日立、「NVIDIA Partner Network Award 2026」において、「Best Software Partner Award」を受賞

株式会社 日立製作所左写真：(左)日立製作所 AI＆ソフトウェアサービスビジネスユニット 事業主管 西 孝治 (右) NVIDIA VP of Global Partners (NPN) GTM and Operations Darrin Nail Chen氏

株式会社日立製作所(以下、日立)は、このたび、エヌビディア合同会社(以下、NVIDIA)が主催する「NVIDIA Partner Network Award 2026」において、「Best Software Partner Award」を受賞しました。

「NVIDIA Partner Network Award」は、幅広い業界において AI 活用の拡大や啓発に貢献し、NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティング プラットフォームの普及に大きなインパクトを与えたNVIDIAパートナーに贈られるアワードです。3月16日からカリフォルニア州サンノゼにて開催された世界的なAIカンファレンスである「GTC 2026」において本アワードの発表が行われ、トロフィーが授与されました。

今回の受賞は、日立がフィジカルAIを活用したNVIDIAとの協業を推進する上で、自らの現場を最初の顧客、すなわち「カスタマーゼロ」と位置づけ検証することで得られた実践的なノウハウや技術を、お客さまの価値創出へとつなげてきた一連の取り組みが評価されたものです。



日立は今回の受賞をこれまでの取り組みの確かな成果と受け止め、今後もお客さまと社会が直面する課題解決をリードしていきます。日立は、IT、OT、プロダクトを併せ持つ独自の強みと、日立グループの幅広い領域での実践を通じて深めてきたドメインナレッジやノウハウを掛け合わせ、AI技術の進化を社会実装へとつなげていきます。

そして、NVIDIAをはじめとするパートナーの皆さまとの連携を一層強化しながら、「HMAX by Hitachi」(以下、HMAX) を展開し、環境・幸福・経済成長が調和するハーモナイズドソサエティの実現に貢献していきます。

■NVIDIAとの取り組み

日立は2024年３月にNVIDIAとの協業を開始し、ミッションクリティカルな分野で培ってきた深いドメインナレッジとNVIDIAのAIソリューション群を組み合わせることで、社会イノベーションを加速することを発表しました*1。

また、2025年6月には、NVIDIAのグローバル システム インテグレータープログラムに日系企業として初めて参画*2し、高速データ処理やAIエージェントなどの先進技術を活用したユースケースおよびビジネスソリューションのロードマップの開発、お客さまの多様化するAIトランスフォーメーションのニーズに対応してきました。

さらに、2025年9月には、NVIDIA AI のリファレンスアーキテクチャに基づいたグローバルな日立のAI Factoryを構築しました*3。この強力で統合されたAIコンピューティングインフラは、NVIDIAの包括的なAIプラットフォーム上で開発されたアプリケーションやAIワークフローの実行を可能にし、AIで社会インフラを革新する次世代ソリューション群HMAXの展開を支えています。

これまでの協業を通じて、NVIDIAのAIインフラを活用してスタートしたHMAX for Rail*4や、日立ヴァンタラのAIソリューションポートフォリオ「Hitachi iQ」、そして日立の生成AI共通基盤を支える液冷方式のAIデータセンターなど、DXとGXの両立を実現するソリューションが生まれています。

*1 日立とNVIDIAが協業し、生成AIによるDXを加速：2024年3月19日(https://www.hitachi.com/ja-jp/press/articles/2024/03/0319/)

*2 日立がNVIDIAと協業拡大、グローバルのお客さまのAIトランスフォーメーションを加速：日立(https://www.hitachi.com/ja-jp/press/articles/2025/06/0606a/)

*3 日立、Physical AIのイノベーションを加速するNVIDIA AI Factoryを発表：日立(https://www.hitachi.com/ja-jp/press/articles/2025/09/0926b/)

*4 日立、NVIDIAにより強化されたAIソリューション「HMAX」を発表：日立(https://www.hitachi.com/ja-jp/press/articles/2024/09/0924c/)

■表彰サイト

・NVIDIA公式ブログ NVIDIA Partner Network Award 2026 受賞企業発表

https://blogs.nvidia.co.jp/blog/npn-award-2026/(https://blogs.nvidia.co.jp/blog/npn-award-2026/)

・NVIDIA パートナー ネットワーク

https://www.nvidia.com/ja-jp/about-nvidia/partners/

■関連Webサイト

・業務の最前線に立つ日立のAI

https://www.hitachi.co.jp/products/it/CloudDX/generative_ai/index.html?ni=260407

・HMAX by Hitachi

https://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/hmax/index.html(https://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/hmax/index.html)

・日立のフィジカル AI サイト

https://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/hmax/physical_ai/index.html?ni=260407

・Hitachi iQ

https://www.hitachivantara.com/ja-jp/solutions/ai-analytics/hitachi-iq

■商標関連

・本お知らせに記載の社名、商品名はすべて各社の登録商標または商標です。

■お問い合わせ先

・株式会社日立製作所 AI＆ソフトウェアサービスビジネスユニット

お問い合わせフォーム：https://www.hitachi.co.jp/it-pf/inq/NR/(https://www.hitachi.co.jp/it-pf/inq/NR/)

以上