の中で、屋外で働く方や通勤・アウトドアを楽しむ方など、暑さによる負担は年々大きくなっています。従来の冷却グッズには以下の課題がありました。





● 冷却時間が短い(すぐに効果が切れる)

● ファン付きベストは熱風しか吹いてこない

● 水冷服はバッテリー依存で重く、動きにくい





これらの課題を解決するために、Mr.Nomadsは「長時間、体を冷やし続ける」次世代冷却シリーズの開発に着手しました。









■2つの特許 × 3つの冷却技術革新

●第1段階：2段階冷却構造(特許取得)

独自の多段階構造接触面により、熱を一気に吸わず、じっくりと長く吸熱します。保冷時間は従来比×2倍を実現。ペット(犬)用アイスベストはボタン状の突出物が毛をかき分け、製品を地肌により近づけることも可能です。





●第2段階：グレードアップPCM(ISO 9001認証工場製造)

PCM(相変化素材)とは、一定の温度で熱を吸収・放出する特殊素材です。冷えすぎず、温度をキープし、長時間の快適性を実現します。本製品では従来より持続時間を重視したグレードアップPCM素材を採用し、保冷時間×2倍を達成しています。





●第3段階：断熱レイヤー(特許取得)

高性能背面断熱シートにより外気の熱をブロックし、真夏でも冷却効率をキープします。保冷時間×2倍の効果を発揮。素材には上質TPUを使用しており、柔らかく耐久性が高く、水洗い可能で毎日清潔にご使用いただけます。

これら3つの技術革新の組み合わせにより、従来製品と比較して圧倒的な冷却持続時間の向上を実現しました。





(1)【Mr Nomads】特許技術 冷却ベスト 20260210

https://www.youtube.com/watch?v=aCmdAVMIo-k&t=92s





＜冷却ベスト使用テスト結果＞

テスト1：36℃環境、光なし(室内35℃、身体密着)

結果 ：完全融化時間 4.5～5時間





テスト2：45℃熱風送風、距離0.5m

結果 ：完全融化 3.5時間





テスト2：45℃熱風送風、距離1m

結果 ：完全融化 6時間





テスト3：冷蔵(3℃)で結晶化

結果 ：完全結晶 3時間





テスト3：冷凍(-18℃)で結晶化

結果 ：完全結晶 2時間









■人が快適に感じる「28℃」設計

暑いからといって、ただ冷たければいいわけではありません。冷たすぎると体に負担がかかり、不快感や疲労の原因になることもあります。本製品は、人が快適に感じる温度帯である「28℃」に設計。冷えすぎず、自然でやさしい冷却を長時間キープします。









■製品ラインナップ(2026年夏 新作)

(1) 冷却マット(6代目・最新モデル)

冷却マット





2代目から改良を重ね、ついに6代目へ。長時間冷却を実現した完成形です。帽子やヘルメットに装着することで、頭皮を冷やし、熱中症を抑制します。





製品名 ：冷却マット(S／L Size)

材質 ：保冷剤：PCM、保冷剤包材：TPU

サイズ ：Sサイズ：直径約180mm、厚さ約8mm、重量約93g

Lサイズ：直径約220mm、厚さ約8mm、重量約153g

冷却時間目安 ：冷凍庫1時間・冷蔵庫2時間／20℃環境下3時間以上

保冷剤融化温度：約28℃





冷却マット規格 Sサイズ

冷却マット規格 Lサイズ





(2) 冷却ベスト(3WAY使用・第4世代)

冷却ベスト





全身冷却・部分冷却・背中冷却の3WAY使用が可能。建築現場・農作業・警察官・ガソリンスタンド・アウトドア・倉庫工場・消防士・バイク・調理師など、あらゆる「暑さに悩む人」のために設計されました。充電不要、水洗い可能(洗濯機不可)、最大5時間冷却、屋外性能が強く外熱を弾きます。





製品名 ：冷却ベスト

サイズ ：前側 400×150mm／側面 150×80mm／背面 450×320mm

重量 ：約1.4kg

材質 ：保冷剤：PCM、保冷剤包材：TPU

冷却時間目安 ：冷凍庫2時間・冷蔵庫3時間以上／20℃環境下4時間以上

保冷剤融化温度：約28℃





冷却ベスト規格





(3) アイスバッグパッド

アイスバッグパッド





リュックに装着して背中を冷やすパッド。サンプルを持って移動する営業の方や、リュックで通学する方に特におすすめです。





製品名 ：アイスバッグパッド

サイズ ：縦横 450mm×320mm

重量 ：約0.8kg

材質 ：保冷剤：PCM、保冷剤包材：TPU

冷却時間目安 ：冷凍庫2時間・冷蔵庫3時間以上／20℃環境下4時間以上

保冷剤融化温度：約28℃





アイスバッグパッド規格





(4) 冷感ランドセルパッド(子ども向け)

冷感ランドセルパッド(子ども向け)





ランドセルと背中の間にこもる熱を逃がし、お子様の暑さによる不快感を軽減。お子様だけでなく、女性の方や小さめのバッグにもフィットするサイズです。





製品名 ：冷感ランドセルパッド

サイズ ：縦245mm×横225mm

重量 ：約400g

材質 ：保冷剤：PCM、保冷剤包材：TPU

冷却時間目安 ：冷凍庫2時間・冷蔵庫3時間以上／20℃環境下4時間以上

保冷剤融化温度：約28℃





冷感ランドセルパッド(子ども向け)規格





(5) ペット(犬)用アイスベスト(業界初※)

ペット(犬)用アイスベスト





業界初※のPCMを使用したペット(犬)用冷却ベストです。犬は人間のように汗で体温調整ができないため、急激な冷却は体への負担になる可能性があります。そのため本製品は、ペットにとって快適な「28℃」をキープ。やさしく、無理なく体を冷やします。

※2026年3月 当社調べ／国内犬用冷却ベスト分野において





製品名 ：ペット(犬)用アイスベスト

サイズ ：Sサイズ 280×160mm／M(L)サイズ 420×240mm

重量 ：Sサイズ 約200g／M(L)サイズ 約400g

材質 ：保冷剤：PCM、保冷剤包材：TPU

冷却時間目安 ：冷凍庫1.5時間・冷蔵庫2.5時間以上／20℃環境下3.5時間以上

保冷剤融化温度：約28℃





ペット(犬)用アイスベスト規格 Sサイズ

ペット(犬)用アイスベスト規格 MLサイズ





(6) ICE＆HOT 魔法瓶

ICE＆HOT 魔法瓶





冷水・温水対応でオールシーズン使用可能なステンレス魔法瓶。全パーツ取り外し可能で、シリコンカップは裏返して洗浄可能なため衛生的です。ABS真空蓋採用で従来品より温度をキープ。食品グレードのシリコーン素材で口に触れても安心。内ねじ仕様でしっかり密閉します。





製品名：ICE＆HOT 魔法瓶

容量 ：220mL(内胆容量170mL)

サイズ：168mm×51mm

重量 ：175g

材質 ：本体：ステンレス、蓋：ABS樹脂、内側：シリコーンゴム(食品接触用)





ICE＆HOT 魔法瓶規格





■取り扱い実績・展示会

本製品は大手百貨店様でも取り扱い実績のある商品です。





＜取り扱い実績＞

● 株式会社そごう・西武 CHOOSEBASE SHIBUYA

● 東京駅某デパート

● 雑誌「B.S.TIMES」による商品インタビュー取材掲載





＜展示会出展実績＞

● レジャー＆アウトドアジャパン 2025秋

● 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026









■会社・開発者について

ノマズライフ株式会社は、暑さ対策商品などのライフ関係商品の企画・開発を行い、「暑さを我慢しない生活」をテーマに製品づくりを行っています。2015年創業の合従商事株式会社の支援のもと、商品企画・製造・販売のノウハウを活かしながら事業を展開しています。





開発者：石井 信良

「もっと手軽に使えて、しっかり涼しさを感じられる冷却アイテムを作れないか」と考え、この商品の開発をスタートしました。暑い環境でも快適に過ごせるよう、使いやすさと冷却効果の両方にこだわりながら、試作と改良を重ねてきました。暑い夏を少しでも快適に過ごしてほしい。そんな思いから、このプロジェクトを立ち上げました。









■プロジェクトスケジュール

2024年05月 ：開発開始

2025年04月 ：特許申請

2025年08月 ：特許取得

2025年10月 ：レジャーアウトドア展へ出展

2026年02月 ：ギフトショー出展

2026年04月中旬：クラウドファンディング開始(CAMPFIRE)

2026年06月 ：クラウドファンディング終了・リターン発送

2026年07月 ：新店舗オープン・HP開発開始

2026年08月～ ：新商品開発開始









■クラウドファンディング情報

現在、試作開発・技術検証・製品設計を進めており、市場投入に向けた最終段階に入っています。大手小売や流通に対応するために、生産設備の整備・大量生産体制の構築・品質管理の強化・安定した在庫確保が必要です。本プロジェクトでは、クラウドファンディングを通じて資金を募り、量産体制の確立と製品の本格展開を実現します。

これは単なる商品販売ではなく、日本の猛暑対策の新しいスタンダードをつくる挑戦です。





CAMPFIRE限定30％OFF 4月15日リリース

URL： https://www.hotitem.online/coolset 公式LINE登録画面へ進みます





プラットフォーム：CAMPFIRE(All-in方式)

目標金額 ：100,000円

開始日 ：2026年4月中旬

終了日 ：2026年6月20日 23:59

リターン発送予定：2026年6月





＜主なリターンセット例(早割価格)＞

セット名：01 背中ひんやりリュックセット

内容 ：アイスバッグパッド×1＋ICE＆HOT 魔法瓶×1

早割価格：7,672円～

通常価格：10,960円





セット名：02-1 現場・アウトドア応援クールセット

内容 ：冷却ベスト×1＋冷却マットS×2

早割価格：16,632円～

通常価格：23,760円





セット名：02-5 ひんやりペアセット

内容 ：冷却ベスト×2

早割価格：22,120円～

通常価格：31,600円





セット名：03-1 中型犬お散歩ひんやりセットプラス

内容 ：冷却ベスト×1＋ペット用ベストM(L)×1＋魔法瓶×1

早割価格：18,732円～

通常価格：26,760円





セット名：05-1 キッズ通学ひんやりセットプラス

内容 ：冷感ランドセルパッド×1＋魔法瓶×1＋冷却マットL×1

早割価格：10,458円～

通常価格：14,940円





セット名：06 クールスタートセット

内容 ：ICE＆HOT 魔法瓶×2

早割価格：4,172円～

通常価格：5,960円





※支援資金の使途：設備費・広報宣伝費・リターン仕入れ費









■最後に

私たちは、「暑さは我慢するものではなく、技術で解決できるもの」だと考えています。この冷却シリーズは、単なる便利グッズではなく、日本の猛暑という社会課題に挑むプロダクトです。皆さまのご支援が、製品の実現とさらなる進化につながります。この夏を、もっと快適に変える一歩を。ぜひご支援・応援をよろしくお願いいたします。









■会社概要

会社名 ：ノマズライフ株式会社(Mr.Nomads)

代表者 ：代表取締役 石井 信良

所在地 ：東京都新宿区北新宿4丁目1-4 カテリーナエンナ3F

創業年 ：2025年

資本金 ：999万円

ノマズライフ株式会社は合従商事株式会社が20％出資する関連会社です

事業内容：冷却商品など、ライフ関係グッズの企画・制作・販売