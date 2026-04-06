【猛暑対策に、水道からそのまま使える電動ミストファン】4月6日発売！

株式会社グリーンライフ

『きれいな地球で暮らしたい』をテーマに商品を提供する・株式会社グリーンライフ（本社：新潟県三条市、代表取締役：外山裕一）は、2026年4月6日より、ミストの気化冷却とパワフルな風で暑さをやわらげる電動スイングミストファンを全国のホームセンターおよびECサイトにて販売開始いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0yr1c4lDI_c ]

水道接続で連続運転

電動スイングミストファンは、気化熱による冷却効果を生む微細なミストを、水道に接続することで連続的に放出できるのが特長です。業務用ブロワにも採用されるシロッコファンのパワフルな風がミストを送り出すので、猛暑のアウトドアや工事現場、運動会などでも効率的に暑さをやわらげます。

さらに、ホースリールにもワンタッチで接続できるため、水栓が近くにない場所でもホースを延ばして設置でき、さまざまな屋外シーンで活躍します。

使用環境に合わせて広範囲をカバー

風量は「強・中・弱」の3段階で調節でき、風向きも角度調節できます。首振り機能を使えば、ミストを左右に広く拡散できるため、運動会の観覧席や工事現場の休憩スペースなど、大人数に対しても涼しい風を届けられます。

電気代・水道代を抑えた省エネ仕様

ミストの噴霧は水道の水圧によっておこなう省エネ仕様です。1時間使用しても電気料金は約2.4円(※¹)、水道料金は約1.2円(※²)と経済的です。

※¹電気料金は風量3(強)の場合(定格消費電力60Ｗ)を基に算出しています。

※¹１kWhあたりの電力単価を36円として計算しています。

※²東京都水道局の料金設定、1Lあたり0.13円に基づく。

※²5分間連続使用時(動水圧0.3MPa)の使用水量：約750mL

お客様のお悩みを解消したいという思いを商品化

当社は1977年の創業以来、ホースリールの製造販売を行い、改良と品質向上を重ねてきました。おかげさまで現在では国内シェアNo.1※となり、水まわり製品の開発で培ったノウハウを活かした製品づくりに日々取り組んでいます。



夏の暑さ対策として過去に発売したミストシャワーは、水道に接続して連続的にミストを噴霧するものの、風がない環境ではミストが広がりにくく、涼しさを感じにくいという課題がありました。

一方、一般的なミストファンは風を送り出すものの、水はタンク式で定期的な補充が必要でした。

近年の猛暑を背景に、「屋外でも暑さ対策を行いたい」というお客様の声を受け、当社は風と水道直結の両方を兼ね備えたミストファンを開発しました。

水道に接続するだけで水補充の手間なく連続して使用でき、パワフルな風と微細なミストで屋外でも手軽に暑さをやわらげます。



実際に、昨年発売したミストファンの従来モデルを屋外活動の暑さ対策として地元の小中学校で使用していただいたところ、「より広い範囲に涼しさを届けたい」という声が寄せられました。寄せられた声を受け、新モデルには自動スイング機能を搭載しました。



当社は今後も、お客様のお悩みを起点に、長年培ってきた技術や経験を生かしながら、暮らしに役立つ商品づくりに取り組んでまいります。

商品詳細

商品名：電動ミストファン G-Mist Swing

品番：DMF-GMS6

サイズ：(約)幅26.5×奥行32.5×高さ29.5cm

本体重量：(約)3.5kg

材質：本体：ABS 噴霧口：真鍮

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：50Hz 55W 60Hz 67W

コード長さ：(約)1.8m

接続用ホース：(約)1.0ｍ

回転数：(約)1500rpm

風量調節：強・中・弱

耐水圧：0.7MPa（7kgf/平方センチメートル）未満

株式会社グリーンライフについて

(株)グリーンライフは、外山産業グループの一員です。外山産業グループは、住居・余暇関連用品の卸業“外山産業(株)”と、グリーンライフ製品の開発設計・製造から住設・家電製品の部品加工まで独自の技術と一貫した生産体制で行う“外山工業”の3社を中心としたグローバルな戦略を持つ企業グループです。

会社概要

社名：株式会社グリーンライフ

本社所在地：〒955-0852 新潟県三条市南四日町3-7-58

代表取締役：外山裕一

事業内容： エクステリア・園芸・DIY用品の企画・開発・販売

設立： 1977年9月

ホームページ：https://www.greenlife-web.co.jp/

製品に関するお問い合わせ先

電話（フリーダイヤル）：0120-717152

受付：9：00～12：00、13：00～17：00

土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。

Web： https://www.greenlife-web.co.jp/contact/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社グリーンライフ

担当：長谷川

電話：0256-36-4001

E-mail：info@greenlife-web.co.jp